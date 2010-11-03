Греция из-за угрозы взрывов закрыла почтовое авиасообщение

Греция из-за угрозы взрывов на двое суток приостанавливает почтовое авиасообщение с другими странами.

Об этом говорится в заявлении греческой полиции, последовавшем за серией инцидентов, связанных с почтовыми отправлениями, сообщает NEWSru.

Во вторник, 2 ноября, греческая полиция уничтожила в грузовом терминале афинского международного аэропорта два пакета, в которых находились взрывные устройства. Посылки были отправлены в Европол в Гааге и Европейский суд в Люксембурге.

Поступили также сообщения, что итальянские службы безопасности в аэропорту Болоньи проверяют подозрительную посылку, прибывшую рейсом транспортного самолета из Греции, на наличие взрывчатых веществ. Грузовой самолет следовал из Афин в Рим, но был посажен в болонском аэропорту после обнаружении подозрительного пакета. По данным правоохранительных органов, почта адресована премьер-министру Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

Ни одна местная экстремистская организация пока не взяла на себя ответственность за изготовление и рассылку посылок со взрывчатым веществом.

Эти посылки предназначались для посольств Мексики, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Чили, Болгарии, Германии и России в Афинах, а также Президента Франции Николя САРКОЗИ и канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ.

Высказываются предположения, что за массовой рассылкой почты со взрывчатыми веществами могут стоять леворадикальные греческие организации.