Янукович назначил Пшонку генпрокурором
11:36, 04 ноября 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПШОНКУ генеральным прокурором Украины.
Текст соответствующего указа от 4 ноября размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент внес в Верховную Раду письменное представление о назначении В.ПШОНКИ на должность генерального прокурора.
Перед этим, в связи с завершением срока полномочий В.ЯНУКОВИЧ освободил Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора.
Сегодня ВР дала согласие на назначение В.ПШОНКИ генпрокурором.
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