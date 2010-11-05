Первый национальный фестиваль малого и среднего бизнеса состоится 24-27 ноября в Донецке

Первый национальный фестиваль представителей малого и среднего бизнеса: «Предпринимательство Украины: инновации и развитие» состоится 24-27 ноября 2010 года в г. Донецк. Фестиваль будет проходить на двух площадках – в Международном центре бизнеса и в Донецке по адресу: пр. Киевский, 87, Донецкая торгово-промышленная палата.

Малый и средний бизнес сегодня является неотъемлемой составляющей глобального предпринимательства, в то же время, он – один из самых влиятельных секторов экономик большинства развитых стран мира и одно из перспективных направлений развития каждой страны, в том числе, и Украины, отмечается в пресс-релизе, текст которого передан агентству УНИАН.

Основной целью данного мероприятия является демонстрация достижений в малом бизнесе Украины, предоставление содействия по привлечению инвестиций, усиление влияния инновационного малого предпринимательства на конкурентоспособность экономики Украины и Донецкой области. К сотрудничеству в этом проекте планируется привлечь представителей Кабинета министров, Национальной академии наук, Госкомпредпринимательства, региональные облгосадминистрации.

Для участия в Фестивале приглашаются также представители малого бизнеса регионов Украины, региональные торгово-промышленные палаты, ассоциации бизнеса из всех регионов Украины, представители международных организаций, представители органов государственной власти. Форматом Фестиваля предусматривается проведение деловых мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов) по вопросам развития предпринимательства на разных площадках города.

24-27 ноября во время проведения Национального фестиваля будет проходить Четвертая специализированная межрегиональная выставка-ярмарка достижений малого и среднего бизнеса: «Малый бизнес Украины-2010». По итогам Фестиваля будут выработаны резолюции и рекомендации по отдельным тематическим блокам, направленные на повышение малого инновационного предпринимательства в процессе экономического роста в регионах Украины.

Организаторами Фестиваля выступили Донецкая областная государственная администрация; Донецкий областной Совет; Торгово-промышленная палата Украины; Донецкая торгово-промышленная палата.