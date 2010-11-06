Попов заявляет о законности смены власти в Киеве

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр ПОПОВ заявляет о законности власти в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил накануне в эфире телеканала "Интер".

"Я категорически утверждаю и готов с кем угодно спорить, что ни Конституция, ни действующие законы в Украине теми решениями, которые были по Киеву приняты, не нарушены. Все было сделано в рамках действующего законодательства. Придет время – будут выборы. Это 2012 год", - сказал А.ПОПОВ.

В то же время он признает, что, таким образом, действующий мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ оказался в дискомфортной ситуации. "Конечно, ситуация дискомфортна, но вопрос все-таки не ко мне. Придя на работу в КГГА, у меня были определенные, и до сегодняшнего дня я выполняю, четкие обязанности, связанные с организацией работы исполнительной власти. Это огромнейший объем работы. Мне достаточно тех проблем, которые есть с решением этих задач", - отметил А.ПОПОВ.

По его мнению, кадровое усиление руководящего состава КГГА было вызвано необходимостью срочной стабилизации ситуации в Киеве. "Мне даже иногда, я откровенно скажу, страшно за то, что у нас происходит с тепловыми сетями, с водопроводно-канализационным хозяйством. Мы с вами – на пороховой бочке находимся. И реагировать на эти вещи власть должна немедленно. Такое решение было принято. Нам нужно стабилизировать ситуацию, а когда придет время – пожалуйста, может, оно завтра, может, будут какие-то движения, решения со стороны мэра, может быть, законы поменяются, но в рамках действующих Конституции и законов. Выборы мэра в 2012 году. Я на эти процессы в силу своих должностных обязанностей не влияю. Я выполняю свои функции", - подчеркнул А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 года А.ПОПОВ был назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации вместо Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.