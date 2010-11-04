Курс НБУ на 04.11.10
08:45, 04 ноября 2010Разное
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Официальный курс НБУ на 04.11.10100 USD – 791.9700 (3 ноября – 791.8700)100 EUR – 1109.8668 (3 ноября – 1110.0434)10 RUR – 2.5738 (3 ноября – 2.5715) Учетные курсы банковских металлов на 04.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107589.12 (3 ноября-107535.95)961 XAG 10 Серебро-1979.93 (3 ноября-1958.29)962XPT10Платина-135664.46(3 ноября-135726.52)964XPD10Палладий-50765.28 (3 ноября-51709.11)
Официальный курс НБУ на 04.11.10
100 USD – 791.9700 (3 ноября – 791.8700)
100 EUR – 1109.8668 (3 ноября – 1110.0434)
10 RUR – 2.5738 (3 ноября – 2.5715)
Учетные курсы банковских металлов на 04.11.10 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-107589.12 (3 ноября-107535.95)
961 XAG 10 Серебро-1979.93 (3 ноября-1958.29)
962XPT10Платина-135664.46(3 ноября-135726.52)
964XPD10Палладий-50765.28 (3 ноября-51709.11)
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