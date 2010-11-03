Азаров: Украина может скоро войти в зону свободной торговли с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что соглашение с Евросоюзом о зоне свободной торговли может быть заключено в ближайшее время. Об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

Н.Азаров отметил, что переговоры с Еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом де Гюхтом засвидетельствовали, что между Украиной и ЕС нет противоречий, которые осложнили бы заключение соглашения о зоне свободной торговли. "На наш взгляд, это дает уверенность в том, что такое соглашение в ближайшее время будет заключено", - сказал он.

Напомним, ранее Министр экономики Украины Василий Цушко заявил, что договор о зоне свободной торговли с ЕС Украина может подписать в 2011 году.