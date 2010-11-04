Главное за 4 ноября (вечер)

Новости дня

* * *

Среди основных новостей второй половины дня стали сообщения об улучшении позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "условия ведения бизнеса", об увеличении транзита газа в страны Европы, заявление кондитеров о повышении цен на новогодние подарки...

Общество

Новогодние подарки подорожают

Кондитеры повысили цены на новогодние подарки в текущем году.

Об этом в комментариях УНИАН сообщили компании – крупнейшие производители кондитерской продукции.

Производители уже начали продажу новогодних наборов.

В корпорации Roshen сообщили, что подарки уже поступили в розничные сети. «Относительно прошлого года цена на подарки выросла не выше среднегодового уровня инфляции», - пояснили в компании. Новогодняя коллекция Roshen для украинского рынка состоит из 18 видов подарков, весом от 150 г до 1 кг.

Корпорация «Бисквит-Шоколад» уже начала поставки новогодних подарков в национальные торговые сети. К расфасовке новогодних подарочных наборов компания приступила в начале октября, и первые партии этой продукции отправлены на экспорт. На сегодня компания отгрузила 57,5 тыс. подарков, из которых почти 70% (38 тыс. штук) получили торговые операторы США, Германии, Израиля, Казахстана и Литвы. Всего компания подготовила к Новому году и Рождеству 21 вид подарков.

Как сообщили УНИАН в компании «Бисквит-Шоколад», цена на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10%. «По количеству заказов на подарки, полученных в октябре, можно ожидать их продажи на уровне сезона 2009 года», - добавили в компании.

На Андреевском спуске появится еще один торговый комплекс?

Киевсовет передал ООО “Андреевский плаза” 0,03 га земли на Андреевском спуске, 10, литера Б, под строительство торгово-офисного комплекса с подземным паркингом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовал 71 из 106 зарегистрированных в зале депутатов горсовета.

Земля передана в долгосрочную аренду на 15 лет. Участок застроен.

Землеотвод осуществлен за счет части земель Киевского производственного швейного объединения “Юность”, где планировалось строительство производственно-бытового корпуса, и учитывая переход права собственности на нежилые помещения (договоры купли-продажи от 09.10.2009 и 02.02.2010).

Согласно решению, нормативная денежная оценка земельного участка (по предварительному расчету) составляет 2 млн. 156 тыс. 683 грн.

Экономика

Украина улучшила позиции в рейтинге ВБ "условия ведения бизнеса"

Согласно данным отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса - 2011: улучшение условий деятельности предпринимателей», Украина несколько улучшила свои позиции и заняла 145-е место (147-е - в прошлом году) из 183 стран.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«Украина находится на 145-м месте из 183, это улучшение на две позиции против 147-го места в прошлом году", - сказал М.РАЙЗЕР.

При этом он сообщил, что в этом году была изменена методология расчета общего показателя стран, при его расчете не учитывался уровень занятости. Таким образом, изменение позиций стран в рейтинге, не исключено, что и Украины, может быть обусловлено именно изменением методологии.

В целом М.РАЙЗЕР отметил, что Украина за последние 5 лет многое сделала для улучшения условий ведения бизнеса при этом эти изменения не смогли улучшить позицию страны в рейтинге, так как в большинстве случаев проводились непоследовательно.

Азаров поручил Тигипко поговорить о Налоговом кодексе

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО провести встречи с руководителями и представителями общественных объединений и ассоциаций малого и среднего бизнеса и обсудить и систематизировать предложения и замечания в Налоговый кодекс и представить их на рассмотрение правительства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Как отмечается в сообщении, правительство готовится ко второму чтению в парламенте проекта Налогового кодекса.

“Продолжается усовершенствование этого фундаментального документа, который должен принципиально улучшить инвестиционный климат в стране, стимулировать деловую активность в реальном секторе экономики. Как и на предыдущем этапе разработки «экономической конституции» государства, Кабинет министров Украины учитывает мнения экспертов, общественности, представителей деловых кругов, международного опыта реформирования налоговой системы. В этой работе правительство готово к конструктивному диалогу с общественными объединениями, ассоциациями малого и среднего бизнеса”, - отметили в пресс-службе.

До момента вынесения законопроекта на второе чтение правительство обещает максимально учесть обоснованные предложения и позиции общественности и бизнеса, направленные на усовершенствование Налогового кодекса.

Минфин предлагает запретить букмекерскую деятельность

Министерство финансов в проекте закона «Об азартных играх» предлагает запретить букмекерскую деятельность в Украине.

Текст соответствующего проекта закона размещен на официальном сайте министерства.

Кроме того, проектом предлагается запретить организацию и проведение азартных игр в электронном (виртуальному) казино и игр на игорных автоматах.

Согласно проекту закона, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды азартных игр: государственные денежные лотереи, игры в карты, игры в кости, игры в рулетку.

Единственным местом проведения азартных игр определено казино. Казино разрешается размещать исключительно на территории специальных игорных зон, которыми считаются:

территория АР Крым (кроме Севастополя), территория курортов г. Буковель, г. Трускавец, г. Моршин, г. Мукачеве и смт. Славское в их географических границах; а также территория гостиницы классом не менее чем четыре звезды или эквивалентного им уровня по другим шкалам оценивания, общий номерной ресурс которого составляет не меньше 100 номеров;

территория в середине культурно-развлекательного комплекса, на которой можно разместить казино с площадью игорного зала не меньше 500 кв. метров; территория в середине отдельного нежилого здания, на которой можно разместить казино с площадью игорного зала не меньше 500 кв. метров; территория в середине судна, которое зарегистрировано в Украине и в корпусе которого можно разместить казино с площадью игорного зала не менее 500 кв. метров.

Казино в специальных игорных зонах позволяется размещать в любых местах, пригодных для организации и проведения азартных игр.

Оператору проведения азартных игр в казино запрещено организовывать и проводить азартные игры больше чем в одном казино.

Организация и проведение азартных игр иностранных операторов и отдельная продажа ставок и выплата выигрышей, включая посредничество, запрещается.

Финансы

Переплата налогов в бюджет составила 9% от его поступлений

Из 162,7 млрд. грн. доходов государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2010 года переплата налогов и платежей составила 9%, или 14,5 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении Счетной палаты Украины, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, общий фонд госбюджета по доходам не выполнен на 7,2 млрд. грн., или 4,8%. В целом в государственный бюджет поступило 162,7 млрд. грн., что составляет лишь 67,7% планового годового объема.

Счетная палата отмечает, что оформление облигациями внутреннего государственного займа 16,4 млрд. грн. задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость обусловило ее уменьшение более чем в 2 раза – до 10,4 млрд. грн.

Расходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 4,8 млрд. грн., или 2,7%. В целом расходы государственного бюджета осуществлены в сумме 215,2 млрд. грн., или 68,7% годового назначения.

По данным Счетной палаты, на конец отчетного периода на счетах государственного бюджета учитывались остатки средств в сумме 44,5 млрд. грн., в том числе общего фонда – 24,9 млрд. грн. Средства государственного бюджета направлялись преимущественно на текущие расходы, доля которых составила 95%.

Дефицит государственного бюджета составил 52,8 млрд. грн., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансирование дефицита осуществлялось в основном за счет государственных заимствований, которые достигли 98,6 млрд. грн., или 83,8% годового плана. Государственный и гарантированный государственный долг увеличился на 86,4 млрд. грн., или 27,2%, – до 404,3 млрд. грн.

В Счетной палате считают, что проведение преимущественно средне- и краткосрочных государственных заимствований (80%) приведет к росту долговой нагрузки и станет причиной дальнейших заимствований для рефинансирования накопленных долгов.

«Коллегия Счетной палаты считает целесообразным с целью сокращения дефицита внести изменения в государственный бюджет на 2010 год в части уточнения показателей доходов, расходов и финансирования, а также оптимизировать государственные расходы путем сокращения неприоритетных и неэффективных расходов. Указанные мероприятия позволят сформировать реалистичные показатели государственного бюджета на 2011 год и приостановить рост долговой нагрузки», – говорится в пресс-релизе.

Банкиры против внесения в ВР законопроекта о платежных системах без обсуждения на рынке

Банкиры выступают против внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта № 6465 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно усовершенствования механизмов функционирования платежных систем и специальных платежных средств в Украине), который в настоящее время находится в профильном комитете, без достаточного обсуждения представителями рынка.

Об этом говорится в письме, подписанном главами правлений пяти банков, доля которых в общем объеме эмиссии платежных карт составляет 90% («ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», банк «Форум», «Укрсоцбанк» и «УкрСиббанк»), и адресованном Президенту, премьер-министру, руководителям парламентских фракций и главе Антимонопольного комитета. УНИАН располагает текстом письма банкиров.

«Законопроект предусматривает решения, которые нанесут очень большой вред коммерческим банкам, их клиентам, торговым сетям и государству», - говорится в письме.

Законопроектом № 6465 предлагается создание дополнительных органов по вопросам регулирования банковской деятельности, в частности Национального платежного совета. Он должен получить значительные полномочия, связанные с регулированием рынка платежных систем, включая и часть полномочий НБУ в части контроля.

ТЭК

Украина увеличила транзит газа в страны Европы

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-октябре єтого года увеличила транзит природного газа в страны Европы на 6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 76,618 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в октябре транзит природного газа в страны Европы составил 8,367 млрд. куб. м, что на 11% меньше, чем в октябре 2009 года.

Также в сообщении отмечено, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-октябре увеличилась на 10,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 118,623 млрд. куб. м.

«По состоянию на 1 ноября большинство подземных хранилищ газа находятся в нейтральном периоде. В целом газотранспортная система работает в нормальном режиме с выполнением всех среднесуточных показателей транспортировки», - отмечено в сообщении.

В Украине в 2011 г намечено увеличить производство электроэнергии

Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 6,2%, или на 11,4 млрд. кВт/ч, - до 194,839 млрд. кВт/ч, по сравнению с прогнозом производства в 2010 году.

Об этом сказано в Прогнозном балансе электроэнергии на 2011 год, утвержденном Министерством топлива и энергетики в редакции от 31 августа т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, производство электроэнергии на ТЭС в следующем году прогнозируется на уровне 86,433 млрд. кВт/ч (в том числе ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» - 56,164 млрд. кВт/ч, ТЭС ООО «Востокэнерго» - 19,7 млрд. кВт/ч), на АЭС – 90 млрд. кВт/ч, на ТЭЦ – 10,569 млрд. кВт/ч, на ГЭС – 10,143 млрд. кВт/ч, на ГАЭС – 463 млн. кВт/ч, на блок-станциях и других источниках – 7,8 млрд. кВт/ч.

«Энергоатом» намерен привлечь 1,5 млрд. евро у ЕБРР и ЕИБ на повышение безопасности АЭС

НАЭК «Энергоатом» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о привлечении кредита под государственные гарантии в размере 1,5 млрд. евро для повышения безопасности эксплуатации АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергей ТИТЕНКО.

«Идет работа по поводу получения кредита ЕБРР и инвестиционного банка (ЕИБ – УНИАН) на 1,5 млрд. евро на ядерную безопасность», - сказал глава НКРЭ.

Он также сообщил, что НАЭК уже обратилась к регулятору с просьбой предусмотреть в тарифе компании средства на обслуживание данного кредита.

В тоже время, по словам С.ТИТЕНКО, НКРЭ пока не согласовала данный вопрос, поскольку, исходя из практики привлечения таких кредитов, процесс согласования и получения кредитного ресурса занимает до 1,5 лет.

Пресс-секретарь представительства ЕБРР в Украине Антон УСОВ подтвердил УНИАН, что в настоящее время между НАЭК и ЕБРР ведутся соответствующие переговоры. В тоже время он не смог уточнить деталей, подчеркнув, что в настоящее время переговоры находятся в начальной стадии.

«Переговоры находятся в начальной стадии и более конкретная информация по ним может быть обнародована в следующем году», - сказал А.УСОВ.

Фондовый рынок

На украинских фондовых рынках в среду преобладали покупатели - эксперты

На украинских фондовых рынках в среду, 3 ноября, преобладали покупатели.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи в среду вырос на высоком объеме торгов. Бумаги индексной корзины росли. Лучшие результаты показали «Укрсоцбанк» (+4,59%) и «Мотор Сич» (+3,30%). Акции компаний горно-металлургического сектора также были среди лидеров дня. Aлчевский меткомбинат прибавил 2,20%, Aвдеевский КХЗ - 0,78%, «Азовсталь» - 1,38%, Ясиновский КХЗ - 1,28%. Генкомпании («Центрэнерго» выросла на 0,88%, «Захидэнерго» – на 0,14%), «Укрнафта» (+1,96%) и «Укртелеком» (+1,51%) следовали общему позитивному тренду. В то же время, «Райффайзен банк Аваль» (-0,24%) и Енакиевский метзавод (-0,10%) немного упали в цене.

По информации аналитиков, среди акций украинских компаний, торгующихся на международных площадках, только JKX Oil & Gas (+2,43%) в среду привлек внимание покупателей. Сильнее всего упали акции Regal Petroleum (-3,51%). Ferrexpo и «Кернел» снизились на 0,69% и 0,48% соответственно.

Столица

Киевсовет утвердил программу «Питьевая вода» с финансированием 7,8 млрд. грн.

Киевсовет утвердил целевую программу «Питьевая вода города Киева на 2011-2020 годы» с общим объемом финансирования 7,8 млрд. грн.

За поддержку этой программы проголосовали сегодня 106 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.

Докладывая по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что программа готовилась более двух лет, ее разрабатывало государственное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства» вместе с ОАО «АК «Киевводоканал».

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств госбюджета Украины в сумме 1,8 млрд. грн., средств бюджета столицы в сумме 2,5 млрд. грн., средств «Киевводоканала» - 1,2 млрд. грн., а также средств инвесторов – 2,3 млрд. грн.

В рамках программы «Питьевая вода» предусматривается обеспечить улучшение санитарно-эпидемического и экологического состояния города, строительство новых водопроводных сетей, осуществление реконструкции и ремонта существующих водопроводных сетей, что будет способствовать предотвращению возникновения аварийных ситуаций.

Киев выплатил проценты по кредиту 2005 года

29 октября 2010 года Киев осуществил выплату процентов за пользование кредитом, полученным путем публичной, открытой продажи еврооблигаций г. Киева на международных рынках капитала в 2005 году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное финансовое управление КГГА.

“Таким образом, город еще раз подтвердил свою способность и готовность своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты по долговым обязательствам перед кредиторами и продолжил формирование позитивной кредитной истории города”, - подчеркивается в сообщении пресс-службы мэрии.

Как сообщили УНИАН в Главном финансовом управлении, в 2005 году, согласно соответствующему решению Киевсовета, было осуществлено внешнее заимствование в сумме 250 млн. долларов США путем публичной, открытой продажи еврооблигаций Киева на международных рынках капитала. Доходность от продажи составляла 8% годовых со сроком оборота до 6 ноября 2015 года.

Киевлянам намерены повысить тарифы на холодную воду на 50%

Главное управление коммунального хозяйства Киевской городской государственной администрации намерено инициировать повышение тарифов на холодную воду приблизительно на 50%.

Об этом сказал сегодня журналистам начальник ГУ коммунального хозяйства Дмитрий НОВИЦКИЙ.

«Я намерен инициировать повышение тарифов на воду. Обоснованным будет повышение цены на воду (холодную) где-то на 50%», - сказал он.

По предположению Д.НОВИЦКОГО, тариф может быть увеличен с 2011 года.

Как сказал руководитель Управления коммунального хозяйства, действующий тариф очень низкий и не дает возможности обеспечить предоставление воды хорошего качества. Согласно его объяснению, даже после последнего повышения тарифов на ЖКУ в столице не хватает средств на улучшение качества услуг.

По данным Д.НОВИЦКОГО, сейчас стоимость холодной воды в Киеве составляет около 5 грн. за 1 куб. м.

Агро

Минэкономики повторно будет принимать заявки на лицензии на экспорт зерна Министерство экономики Украины объявило о повторном начале приема заявок на получение лицензий на экспорт зерна. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Минэкономики сообщает о повторном начале приема заявок на получение лицензии на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции с 4 ноября по 18 ноября включительно 2010 года», - говорится в объявлении.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.