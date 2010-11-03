Главное за 3 ноября (день)

Новости дня

* * *

Основными новостями первой половины дня стали сообщения о социальной политике государства: Украина отказалась от повышения пенсионного возраста для женщин, о повышении средней пенсии, зарплаты и прожиточного минимума...

Соцполитика

Прожиточный минимум в 2011 г. повысится до 963 грн.

В 2011 году размер прожиточного минимума будет увеличен до 963 грн. с 888 грн. в 2010 году.

Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

Такой размер прожиточного минимума будет предусмотрен в проекте бюджета на следующий год, над которым работает правительство.

«В 2009 году прожиточный минимум составлял 675 грн., в 2010-м – 888 грн., в 2011-м прожиточный минимум будет составлять 963 грн.», - сказал В.НАДРАГА.

Средняя пенсия с декабря составит 1,130 тыс. грн., средняя зарплата - 2,144 тыс. грн.

Средняя пенсия в Украине с 1 декабря будет составлять 1 тыс. 130 грн., средняя зарплата - 2 тыс. 144 грн.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА.

Он отметил, что на 1 октября т.г. размер средней пенсии в Украине составлял 1 тыс. 123 грн.

«С 1 декабря будет поднята и минимальная пенсия, и минимальная зарплата, и другие социальные выплаты. Мы планируем, что средняя пенсия по стране у нас будет 1 130 грн., средняя зарплата - 2 тыс. 144 грн.», - сказал министр.

Вместе с этим В.НАДРАГА отметил, что размер средней пенсии составляет 52% от размера средней зарплаты, что превышает показатели европейских стран.

«В соответствии со стандартами Международной организации труда, пенсия должна составлять не меньше 40%. У нас средняя пенсия составляет 52% от средней зарплаты. То есть, мы несколько превышаем стандарты. Мы будем двигаться в направлении, чтобы и в дальнейшем увеличивать долю пенсии в соответствии с уровнем средней зарплаты», – сказал министр.

Украина отказалась от повышения пенсионного возраста для женщин

Украина отказалась от возможного повышения пенсионного возраста для женщин.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО журналистам в среду.

По его словам, правительство нашло компенсаторы тех доходов, которые планировалось получить в Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста для женщин.

Этот компромиссный вариант украинская сторона намерена предложить завтра на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), который выставлял данное условие для дальнейшего сотрудничества с Украиной в рамках программы стенд-бай.

С.ТИГИПКО не рассказал детально о схеме предложенной компенсации, при этом уточнил, что цель будет достигнута за счет сокращения расходной части Пенсионного фонда.

Количество обратившихся в Украине за субсидиями за год увеличилось в 5 раз

В текущем году с просьбой предоставить субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине обратились 1 млн. 416 тыс. человек, что в 5,3 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

«Это дает нам возможность сказать, что упрощение самой процедуры получения субсидий, а также уменьшение оплаты по коммунальным платежам в доходе семьи свидетельствует о том, что население поняло то, что предложило государство, и соответствующим образом на эту тему отозвалось», - сказал В.НАДРАГА.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минтруда, на данный момент рассмотрено более половины обращений на получение субсидий, и 54% обращений уже удовлетворены.

По последним данным ведомства, в Украине получают субсидии более 600 тыс. семей.

Экономика

Азаров поручил Клюеву взять под контроль подготовку нацпроектов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ взять под контроль подготовку национальных проектов.

Об этом глава правительства заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

По его словам, те национальные проекты, что были анонсированы вчера во время заседания рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам, направлены на улучшение жизни людей.

«Кроме того, Президент настаивает на том, чтобы в ближайшее время были подготовлены нацпроекты в авиакосмической отрасли, инновационной инфраструктуре, гуманитарной политике. Наряду с национальными проектами, которые уже презентованы, а также те, что находятся на проработке, направлены на улучшение жизни наших граждан и выход Украины на новый качественный уровень», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поручил А.КЛЮЕВУ взять под контроль подготовку заключений по каждому национальному проекту. По словам Н.АЗАРОВА, средства, необходимые на разработку технико-экономических обоснований проектов, уже выделены.

«Национальные проекты уже привлекли внимание потенциальных инвесторов. Задание правительства заключается в том, чтобы инвестиционные конкурсы прошли максимально прозрачно, а к участию в национальных проектах были привлечены достойные компании и финансовые группы», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на заседании рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивал на подготовке в ближайшее время масштабных национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса, а также авиакосмической, инновационной и гуманитарной сферах.

Он поручил Кабинету министров до 8 ноября утвердить перечень национальных проектов.

Финансы

Поступления от приватизации за 10 месяцев составили 8,6% годового плана

Поступления от приватизации за январь-октябрь 2010 г. составили 543 млн. грн., что составляет 8,55% годового плана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

ФГИУ за январь-октябрь 2010 г. получил также 251,7 млн. грн. дивидендов, что составляет 226% от годового плана, а также 485,6 млн. грн. составили поступления от аренды - 74,7% плана на 2010 г.

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.

Рынки

Плату за соединение при звонке на мобильный отменят

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) одобрила проект постановления Кабинета министров Украины “Об утверждении Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг” (далее – Правила).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, «проект Правил в новой редакции учитывает изменения, которые состоялись на рынке телекоммуникаций за последние годы», и систематизирует основные составляющие предоставления и получения всех видов телекоммуникационных услуг. Нормативный документ разработан с целью установления единых правил предоставления услуг операторами телекоммуникаций и защиты прав потребителей при получении таких услуг.

Правилами предусматривается, что оператор обязан безвозмездно предоставлять для ознакомления потребителю достоверную и полную информацию относительно перечня услуг, условий их предоставления и получения. Операторов, провайдеров телекоммуникаций обязали осуществлять адресное информирование потребителей, в частности, при изменении тарифов на услуги. При этом измененные тарифы могут предоставляться потребителю лишь при условии предоставления последним согласия.