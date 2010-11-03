Янукович уволил Медведько с должности генпрокурора
13:21, 03 ноября 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Александра МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора.
Об этом идет речь в указе В.ЯНУКОВИЧА от 3 ноября, текст которого размещен на сайте главы государства.
Как сообщалось, пятилетний конституционный срок полномочий генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО истекает 4 ноября 2010 года.
Согласно Конституции, Президент Украины обязан подать на утверждение в Верховную Раду новую кандидатуру на должность генерального прокурора.
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