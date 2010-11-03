Главное на 3 ноября (вечер)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду письменное представление о назначении Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Перед этим, в связи с завершением срока полномочий В.ЯНУКОВИЧ освободил Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора Украины.

***Виктор Пшонка с конца 2006 года являлся заместителем Генерального прокурора Украины Александра Медведько. Возглавлял надзор за правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие. В июне 2010 года был назначен первым замгенпрокурора вместо ушедшего в Конституционный Суд Сергея Винокурова.

Член Высшего совета юстиции Украины. Государственный советник юстиции 1 класса. Заслуженный юрист Украины. Почетный сотрудник прокуратуры Украины.

Украина рассматривает в качестве потенциальных четыре площадки для размещения завода по фабрикации ядерного топлива, который планирует строить госконцерн «Ядерное топливо» совместно с российской топливной компанией «ТВЭЛ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

В частности, по его словам, в качестве потенциальных рассматриваются такие площадки: на базе госпредприятия «ВостГОК» (Желтые Воды, Днепропетровская обл.), на базе Приднепровского химического комбината (Днепропетровская обл.), на базе Сумского НПО им. Фрунзе, а также на одной из действующих украинских АЭС.

При этом Ю.НЕДАШКОВСКИЙ подчеркнул, что окончательный выбор площадки будет оговорен в технико-экономическом обосновании строительства завода.

«Еще раз подчеркиваю – это все будет предусмотрено в ТЭО, в котором будет определена конкретная площадка», – подытожил глава «Энергоатома».

НАК «Нафтогаз Украины» разрабатывает проект создания государственной сети автомобильных заправочных станций (АЗС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Компания разрабатывает инвестиционный проект по созданию государственной сети автомобильных заправочных станций», - сказал он.

По словам Е. БАКУЛИНА, компания намерена построить АЗС во всех регионах страны.

В то же время он не уточнил планируемое для запуска количество АЗС в соответствии с проектом, поскольку, по его словам, этот вопрос еще находится в стадии изучения.

Также глава правления «Нафтогаза Украины» отметил, что работа «Нафтогаза» на розничном рынке нефтепродуктов позволит добиться стабилизации цен на нем и исключить спекулятивные колебания.

Кроме того, Е. БАКУЛИН сообщил, что одним из возможных источников поставок нефтепродуктов на АЗС будет ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

НАЭК «Энергоатом» и специализированные российские предприятия подпишут долгосрочный контракт на вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с действующих украинских АЭС до конца текущей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Базовый контракт мы готовы подписать, и я думаю, на этой неделе мы его подпишем», - сказал он.

При этом президент НАЭК отметил, что необходимость в подписании данного долгосрочного контракта продиктована тем, что в Украине еще не введено в эксплуатацию централизованное хранилище ОЯТ. Контрактом, в частности, будет предусмотрена возможность вывоза ОЯТ исключительно по заявкам украинской стороны по мере возникновения такой необходимости. Также новая модель сотрудничества в данном направлении будет предусматривать, что для каждой партии ОЯТ будет заключаться отдельное коммерческое соглашение.

“Поэтому значение этого контракта исключительно в том, чтобы дать нам передышку до ввода в эксплуатацию ЦХОЯТ (централизованно хранилища отработанного ядерного топлива)”, - сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

В Украине ежегодно будут увеличиваться объемы строительства дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время торжественного открытия нового участка автомобильной дороги государственного значения Знаменка-Луганск-Изварино.

Глава государства поздравил жителей Луганской области, всех, кто принимал участие в строительстве, с этим событием.

«Нам удалось вместе с вами, дорогие луганчане, дорогие строители, выполнить принятое еще в 2006 году решение – здесь, на этом месте, построить 25-ти километровый участок дороги, который очень важен для Луганска. Мы свое обещание выполнили», – сказал Президент, напомнив, что в ходе строительства дороги было освоено около 500 млн. грн.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в разное время эта дорога строилась «по-разному». Например, в 2008-2009 годах строительство фактически было остановлено. Президент заметил, что государство пока не полностью рассчиталось с подрядчиком за выполненную по строительству автодороги работу. Глава государства заверил, что до конца текущего года все обязательства будут выполнены и средства выплачены. «Я проконтролирую. Эти деньги будут в обязательном порядке выплачены», – сказал он.

Президент, кроме того, отметил, что открытие этого участка автодороги происходит уже после выборов, чтобы люди не воспринимали это как «показуху». «Это наша программа, которую мы выполняем», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Я хочу, чтобы мы не останавливались и по Украине в целом, и по Луганщине со строительством автодорог», – отметил Президент.

Глава государства обратил внимание, что в 2010 году в Украине построено в 10 раз больше километров автодорог, чем в прошлом году. «Мы планируем из года в год увеличивать объемы строительства дорог», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу, Президент отметил, что перед нашим государством стоит много задач, в частности относительно строительства автодорог, гостиниц и т. п.

«Мы обязаны встретить Евро-2012 достойно и показать, что наше государство способно решать сложные задачи», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, строительство автодорог будет осуществляться во всех регионах страны. «Мы дойдем до самых отдаленных уголков Украины», – заверил глава государства.

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») намерена взять у японской финансовой группы Nomura 440 млн. долл. займа.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital.

Согласно сообщению, «Укравтодор» ведет с Nomura соответствующие переговоры о возможности получения двустороннего займа на такую сумму.

Народные депутаты обжаловали в Конституционном Суде Украины решение правительства о лишении Министерства транспорта и связи функций Администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») в части формирования и реализации тарифной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, 2 ноября в суд поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Кабинета министров Украины “Вопросы Министерства транспорта и связи” от 11 июля 2007 года № 893.

Согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/7,9640, к 12:00 цены выросли до 7,9610/7,9645. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9580/7,9635 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2585/0,2588, к 12:00 цены повысились до 0,2587/0,2589. К закрытию цены достигли уровня 0,2589/0,2590. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7511 (-0,0164).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3990/1,4055. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1685/11,1840, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,1715/11,1800. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне снизились до 11,1640/11,1755.

(УНИАН)