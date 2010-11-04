Курс НБУ на 04.11.10

Официальный курс НБУ на 04.11.10100 USD – 791.9700 (3 ноября – 791.8700)100 EUR – 1109.8668 (3 ноября – 1110.0434)10 RUR – 2.5738 (3 ноября – 2.5715) Учетные курсы банковских металлов на 04.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107589.12 (3 ноября-107535.95)961 XAG 10 Серебро-1979.93 (3 ноября-1958.29)962XPT10Платина-135664.46(3 ноября-135726.52)964XPD10Палладий-50765.28 (3 ноября-51709.11)

Официальный курс НБУ на 04.11.10 100 USD – 791.9700 (3 ноября – 791.8700) 100 EUR – 1109.8668 (3 ноября – 1110.0434) 10 RUR – 2.5738 (3 ноября – 2.5715) Учетные курсы банковских металлов на 04.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107589.12 (3 ноября-107535.95) 961 XAG 10 Серебро-1979.93 (3 ноября-1958.29) 962XPT10Платина-135664.46(3 ноября-135726.52) 964XPD10Палладий-50765.28 (3 ноября-51709.11)

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