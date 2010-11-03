Янукович: Украина быстро выполнит план действий по введению безвизового режима с ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что украинская сторона быстро выполнит план действий по введению безвизового режима со странами Европейского Союза, который планируется подписать на саммите Украина-ЕС 22 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Республики Македония Николой ГРУЕВСКИ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Глава государства отметил, что Украина активно готовится к саммиту Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе. «Надеюсь, что на этом саммите мы будем отмечать прогресс и продвижение вперед», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз отметил, что украинская сторона рассчитывает на этом саммите получить одобрение Евросоюзом плана действий по введению безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины.

«Практически тот план действий, на который мы рассчитываем, это будет домашнее задание для Украины. И я считаю, что мы его быстро выполним. Мы на это настроены», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.