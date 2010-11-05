Анонс на 5 ноября

* Начнет работу Международная конференция «Формирование общественного взгляда в отрасли транспарентности транспортировки углеводорода». Приглашены: первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, зам.министра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин, председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» Евгений Бакулин, а также представители газодобывающих и газотранспортных компаний. Конференция проводится при поддержке МФ «Відродження» в рамках проекта «Формирование общественного взгляда в отрасли транспарентности транспортировки углеводорода (итоговая конференция)».

Пресс-конференция. Участники: Тим Биттигер, региональный директор Секретариата EITI (Германия); Энтони Рихтер, содиректор сети Фондов Института Открытого Общества и Revenue Watch Institute (США); Галиб Эфендиев, Revenue Watch Institute (Азербайджан); Ингилаб Ахмадов, директор Мониторингового центра публичных финансов; Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра "Номос".

* Состоится брифинг и начнет работу семинар «Украинско-французское научное сотрудничество: Механизмы поддержки двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы сотрудничества». Соорганизаторы семинара - Посольство Франции в Украине, Национальный центр научных исследований (CNRS, Франция), Госкомитет Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации, Национальная академия наук Украины, Государственный фонд фундаментальных исследований. Участники: Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции Жак Фор, советник по вопросам науки Департамента международных и европейских связей и сотрудничества Министерства высшего образования и науки Франции Жан-Люк Клеман, председатель Госкомитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко и вице-президент НАНУ Антон Наумовец.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится презентация юбилейного, 20-го издания Отчета о человеческом развитии ПРООН «Настоящее богатство народов: пути к человеческому развитию».

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в торжествах по случаю Дня работника социальной сферы.

*11-00 - в медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Пенсионная реформа в Украине: что и почему стоит менять?». Участники: доктор экономических наук, председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов Александр Кендюхов, председатель Ассоциации поддержки прогрессивных реформ Вячеслав Редько, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой (ул. Сретенская, 2/8). Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

11-30 - в УНИАН состоится итоговая конференция: «Какова жизнь на 907 гривень: примеры 5-ти граждан из 2 миллионов» по результатам социального эксперимента «Жизнь на прожиточный минимум», во время которой 5 активистов из разных регионов Украины месяц жили на 907 гривень. Во время конференции будут объявлены стратегии выживания каждого участника, обнародованы их дневники, представлены предложения по изменению начисления прожиточного минимума в Украине и анонсированы дальнейшие социальные эксперименты НФПУ. Участники: Мирослав Якибчук, председатель НФПУ, Евгения Суярко, журналист, г.Сумы, Иван Месяц, охранник, г. Вышгород, Сергей Чижив, профсоюзный деятель, г. Запорожье (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация.

* Состоится прямая телефонная линия КМУ при участии председателя ГПА Украины Александра Папаики. Телефон прямой линии - 254-05-65. Брифинг для представителей СМИ.

* Круглый стол на тему: "Реформа системы регулирования рынка такси: эффективное саморегулирование или...?". Заседание состоится под эгидой Общественного совета по развитию саморегулирования при Госкомитете Украины по регуляторной политике и предпринимательству. Участники: Роман Дубас, зам.начальника Главной госинспекции автотранспорта Минтранссвязи Украины; Сергей Шмулевич, начальник сектора организации внутренних перевозок администрации автомобильного транспорта Минтрассвязи Украины; Павел Михайлиди, президент Союза кризис-менеджеров Украины; Леонид Бойко, председатель ВРО "Украинское такси" и др.

14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Гильотина для малого бизнеса - уничтожение будущего государства». 4-5 ноября возле Верховной Рады Украины Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса продолжит бессрочную акцию протеста против уничтожения предпринимательства как основной части среднего класса Украины, в частности, за исключение из рассмотрения принятого в первом чтении проекта налогового кодекса, отказ от пенсионных поборов и за реальную реформу пенсионной системы, против доносов в бизнесе как инструмента нечестной конкуренции, за свободные средства массовой информации, которые адекватно отображают позицию предпринимательства по всем контраверсионным вопросам. 4 ноября возле Верховной Рады начинает функционировать палаточный городок. Участники пресс-конференции: Игорь Гурняк, председатель координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса; члены Координационного совета: Александр Супрунюк (Хмельницкая область), Ирина Касьян (Винница), Петр Мокрий (Тернополь), Андрей Панаетов (Киев),Павел Жовниренко (Киев), Игорь Запрудский (Луганск), Лидия Кривенко (Запорожье), Александр Томасевич (Умань) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 095-3578739, 050-3308630. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Пенсионная реформа: достойная старость или борьба за выживание?». Мероприятие посвящено обсуждению проблем существующей пенсионной системы, путей и реальных механизмов ее реформирования. Организаторы - Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства совместно с аналитически-совещательным центром Голубой ленты ЕС/ПРООН. Перед началом работы круглого стола состоится брифинг народного депутата Украины, председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии Королевской и директора аналитически-совещательного центра Голубой ленты Марчина Свенчицки.

* Президент Украины В.Янукович примет участие в мероприятиях по случаю 50-летия Киевского метрополитена и церемонии открытия движения по новопостроенной эстакаде Московской площади.

* Пресс-конференция заместителя председателя Гостаможслужбы Украины Сергея Сёмки, посвященная работе ведомства над изменениями в МКУ.

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