Главное на 4 ноября (день)

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость проведения в стране пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Донецке на пресс-конференции после торжественного открытии участка объездной дороги.

«Я хочу сказать, что мы в обязательном порядке каждый свой шаг будем обнародовать, мы будем обсуждать наши реформы с общественными организациями, с людьми. Мы будем открыты», - сказал Президент.

Он снова подчеркнул необходимость реформирования страны по разным направлениям. В частности, глава государства подробно остановился на обязательном реформировании пенсионной системы.

«В социальной сфере мы на 8,5% повысили заработные платы и пенсии. Это хорошо? Это хорошо, но этого мало, нам нужно повышать не на 8,5%, а нам нужно повышать в разы и заработные платы, и пенсии», - сказал В. ЯНУКОВИЧ, посетовав, что пока в стране действует старая пенсионная система, которая осталась еще от Советского Союза.

«Эту систему нужно модернизировать, для этого нужно время… Мы приняли решение в 2004 году и начали пенсионную реформу, в 2005 году ее остановили, и мы получили дефицит Пенсионного фонда около 30 млрд. грн., который сегодня закрывается за счет бюджета, - объяснил Президент. - Правильно это или нет? Конечно, неправильно. Сегодня количество пенсионеров растет, количеств работающих людей сокращается. Если эта динамика будет продолжаться дальше, то куда мы придем?».

По словам Президента, «поэтому нужно модернизировать, реформировать пенсионную систему, нам нужно делать накопительные счета, вводить для каждого человека, чтобы каждый человек видел, сколько он заработал средств на старость».

Для этого надо легализовать заработную плату, отказаться от выплаты ее «в конвертах», отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он предупредил, что эффект от проведения пенсионной реформы будет виден не сразу после ее реализации.

Верховная Рада Украины ратифицировала Договор между Украиной и Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве и деятельности Постоянного представительства ЕИБ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 295 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Договором, в частности, предусмотрено освобождение всего импортного и произведенного в Украине оборудования, материалов, работ и услуг Постоянного представительства ЕИБ в Украине, включая консультационные услуги, используемые для предоставления технической помощи, от уплаты каких-либо налогов и сборов или обязательных платежей, взимаемых Украиной или на территории Украины, что даст возможность привлечь техническую помощь ЕИБ для Украины с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Возле Верховной Рады Украины проходит акция протеста против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 1 тыс. человек из разных регионов Украины.

Они держат плакаты: «Полтава против нового Налогового кодекса» и аналогичные плакаты, только с названиями разных городов. Кроме того, есть плакаты «Правительство Азарова – «бери шинель...», «Большим вареником можно подавиться», «Позор новой власти», «Нет - азаровщине!»

Также висит лозунг: «Третий Налоговый – позорнее третьего рейха», а под ним три траурных венка.

Люди держат алюминиевые ведра и стучат по них.

Возле парламента усилена охрана, поскольку ожидалось прибытие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для представления кандидатуры Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США объявило о том, что выделит 600 млрд. долл. к июню 2011 года с целью поддержать экономический рост, сообщает BBC.

В рамках этих мер предполагается вливать в экономику по 75 млрд. долл. ежемесячно.

С июля по сентябрь 2010 г. экономика США выросла на 2% в годовом исчислении, что недостаточно для того, чтобы снизить высокий уровень безработицы, составляющий сейчас 9,6%.

Некоторые специалисты полагают, что такие шаги – последний оставшийся способ вернуть американскую экономику в нормальное русло.

Цифра, объявленная ФРС, немного превзошла прогнозы аналитиков, ожидавшие, что на восстановление экономики будет потрачено 500 млрд. долларов.

Новости ТЭК

Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 43 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 243 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внесение в перечень особо опасных предприятий, прекращение деятельности которых нуждается в проведении специальных мероприятий, предприятий, которые в своей деятельности используют ядерную энергию. Также предусматривается возмещение расходов на мероприятия по безопасному завершению деятельности, связанной с использованием ядерной энергии; предоставление информации органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности относительно открытия дела о банкротстве предприятий, которые в своей деятельности используют ядерную энергию; признание органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности участником производства по делу о банкротстве в отношении предприятий, которые в своей деятельности используют ядерную энергию.

Правительство Польши рассматривает возможность публикации подписанного в конце прошлой недели газового договора с Российской федерацией для демонстрации выгодности соглашения для обеих сторон.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Министр назвал большим успехом подписание договора после почти двух лет переговоров.

«Мы сейчас проверяем, может ли межправительственное соглашение между Польшей и Россией быть опубликованным в Интернете для того, чтобы Вы могли сами прочитать (насколько оно выгодное - УНИАН)», - сказал он.

Р.СИКОРСКИЙ сказал, что Еврокомиссия не только подтверждает соответствие договора европейскому законодательству, но «поздравляет нас с заключением такого соглашения».

Он также позитивно оценил участие представителей ЕК в переговорах с Россией, что, по его мнению, позволило передать руководство транзитным Ямальским газопроводом польской государственной компании Gaz System oт совместной польско-российской компании Europolgaz.

Представитель министерства экономики Польши, ответственного за переговоры, сказал УНИАН, что не располагает информацией об утверждении Еврокомиссией нового польско-росссийского газового договора, отметив, что этим вопросом занимается Министерство государственного имущества, которое владеет компанией Gaz System. Мингосимущества не ответило на письменный запрос агентства по этому поводу.

Еврокомиссар по делам энергии Гюнтер ОЭТТИНГЕР заявил в среду, что имеет основания для того, чтобы думать о соответствии подписанного договора европейскому законодательству.

Согласно новому газовому польско-российскому договору, стороны договорились о сохранении условий транзита до 2019 года с возможностью продления до 2045 года.

Итальянская компания Edison в суде требует от крупнейшего мирового экспортера газа российской компании «Газпром» снизить цену поставляемого ей топлива. Об этом пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что Edison аргументирует свое требование значительными убытками, вызванными высокой стоимостью российского газа по сравнению с ценами на спотовом рынке.

По данным экспертов, российский газ на границе с Италией стоит 300-320 долларов за тысячу кубометров, в то время как LNG с Катара - 240-250 долларов.

Edison, которая покупает газ от совместной компании «Газпрома» и итальянской «Eni» - Promgas, требует, чтобы суд обязал снизить цены до уровня спотового рынка.

Rzeczpospolita отмечает, что это первый случай, когда покупатель российского газа в суде добиваться снижения цены.

Ранее «Газпром» добровольно согласился на частичную привязку цены в долгосрочных контрактах для ряда своих клиентов - в частности, E.ON и французского GDF Suez - к ценам на спотовом рынке, что им позволило сэкономить «сотни миллионов долларов».

Дело рассматривается Стокгольмским арбитражным судом.

Политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПШОНКУ генеральным прокурором Украины.

Текст соответствующего указа от 4 ноября размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент внес в Верховную Раду письменное представление о назначении В.ПШОНКИ на должность генерального прокурора.

Перед этим, в связи с завершением срока полномочий В.ЯНУКОВИЧ освободил Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора.

Сегодня ВР дала согласие на назначение В.ПШОНКИ генпрокурором.

(УНИАН)