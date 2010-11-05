Главное на 5 ноября (день)

Финансы

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в октябре 2010 года сократились на 1,2% – до 34,252 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины в сентябре составили: покупка валюты – 169,5 млн. евро (или в эквиваленте 237,7 млн. долл.) по средневзвешенному курсу 11,091898 грн/евро, продажа – 734,1 млн. долл. по средневзвешенному курсу 7,94415 грн/дол.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 18,218 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4,562 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,344 млрд. долл., проданной населению – 3,218 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 203,9 млн. долл. и на 29 октября т.г. составили 15,969 млрд. долл.

В сентябре 2010 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни вырос на 2,7% по сравнению с августом. В основном это было вызвано превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 2,6 п.п.). Относительно декабря 2009 года РЭОК гривни повысился на 10%. При этом, вклад курсовой составляющей в изменение РЭОК гривни был на уровне 6,2%, ценовой - 3,8 %.

В Украине в октябре 2010 года денежная масса увеличилась на 1,4% (с начала года - на 18,3%) - до 576,6 млрд. грн., а монетарная база - на 2,2% (с начала года - на 13,6%) - до 221,6 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По дынным НБУ, динамику денежной массы определяла позитивная динамика депозитов, общий объем которых в октябре увеличился на 1,8% (с начала года - на 22%) - до 400 млрд. грн. Регулятор отказался от практики предоставления отдельно данных по объему депозитов юридических и физических лиц.

Объем еще одной составляющей денежной массы - наличность вне банков - в октябре увеличился на 0,2% (с начала года - на 11,6%) - до 175,2 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы на протяжении октября уменьшился с 30,7% до 30,4% (на начало года составлял 32,2%).

НБУ отмечает, что главным фактором роста монетарной базы в октябре было увеличение объема корсчетов банков на 15% (с начала года - на 27,6%) - до 22,2 млрд. грн.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в октябре, составлял 12,2 млрд. грн., из них было перечислено на отдельный счет в Национальном банке Украины 7,6 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в октябре снизился с 8,8 млрд. грн. до 2 млрд. грн., и только в последний день месяца он увеличился до 5,8 млрд. грн.

С целью абсорбции избыточной ликвидности банков НБУ в октябре проводил операции по мобилизации средств банков. общая сумма которых составила 13,4 млрд. грн. (с начала года - 229,9 млрд. грн.) по средневзвешенной ставке 2,17% годовых. В то же время объем операций по рефинансированию составил 62 млн. грн. (с начала года - 4,6 млрд. грн.).

По данным Нацбанка, в октябре объем кредитных вложений увеличился на 0,7% (с начала года - на 1,1%) - до 725,2 млрд. грн. Увеличение состоялось за счет роста кредитов юридическим лицам на 1,2%, объем кредитов населению уменьшился на 0,6%.

карточек.

Кабинет министров Украины планирует введение электронных социальных карточек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ во время выступления на торжествах по случаю Дня работника социальной сферы сегодня в Киеве.

«Введение электронных социальных карточек обеспечит эффективное получение адресной помощи от государства», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, электронные карточки смогут выполнять разные функции, в частности информационную и платежную. Как сказал премьер-министр, такая система даст возможность определить, где необходимы социальные расходы государства в первую очередь. «Позволит создать систему, в которой те, кто предоставляет услуги, автоматически получают возмещение из бюджета в обход бюрократического аппарата», - отметил Н.АЗАРОВ.

По его словам, введение электронных карточек позволит снизить бумажное обращение и приблизит Украину к современной системе управления. По словам премьера, такая реформа в Украине начнет внедряться со следующего года.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в октябре этого года российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» около 1,063 млрд. долл. за импортированный в октябре 2010 года природный газ.

Цена природного газа для компании в четвертом квартале текущего года составляет около 253 долл. за тыс. куб. м.

Также компания напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики инициирует возложение на нее функций еще не созданной Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель НКРЭ Сергей ТИТЕНКО.

По его словам, регулятор уже готовит соответствующие изменения в законопроект «О государственном регулировании в энергетике», который ранее был одобрен Верховной Радой в первом чтении.

«Мы будем рассматривать изменения в закон о государственном регулировании в энергетике, то есть это закон про НКРЭ, в части дополнения его функциями по воде и теплу», - сказал С.ТИТЕНКО.

При этом он предположил, что в случае одобрения ВР предлагаемых регулятором изменений, Закон "О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины" будет упразднен.

«Мы потом предложим правительству, что давайте тот законопроект упраздним, а возложим на нас все эти обязательства, а туда добавим функции воды и тепла», - сказал глава НКРЭ.

Он также добавил, что в случае принятия закона с учетом предложений регулятора, у НКРЭ будут основания ввести дополнительно две должности членов комиссии, и, таким образом, осуществлять деятельность по лицензированию в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода.

Агропром

Антимонопольный комитет Украины обязал 11 крупнейших игроков рынка молочной продукции поэтапно снизить в ноябре этого года оптово-отпускные цены на молоко, сметану, вершковое масло, твердый сыр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, о результатах рассмотрения требований комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок.

Отмечается, что требования выдвинуты к ДП «Милкиленд-Украина», ООО «Управляющая компания «Терра Фуд», ОАО «Молочный Альянс», ООО «Юнимилк», ООО «Данон», ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина», Корпорации «Клуб Сыра», ЗАО «Галичина», ОАО «Шосткинский гормолкомбинат», ООО «ПО «Молис» и ЗАО «Лакталис-Николаев».

Эти предприятия должны также способствовать заключению прямых контрактов относительно реализации молочной продукции с торговыми сетями, воздерживаться от экономически необоснованного повышения цен на социально важные молочные продукты.

Отмечается, что на протяжении сентября текущего года состоялся рост стоимости молочной продукции в подавляющем большинстве регионов Украины, на что, согласно объяснениям молокоперерабатывающих предприятий, повлияло повышение закупочных цен на сырье. В октябре же этого года состоялась постепенное снижение закупочных цен на цельное молоко. «В то же время темпы снижения оптово-отпускных и розничных цен на молочные продукты значительно медленнее. Причем в отдельных регионах уменьшение цены на такие продукты не наблюдается вообще», - идет речь в сообщении.

По словам и.о. председателя комитета Юрия КРАВЧЕНКО, «следующим шагом будет предоставление рекомендаций розничным сетям относительно уменьшения конечных цен на те продукты, на которые будет снижено оптово-отпускные цены».

Политика

Председатель Одесской городской территориальной избирательной комиссии Александр АХМЕРОВ вчера поздно вечером объявил кандидата от Партии регионов Алексея КОСТУСЕВА мэром Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «За А.КОСТУСЕВА отдали голоса 166,3 тыс. избирателей». По словам А.АХМЕРОВА, это более 50% одесситов, принявших участие в выборах (ранее количество избирателей, явившихся на избирательные участки, не оглашалось).

За кандидата от партии "Фронт Змін" Эдуарда ГУРВИЦА, согласно сообщению А.АХМЕРОВА, проголосовали чуть менее 101 тыс. избирателей (около 30%).

На третьем месте - предприниматель Александр КОРОБЧИНСКИЙ (свыше 8 тысяч голосов).

Европейский суд по правам человека вынес в четверг два неокончательных решения по двум делам против Украины относительно плохого обращения милиции с задержанными.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского суда.

Суд, в частности, рассмотрел дела «Ковальчук против Украины» и «Самардак против Украины».

Владимир Ковальчук, 1974 года рождения, был задержан украинской милицией в сентябре 2002 года на 10 дней. В ходе задержания он сознался в убийстве, однако через несколько дней опроверг свои показания, заявив, что дал их под принуждением. В день участия в следственном эксперименте В.Ковальчук был доставлен в центр дезинтоксикации с симптомами алкогольного отравления. Там же врачи констатировали многочисленные ушибы на плечах, ногах и бедрах.

Дело относительно плохого обращения с задержанными было возбуждено в том же 2002 году, однако так и не было завершено до сих пор. В Европейском суде по правам человека умершего позже В.Ковальчука представляла его мать.

Иван САМАРДАК, 1952 года рождения, был задержан милицией, увидевшей его играющимся ножом на автобусной остановке. Он был отпущен в тот же день, однако через несколько дней обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту его избиения сотрудниками милиции. Прокуратура сначала отказала в возбуждении уголовного дела, однако потом, после дополнительных медицинских обследований, несколько раз возбуждала и вновь приостанавливала уголовное дело в течение последних восьми лет.

В обоих случаях суд признал нарушение статьи 3 Конвенции прав человека и присудил возместить матери В.Ковальчука и И.САМАРДАКУ по 10 тыс. евро морального ущерба, а также расходы в сумме 290 евро матери В.Ковальчука и 650 евро – И.САМАРДАКУ.

В течение трех месяцев оба этих решения могут быть оспорены и вынесены на рассмотрение Большой палаты судей. Если же этого не произойдет, то решения вступят в силу.

(УНИАН)