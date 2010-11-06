Кернес заявляет, что он является мэром Харькова

Представитель Партии регионов Геннадий КЕРНЕС заявляет, что он является победителем выборов мэра Харькова и не видит необходимости в пересчете голосов, на котором настаивает оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил накануне во время эфира "Шустер Live".

"Я стою здесь в качестве победителя - Харьковский городской председатель. Все остальное - это эмоции", - сказал Г.КЕРНЕС.

Он отметил, что не весь Харьков голосовал за Г.КЕРНЕСА или А.АВАКОВА. По его словам, все обвинения со стороны "Батькивщины" в подделке бюллетеней и фальсификации выборов являются неправдивыми. "Я имею терпение... Я не объявлял себя мэром города... Мы дождались протоколов с “мокрыми” печатями, которые подписаны членами комиссий. Мы публично в прямом эфире провели этот пересчет и показали, что КЕРНЕС победил", - сказал он.

По убеждению Г.КЕРНЕСА, команда его оппонента отрабатывает сценарий, по которым в Харькове будут проводиться парламентские выборы.

"Я в этой студии перед вами всеми протягиваю руку господину АВАКОВУ, чтобы мы все вместе начали скорее работать, потому что мы вместе можем работать лучше, чем отдельно", - сказал он.

В свою очередь А.АВАКОВ отметил, что "слишком много знает, чтобы от этого удовольствия отказаться".

При этом Г.КЕРНЕС сказал, что "победителей не судят". "Здесь сидит спортсмен (Виталий КЛИЧКО также находился в студии - УНИАН), у него спросите, что такое победа по очкам, что такое победа нокаутом, нокдауном. Я сегодня здесь стою как победитель, - сказал он.

В свою очередь лидер партии "Удар", боксер В.КЛИЧКО ответил Г.КЕРНЕСУ, что "некорректно сравнивать украинскую политику со спортом, потому что это две разные вещи". "Если сравнивать украинскую политику с боксом, то она больше похожа на бои без правил", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября по результатам подсчета 100% протоколов Харьковская городская избирательная комиссия сообщила, что мэром Харькова стал кандидат от Партии регионов Г.КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателей. Кандидат от оппозиционной партии ВО «Батькивщина» А.АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов. На третьем месте - кандидат от Компартии Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, у которой - 79 тыс. 639 голосов. Всего в голосовании приняли участие 444 тыс. 282 человек. 11 тыс. 67 бюллетеней признаны недействительными.

При этом 2 ноября председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН заявил, что в Харькове, по данным подсчета всех протоколов с “мокрой печатью,” на выборах мэра победил Г.КЕРНЕС.

Он продемонстрировал журналистам папки со всеми 597 протоколами с “мокрыми” печатями и подписями всех членов избирательных комиссий. М.ДОБКИН подчеркнул, что «такие же протоколы находятся в горизбиркоме и у всех участников мэрской гонки». «Других протоколов не будет», - подчеркнул М.ДОБКИН.

4 ноября представители А.АВАКОВА подали иск к Харьковской городской избирательной комиссии о признании противозаконной ее бездеятельности в вопросах надлежащей организации выборов мэра Харькова. Истец просил суд также обязать городскую избирательную комиссию провести повторный подсчет голосов на выборах мэра.