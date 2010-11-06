Главное на 6 ноября

В Украине в результате шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 6 областях произошло обесточивание 45 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Киевской - 15 н. п., Сумской -13 н. п., Черкасской - 8 н. п., Ривненской - 4 н. п., Черниговской - 3 н. п., Ивано-Франковской - 2 н. п.

Кроме того, в Сумской области (г. Конотоп и Кролевецкий район) порывистым ветром частично повреждены (сорван шифер и листовая бляха) крыши административных и жилых зданий.

Созданы рабочие группы по уточнению последствий и ущерба, нанесенных ненастьем. К аварийно-восстановительным работам в населенных пунктах привлечены коммунальные службы районов и бригады облэнерго.

Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что украинскую спиртовую отрасль спасет только приватизация.

Такое мнение он высказал в комментарии газете «Зеркало недели» 6 ноября.

«Уверен, что будущее спиртовой промышленности только в разгосударствлении. Давайте смотреть правде в глаза - на наши старые заводы инвестор не придет. Как бы цинично это ни звучало, единственный способ спасти спиртовую отрасль - это приватизация. Производство должно быть сосредоточено в руках бизнеса», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также он отметил, что «государство должно получать налоги и исполнять контрольные функции в тесном взаимодействии с ассоциациями производителей». «Поэтому постановление Кабмина о реорганизации «Укрспирта» - это первый шаг к разгосударствлению отрасли», - подчеркнул министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, ближайшими задачами должны стать подготовка законопроекта об условиях приватизации предприятий спиртовой отрасли и законопроекта о регулировании продажи алкогольной продукции.

«Необходимо обеспечить квоты на поставки нашего спирта на рынки Евросоюза. Следует провести анализ и инвентаризацию реального состояния спиртовых заводов и определить две категории. Первая - предприятия, которые следует перепрофилировать для производства биотоплива, и вторая - предприятия, предназначенные для приватизации производителями ликероводочной продукции. Я распорядился, чтобы все планы по реформированию отрасли в обязательном порядке согласовывались с отраслевыми ассоциациями. Мы должны согласовывать действия государства и бизнеса в вопросах определения стратегии приватизации спиртовой промышленности», - заявил он.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр ПОПОВ заявляет о законности власти в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил накануне в эфире телеканала "Интер".

"Я категорически утверждаю и готов с кем угодно спорить, что ни Конституция, ни действующие законы в Украине теми решениями, которые были по Киеву приняты, не нарушены. Все было сделано в рамках действующего законодательства. Придет время – будут выборы. Это 2012 год", - сказал А.ПОПОВ.

В то же время он признает, что, таким образом, действующий мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ оказался в дискомфортной ситуации. "Конечно, ситуация дискомфортна, но вопрос все-таки не ко мне. Придя на работу в КГГА, у меня были определенные, и до сегодняшнего дня я выполняю, четкие обязанности, связанные с организацией работы исполнительной власти. Это огромнейший объем работы. Мне достаточно тех проблем, которые есть с решением этих задач", - отметил А.ПОПОВ.

По его мнению, кадровое усиление руководящего состава КГГА было вызвано необходимостью срочной стабилизации ситуации в Киеве. "Мне даже иногда, я откровенно скажу, страшно за то, что у нас происходит с тепловыми сетями, с водопроводно-канализационным хозяйством. Мы с вами – на пороховой бочке находимся. И реагировать на эти вещи власть должна немедленно. Такое решение было принято. Нам нужно стабилизировать ситуацию, а когда придет время – пожалуйста, может, оно завтра, может, будут какие-то движения, решения со стороны мэра, может быть, законы поменяются, но в рамках действующих Конституции и законов. Выборы мэра в 2012 году. Я на эти процессы в силу своих должностных обязанностей не влияю. Я выполняю свои функции", - подчеркнул А.ПОПОВ.

Александр ПОПОВ заявляет, что стратегические предприятия столицы, возвращенные в коммунальную собственность, в дальнейшем не будут вноситься в программу приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал в эфире телеканала «Интер».

В частности, ведущий попросил первого заместителя главы КГГА уточнить относительно начатой процедуры возвращения в муниципальную собственность ряда предприятий: идет речь об окончательном возвращении объектов в собственность киевской громады или о реприватизации, то есть эти предприятия, возможно, вновь будут выставлены на приватизацию.

На это А.ПОПОВ сказал: «Мы провели за очень небольшой период времени действительно очень большую работу. Кроме «Киевгорстроя», у нас сегодня полный контроль над «Киевэенергохолдингом», который управляет пакетами акций «Киевгаза», «Киевэнерго» и «Киевводоканала». Должен сказать, что на сегодняшний день уже есть решения судов, согласно которым мы получили полный контроль над «Киевводоканалом» и «Киевгазом».

На двух последних предприятиях, по словам А.ПОПОВА, будут проведены, согласно процедуре, собрания акционеров, после чего в компаниях будет установлен полный контроль муниципалитета, то есть территориальной общины.

При этом А.ПОПОВ напомнил о недавнем решении Киевсовета, которым из программы приватизации были исключены 300 объектов коммунальной собственности. «Мы считаем, что они являются важными для территориальной общины, и мы не будем их включать в дальнейшем и вообще рассматривать вопрос их возможного отчуждения», - заверил первый заместитель главы КГГА.

Около 25% коммунальных предприятий столицы будут ликвидированы.

Как передает корреспондент, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ накануне в эфире телеканала «Интер».

По его словам, на прошлой неделе была закончена работа по изучению финансово-экономической деятельности всех коммунальных предприятий, которых в столице 180.

«Мы сегодня имеем четкое представление того, что часть из них, это примерно 25%, должны быть ликвидированы по той причине, что они работают либо с убытками и неэффективны, либо они выполняют административные функции, которые на сегодняшний день должны выполнять органы власти», - сообщил А.ПОПОВ.

Он отметил, что работа таких предприятий создавала основу для коррупции и неэффективного использования бюджетных средств.

«У нас есть предприятия, которые до 50 млн. грн. использовали на свое существование и на свою деятельность, которые должны были бы поступать в городской бюджет. Поэтому мы здесь принимаем очень жесткую политику. Мы ликвидируем эти предприятия. Часть предприятий будут укрупнены и объединены, часть из них будут заменены в плане менеджмента для того, чтобы стабилизировать финансово-экономическую ситуацию», - сказал первый заместитель главы КГГА.

Он сообщил, что есть намерение проанализировать также работу всех предприятий коммунальной формы собственности бывших районных советов столицы.

(УНИАН)