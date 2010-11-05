ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украину охватила общенациональная акция протеста» пишет - вчера работа рынков по всей Украине была парализована. Предприниматели покинули рабочие места, чтобы принять участие в общенациональной акции протеста против Налогового кодекса, проект которого должен рассматривать парламент…

http://delo.ua/biznes/ukraina/ukrainu-ohvatila-obcshenacionalnaja-akcija-protesta-147277/

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Также «Дело» публикует материал «Бродский - предпринимателям: Ребята, привыкайте к нормальной стране», в котором пишет - Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский считает, что предприниматели, которые митингуют под Верховной Радой, не хотят платить налоги…

http://delo.ua/biznes/ukraina/brodskij---predprinimateljam-postepenno-privykajte-k-normalnoj-147242/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Провальное поступление», в котором пишет – правительству Николая Азарова не удалось избежать проблем с выполнением госбюджета, характерных для кабинета Юлии Тимошенко. Согласно выводам Счетной палаты, за девять месяцев доходы бюджета оказались недовыполнены на 7 млрд грн., расходы – почти на 5 млрд грн. Дефицит более чем в два раза превысил прошлогодний показатель и погашался в основном за счет заимствований. Причем это произошло на фоне экономического роста. Давление на бизнес, благодаря которому Кабмин пытается увеличить поступления, себя не оправдывает, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1534420

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Спасайся кто может», в котором пишет – во Всемирном банке считают, что спасать проблемные украинские банки за счет госсредств слишком дорого и нецелесообразно в нынешних условиях. Их продажа или банкротство не дестабилизируют финансовую систему, поэтому государству тратиться на их спасение больше не имеет смысла. В Кабмине к рекомендациям ВБ прислушиваются частично…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1534429

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«Коммерсант-Украина» в материале «Минфин установит правила игры» пишет – Минфин и Госкомпредпринимательства расходятся во мнении о новых условиях для игорного бизнеса. В комитете считают, что нужно ограничить места размещения игорных учреждений, запретить виртуальные казино и игровые автоматы. В министерстве полагают, что, помимо этого, необходимо прекратить букмекерскую деятельность. Участникам рынка не нравятся оба предложения, по их мнению, без игровых автоматов игорный бизнес не будет прибыльным…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1534434

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Издание «Экономические известия» в публикации «Бюрократы футболят крестьян» пишет – Минэкономики повторно примет заявки на получение экспортных лицензий у зернотрейдеров. Первую попытку распределить объемы поставок между экспортерами сорвало МинАПК — им не подтвердили наличие объемов зерна. Село продолжает накапливать убытки…

http://markets.eizvestia.com/full/byurokraty-futbolyat-krestyan

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Regal засудили за воду» пишет – Окружной административный суд Киева признал правоту решений, принятых чиновниками из Кабминов Юлии Тимошенко и Николая Азарова, которые касаются методов добычи украинского газа британской компанией Regal Petroleum…

http://markets.eizvestia.com/full/regal-zasudili-za-vodu

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«Газета по-киевски» в публикации «Кернес – лучший» пишет – в борьбе за пост мэра Харькова победил Геннадий Кернес. Все логично: тот, кто больше хотел победы, тот ее и добился…

http://mycityua.com/articles/column/2010/11/05/013813.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Дело Чорновила: сын разрешил эксгумацию» пишет – вчера новый генпрокурор Виктор Пшонка заявил об этом с трибуны Рады. Это будет беспрецедентный случай вскрытия могилы политика первой величины…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/05/013341.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Пенсионный возраст не поднимут за счет акциза на водку и бензин» пишет – в Кабмине считают, что экономика скоро начнет выходить из тени…

http://www.segodnya.ua/news/14191758.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевские власти выделили Ахметову земельный участок на Андреевском» пишет – инвестиции в строительство нового объекта, который будет располагаться в элитном районе Киева, составляют сотни миллионов долларов…

http://www.segodnya.ua/news/14191614.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «США включают печатный станок. Что будет с долларом…» пишет – ФРС США приняла решение об очередном вливании в медленно восстанавливающуюся экономику на 600 млрд долл. От эмиссии мировой рынок ожидает девальвации доллара. В Украине «зеленого» тоже ждут перемены, но пока незначительные, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/65501

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Таможенный кодекс по принципу Налогового – неразбериха, суматоха и разброд» пишет – не дождавшись логического разрешения ситуации с Налоговым кодексом, украинские государственные мужи взялись за Таможенный кодекс. Пока процесс можно окрестить следующим образом: «все смешалось в законотворческом доме»…

https://economics.unian.net/rus/detail/65552

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Дело ЮКОСа» подает историю компании - от рождения и взлета до скоропостижной смерти и судебного преследования создателей…

http://www.vedomosti.ru/timeline/yukos-timeline

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Издание «Известия» в публикации «Место рождения инвесторов» разбиралось, зачем американец построил в Челябинске свое маленькое "Сколково"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148019/

(УНИАН)