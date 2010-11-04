Генпрокурором Украины назначен Виктор Пшонка
Верховная Рада дала согласие
Верховная Рада Украины дала согласие на назначение Виктора ПШОНКИ генеральным прокурором Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовали 292 народных депутата из 421, зарегистрированного в сессионном зале.
После голосования председатель ВР Владимир ЛИТВИН поблагодарил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который принимал участие в рассмотрении этого вопроса.
***Виктор Пшонка с конца 2006 года являлся заместителем Генерального прокурора Украины Александра Медведько. Возглавлял надзор за правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие. В июне 2010 года был назначен первым замгенпрокурора вместо ушедшего в Конституционный Суд Сергея Винокурова.
Член Высшего совета юстиции Украины. Государственный советник юстиции 1 класса. Заслуженный юрист Украины. Почетный сотрудник прокуратуры Украины.