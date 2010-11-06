Завтра в Украине будет тепло и сухо

Завтра, 7 ноября, в Украине сохранится теплая и преимущественно сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой дождь местами ожидается лишь в западных и северных областях. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 9-14°; в южной части ночью 8-13°, днем 15-20°.

В столице и Киевской области ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью по области 6-11°, днем 9-14°, в Киеве ночью 7-9°, днем 10-12°.