ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Во что инвестируют венчурные фонды» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/vo-chto-venchurnye-fondy-147155/

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Также «Дело» публикует материал «Зернотрейдеры не подали заявки на квоты для экспорта зерна», в котором пишет - чиновники заверяют, что не знают причин, которые помешали компаниям подавать документы на получение разрешений. Со своей стороны зернотрейдеры называют ситуацию с распределением квот непрозрачной и заявляют о проволочках со стороны властей…

http://delo.ua/biznes/rynki/zernotrejdery-ne-podali-na-kvoty-eksporta-zerna-147156/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз» выходит в сеть», в котором пишет – НАК вновь пытается создать сеть АЗС. Компания планирует в следующем году инвестировать 2 млрд грн. в строительство сотни автозаправок, со временем расширив их количество до 350. Таким образом монополия рассчитывает влиять на рынок нефтепродуктов, чтобы избежать ценовых манипуляций. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что такое количество заправок способно оказать ощутимое влияние на рынок, а также в том, что НАК сможет обеспечить проекту необходимую маркетинговую поддержку…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1534265

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ГКЦБФР требует выкуп», в котором пишет – регулятор фондового рынка планирует изменить правила выпуска ценных бумаг. Он предлагает запретить выпуск фиктивных бумаг и лишить компании возможности выпускать облигации на сумму, превышающую уставный капитал. Это должно снизить число фиктивных бумаг, в первую очередь строительных, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1534264

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«Коммерсант-Украина» в материале «Невыносимая легкость» пишет – позиция Украины в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса вновь ухудшилась, несмотря на реформы в сфере строительства и регистрации НДС. Другие страны проводят более масштабные реформы, поэтому даже для сохранения своего нынешнего 145-го места в рейтинге Украине необходимо ускорить реформирование бизнес-среды, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1534269

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Издание «Экономические известия» в публикации «У железных дорог отбирают тарифы» пишет – народные депутаты просят Конституционный суд проверить на соответствие Основному закону норму о том, что формировать тарифную политику железных дорог должна «Укрзалізниця»…

http://markets.eizvestia.com/full/u-zheleznyh-dorog-otbirayut-tarify

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Квартиры продолжают дешеветь» пишет – по словам риэлторов, понижаться начала стоимость предложений. Похоже, продавцы понимают, что денег у потенциальных покупателей все меньше и меньше. И сделки проходят по ценам как минимум на 15-20% ниже заявленных…

http://markets.eizvestia.com/full/kvartiry-prodolzhayut-deshevet

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«Газета по-киевски» в публикации «Генеральный кум президента» пишет – разрешилась интрига с претендентом на пост генпрокурора. Сегодня Рада должна проголосовать за 56-летнего Виктора Пшонку. Его сына крестил Янукович…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/04/023930.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Авто в займы: лизинг или кредит?» пишет – машины в Украине продолжают покупать, несмотря на какие-либо кризисы. Издание разобралось в достоинствах и недостатках лизинга – одной из форм получения авто взаймы…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2010/11/04/014455.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович может отдать Медведько кресло Богатыревой» пишет – решение уже принято, но перед вступлением в новую должность Медведько хочет "немного отдохнуть"…

http://www.segodnya.ua/news/14191396.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «США запускают печатный станок, объем программы — $600 млрд» пишет – для поддержки восстановления экономики ФРС США будет дополнительно выкупать долгосрочные государственные облигации с рынка на $75 млрд в месяц до конца II квартала 2011 г. Общий объем программы — $600 млрд. Эти действия, по мнению экспертов, могут привести к падению стоимости доллара на 20% в ближайшие несколько лет…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2010/11/03/1138922

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Также «Ведомости» в публикации «Обама не сможет давить на финансовый сектор» пишут – победа республиканской партии на выборах в конгресс для американских компаний и инвестбанков означает ослабление или блокирование реформ администрации президента Обамы, направленных, как говорят в деловых кругах, против бизнеса…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2010/11/03/1138759

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Издание «Известия» в публикации «Ангару» запустят в космос» пишет – через два года российские космические войска перейдут на эксплуатацию современных ракетных комплексов "Ангара". С появлением этой ракеты у страны сразу появятся три носителя - легкого, среднего и тяжелого классов. Это обеспечит РФ мировое лидерство в области освоения космоса…

http://www.izvestia.ru/armia2/article3148020/

(УНИАН)