Председатель Одесской ТИК объявил Костусева мэром города

Председатель Одесской городской территориальной избирательной комиссии Александр АХМЕРОВ вчера поздно вечером объявил кандидата от Партии регионов Алексея КОСТУСЕВА мэром Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «За А.КОСТУСЕВА отдали голоса 166,3 тыс. избирателей». По словам А.АХМЕРОВА, это более 50% одесситов, принявших участие в выборах (ранее количество избирателей, явившихся на избирательные участки, не оглашалось).

За кандидата от партии "Фронт Змін" Эдуарда ГУРВИЦА, согласно сообщению А.АХМЕРОВА, проголосовали чуть менее 101 тыс. избирателей (около 30%).

На третьем месте - предприниматель Александр КОРОБЧИНСКИЙ (свыше 8 тысяч голосов).

Согласно объявленным итогам голосования, в Одесский горсовет прошли по партийным спискам представители шести политических сил: Партия регионов (99755 голосов), партия «Родына» (44168), «Фронт Змін» (41849), «Сильная Украина» (34313), КПУ (12443) и ВО «Батькивщина» (12037 голосов).

По словам А.АХМЕРОВА, всего в голосовании приняли 327 тысяч 176 одесситов, зарегистрировано на избирательных участках города 723 тысячи 344 избирателей.

Окончательное распределение сил в горсовете станет известно после объявления имен депутатов-«мажоритарщиков».

Городская организация партии «Русь» и представители других политсил заявили о том, что сегодня утром устанавливают палатки протеста у здания мэрии.

«Подавляющее большинство одесситов за Алесея КОСТУСЕВА не голосовали, - заявил журналистам представитель партии «Русь» Валерий КАУРОВ. - Это я вам говорю точно. Больше всех голосов отдали за кандидата Эдуарда ГУРВИЦА».

«Мы намерены защитить выбор горожан и надеемся, что одесситы поддержат нас. Наш городок будет по примеру осадного. Будет полевая кухня, чай, каша. Мы будем стоять на Думской площади Одессы, у здания мэрии, до полной победы кандидата, за которого отдали голоса большинство горожан», - добавил В.КАУРОВ.

Юристы «Фронта Змін» намерены защищать «подлинный выбор одесситов в судах», заявил председатель одесской облорганизации этой партии Владимир НЕМИРОВСКИЙ.