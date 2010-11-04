Янукович назначил Пшонку генпрокурором

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПШОНКУ генеральным прокурором Украины.

Текст соответствующего указа от 4 ноября размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент внес в Верховную Раду письменное представление о назначении В.ПШОНКИ на должность генерального прокурора.

Перед этим, в связи с завершением срока полномочий В.ЯНУКОВИЧ освободил Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора.

Сегодня ВР дала согласие на назначение В.ПШОНКИ генпрокурором.