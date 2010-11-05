5-6 ноября в Украине будет находиться министр иностранных дел Венесуэлы
10:15, 05 ноября 2010Разное
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5-6 ноября в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро МОРОС.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, завтра состоятся переговоры министров иностранных дел Украины и Венесуэлы Константина ГРИЩЕНКО и Н. Мадуро МОРОСА, после чего - церемония подписания украинско-венесуэльских документов.
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