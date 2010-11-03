ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 ноября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В рейтинге конкурентоспособности Украину почти догнал Гондурас» пишет - за прошлый год Украина потеряла семь позиций в рейтинге конкурентоспособности, заняв 89-е место среди 139 стран мира…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/v-rejtinge-ukrainu-pochti-dognal-gonduras-147092/

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Также «Дело» публикует материал «Банки не компенсируют ценности, украденные из сейфов с помощью поддельного решения суда», в котором пишет - банки опять подверглись атаке мошенников. На этот раз преступники не покушались на деньги кассы или карточные счета, а полезли в банковские сейфы…

http://delo.ua/dengi/banki/banki-ne-kompensirujut-ukradennye-iz-sejfov-pomocshju-poddelnogo-reshenija-suda-147154/

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Также «Дело» публикует материал «На чем зарабатывает футбольный клуб «Шахтер», в котором пишет - инвестиции Рината Ахметова в футбол работают и даже приносят измеряемый десятками миллионов долларов доход…

http://delo.ua/biznes/kompanii/na-chem-futbolnyj-klub-shahter-147105/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ливела» входит в долю», в котором пишет – кременчугская компания "Ливела" стремительно выдавливает своих конкурентов с рынка нефтепродуктов. Эксклюзивное право на их ввоз без уплаты налогов и сборов позволило ей увеличить долю на украинском рынке уже до 44%. Остальные нефтетрейдеры терпят убытки и теряют клиентов, а нефтеперерабатывающие заводы вынуждены останавливаться. Участники рынка заявляют, что, если в ближайшее время правительство не вмешается, рынок будет монополизирован, а государство недополучит до конца года около $1 млрд. Эксперты считают, что существующая схема имеет своих покровителей в Кабмине…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1533931

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Таможня измерит скорость стука», в котором пишет – Госкомитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства планирует перенять опыт Евросоюза в борьбе с контрабандой и предложить гражданам информировать о фактах контрабанды за денежное вознаграждение. Информаторы смогут получать 25% от стоимости нелегально провозимого груза. Участники рынка сомневаются, что данную инициативу удастся реализовать в Украине, а эксперты опасаются, что таможенники будут рассматривать как контрабанду любые нарушения таможенных правил…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1533909

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«Коммерсант-Украина» в материале «Зерно выиграло аукцион» пишет – распределение квот на экспорт зерна будет проводиться через открытые аукционы. Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, дающий Кабинету министров право проводить такие аукционы. Планируется, что в них смогут участвовать все желающие, у которых имеются запасы зерновых или внешнеэкономические контракты. От этого решения выиграют крупные зернотрейдерские компании, недавно вышедшие на украинский рынок, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1533933

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Издание «Экономические известия» в публикации «Списать не получится» пишет – НБУ упростил порядок списания проблемной задолженности. Теперь банки имеют право самостоятельно списать безнадежную кредитную задолженность за счет сформированного ими ранее резерва по кредиту. Банкиры говорят, что массового уменьшения просрочки не ожидается: многим банкам с иностранным капиталом материнские компании запретили списывать долги…

http://finance.eizvestia.com/full/spisat-ne-poluchitsya

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Слишком дорогая руда» пишет – производители и потребители ЖРС сделали первые выводы о преимуществах и недостатках ежеквартального согласования цен на ЖРС на основе индикаторов спот-рынка…

http://markets.eizvestia.com/full/slishkom-dorogaya-ruda

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«Газета по-киевски» в публикации «Чиновники не расскажут, откуда у них деньги» пишет – Рада отказалась принять закон о финансовом контроле доходов и, главное, – расходов госслужащих…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/03/021114.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Плату за соединение при звонке на мобильный отменят через три месяца» пишет – Национальная комиссия регулирования связи одобрила новые Правила предоставления телекоммуникационных услуг, в которых рекомендует отменить плату за соединение при оплате услуг мобильной связи…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/03/015726.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Крым превратят в Анталию» пишет – правительство собирается наводнить полуостров пляжными отелями…

http://www.segodnya.ua/news/14190838.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский "демарш", или Сжиженная провокация для газового монополиста» пишет – Украина нацелилась на строительство завода по разжижению сжиженного газа в комплексе с терминалом по его приемке. Но такие заявления власти носят скорее политический, чем экономический характер, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/65229

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Скончался Виктор Черномырдин» пишет – 3 ноября 2010 года в 4.00 в Москве скончался специальный представитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ, бывший глава правительства РФ, экс-посол РФ в Украине Виктор Черномырдин. В последнее время Виктор Степанович очень сильно болел; болезнь обострилась после смерти супруги в марте 2010 года. У Виктора Черномырдина осталось двое детей и четверо внуков…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1138062/viktor_stepanovich_chernomyrdin_biograficheskaya_spravka

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Также «Ведомости» в публикации «Renault и Nissan сядут на Kalina» пишут – продукция «АвтоВАЗа» получила признание партнеров - Renault и Nissan. Альянс хочет выпускать на платформе Kalina автомобили под своими брендами, объявил вчера президент Renault-Nissan Карлос Гон…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248945/renault_i_nissan_syadut_na_kalina

(УНИАН)