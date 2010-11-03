Принятие нового Трудового кодекса закрепит монополию старых профсоюзов - Волынец

Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ заявляет, что принятие нового Трудового кодекса закрепит в стране монополию старых профсоюзов.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сейчас против НПГУ организованно выступают власть, олигархи и старые профсоюзы.

«На протяжении девяти лет они пытаются принять новый Трудовой кодекс Украины и закон «О социальном диалоге». Если им это удастся, в стране будет закреплена монополия старых профсоюзов на ведение переговоров и заключение коллективных договоров, социальный диалог, управление Фондами социального страхования и, наконец, представление интересов наемных работников на международном уровне», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

При этом он добавил, что авторы законопроектов в лице лидеров старых профсоюзов, власти и работодателей намереваются закрепить в Украине рабство для наемных работников.

«Иначе как можно объяснить намерение увеличить продолжительность рабочей недели при том, что сейчас наибольшее количество часов в году в Европе работают украинцы. У граждан Украины также самые короткие в Европе отпуска. Эти намерения противоречат не только Конституции Украины, но и всем нормам международного права», - добавил профсоюзный лидер.

Также М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что новый Трудовой кодекс дает право работодателю использовать технические средства контроля, то есть камеры и звукозаписывающие устройства.

М.ВОЛЫНЕЦ считает, что принятие документа ограничит возможности защиты интересов работников, ведь проект Трудового кодекса разрешает работодателям самостоятельно регулировать трудовые отношения путем принятия собственных нормативных актов.

Как сообщал УНИАН, 13 мая член генерального совета Международной конфедерации профсоюзов (МКП), международный секретарь польского профсоюза «Солидарность», член миссии МКП в Украине по принятию Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) в состав МКП Анджей АДАМЧИК заявил, что Международная организация труда (МОТ) и МКП критически оценивают проект нового Трудового кодекса из-за подхода к вопросу социального диалога.