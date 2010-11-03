Янукович предлагает на должность генпрокурора Виктора Пшонку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду письменное представление о назначении Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Перед этим, в связи с завершением срока полномочий В.ЯНУКОВИЧ освободил Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора Украины.

***Виктор Пшонка с конца 2006 года являлся заместителем Генерального прокурора Украины Александра Медведько. Возглавлял надзор за правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие. В июне 2010 года был назначен первым замгенпрокурора вместо ушедшего в Конституционный Суд Сергея Винокурова.

Член Высшего совета юстиции Украины. Государственный советник юстиции 1 класса. Заслуженный юрист Украины. Почетный сотрудник прокуратуры Украины.