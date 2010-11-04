Анонс на 4 ноября

* Возле Верховной Рады предприниматели со всей Украины проведут акцию протеста с требованиями наложить мораторий на рассмотрение правительственного проекта Налогового кодекса, который угрожает уничтожить малый и средний бизнес. Участники будут требовать разработать новый кодекс при широком участии специалистов, предпринимателей и общественности. Проект соответствующего постановления Верховной Рады должен быть внесен на голосование группой народных депутатов.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится очередное пленарное заседание VI сессии Киевского городского совета VI созыва.

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Состоится отчетно-выборное собрание Украинского ядерного общества. Планируется пресс-конференция при участии представителей Минтопэнерго, ГП НАЭК “Энергоатом”, АЭС, институтов НАНУ, УКРЯТ.

* Пресс-конференция первого заместителя председателя ГНА Украины, начальника налоговой милиции Виктора Шейбута на тему: „Результаты работы налоговой милиции по разоблачению преступных схем уклонения от уплаты налогов и криминальных межрегиональных группировок”.

* Брифинг на тему: «Относительно проверок соблюдения требований законодательства в земельной сфере». Участники: начальник Департамента финансовой и экономической безопасности МВД Украины Владимир Шамрай и директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий Андреев.

* Состоится заседание Совета по вопросам профориентации при участии министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги, зам.министра труда и социальной политики Украины Андрея Черкасова, первого зам.директора Государственного центра занятости Наталии Зинкевич. Речь пойдет об основных заданиях Совета по вопросам профессиональной ориентации населения на 2011 год и о профориентационной работе с молодежью. В рамках мероприятия также планируется подход министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги к прессе.

* Пресс-конференция на тему: «Отмена лицензирования деятельности туристических агентов - путь к разбалансированию работы туристической отрасли Украины?» . Участники: зампредседателя Государственной службы туризма и курортов Сергей Семкин; президент Всеукраинской ассоциации туристических операторов (ВАТО) Игорь Голубаха; президент туристической ассоциации (ТАУ) Борис Вихристенко.

* Пресс-конференция, посвященная выходу нового отчета Ведения бизнеса 2011 (Doing Business 2011), восьмого из серии ежегодных изданий Всемирного банка (WB) и Международной финансовой корпорации (IFC). На пресс-конференции будет представлена новая информация о месте Украины в глобальном рейтинге простоты ведения бизнеса среди 183 стран мира, проанализированных в отчете. Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Елена Волошина, председатель Представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине.

* Пресс-конференция на тему: "Инвестиционный потенциал Луганского региона". Участники: первый зам.председателя Луганской ОГА Эдуард Лозовский; председатель правления и основатель группы компаний Агротон, глава Луганской Аграрной Конфедерации Юрий Журавлёв; директор Регионального Агентства содействия Инвестициям Юрий Бережной; партнёр юридической фирмы Arzinger Максим Черкасенко.

* Пресс-конференция на тему: «Что происходит с рынком недвижимости?». Участники: президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов и председатель национального совета Риелтерской палаты Украины Александр Бондаренко.

* Круглый стол на тему: «Роль государства в финансовом секторе, какой ей быть?». Организаторы - Лига финансового развития и редакция еженедельника «Зеркало недели». Вопросы: Рекапитализация при участии государства: достигнуты ли цели, которые ставились при вхождении государства в проблемные банки? Действительно ли нужны государству рекапитализованые госбанки и для чего?

* Состоится заседание Общего представительского органа профсоюзов, который должен в целом одобрить проект Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и Правительством на новый срок. В то же время, представители профессиональных союзов, не подконтрольных Правительству, планируют непосредственно во время заседания протестовать против одобрения данного документа.

* Торжества в Одессе, посвященные Дню железнодорожника и празднованию 145-летия Одесской железной дороги. В торжествах примут участие: министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко, ген.директор «Укрзалізниці» Михаил Костюк, начальник Одесской железной дороги Илья Левицкий, руководство Донецкой, Львовской, Южной, Юго-Западной и Приднепровской железных дорог, начальники портов, головы Одесской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Черкасской областных государственных администраций и другие почетные гости. Подход к СМИ министра транспорта и связи Украины Константина Ефименко.

* В Донецке состоится пресс-конференция на тему: „Будущее шахты «Белозерская» ОДО в опасности – арендаторам и частным инвесторам угрожает решение суда от 20 октября 2010 об экспроприации“. На пресс-конференции будет обнародовано открытое письмо Президенту Украины Виктору Януковичу. Участники: Р.Шнайдер, вице-президент Ассоциации журналистов Европы; В.Бойко, директор Шахты «Белозерская»; М.Йегерь, генеральный Секретарь Ассоциации налогоплательщиков Европы.

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