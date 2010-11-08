ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Валютная стабильность рухнула. Доллар стремится вверх» пишет - в воскресенье, 7 ноября, впервые за последние 7 месяцев средний курс продажи доллара в столице преодолел планку в 8 гривен…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/valjutnaja-stabilnost-ruhnula.-dollar-stremitsja-vverh-147349/

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Также «Дело» публикует материал «Коллекторы займутся абонентами-должниками», в котором пишет - украинские телекоммуникационные компании стали привлекать коллекторов к процессу взыскания долгов со своих абонентов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kollektory-zajmutsja-abonentami-dolzhnikami-147350/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Cadogan Petroleum пришла с миром», в котором пишет – британская добывающая компания Cadogan Petroleum смогла вернуться на украинский рынок. В рамках мирового соглашения с инвестором государственная компания "Надра Украины" отозвала иск, отказавшись от попыток отобрать у Cadogan лицензию на разработку Загорянского нефтегазового месторождения. Теперь британская компания должна выкупить у НАК пять скважин на этом месторождении за $3,2 млн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1534990

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены отложили рост», в котором пишет – в октябре произошло неожиданное резкое снижение темпов роста потребительских цен – почти в шесть раз, до 0,5%. Торможение инфляции было вызвано удешевлением ряда групп продуктов питания, стабильными ценами на горючее и отказом местных властей увеличивать тарифы на услуги ЖКХ до проведения выборов. Отложенное повышение тарифов и стоимости бензина станет ключевым фактором роста потребительских цен в конце года, отмечают эксперты. Цены могут увеличиться еще на 2-3%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1534991

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«Коммерсант-Украина» в материале «С молока сбивают сливки» пишет – Антимонопольный комитет потребовал от крупнейших молочных компаний снизить отпускные цены на молоко, сметану, масло и твердый сыр. Экономически обоснованно можно снизить цены лишь на некоторые товары, поскольку вслед за готовой продукцией подорожало сырье. Тем не менее, из-за угрозы штрафов производители, скорее всего, выполнят требование регулятора путем снижения себестоимости, в первую очередь, за счет использования более дешевых компонентов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1535001

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Издание «Экономические известия» в публикации «Иностранный не значит надежный» пишет – итоги иностранных банков, которые активно работают в Украине, за 2009 г. и первые девять месяцев 2010 г. могут огорчить не только профильных аналитиков, но и основных кредиторов таких банков. Вмешательство государства в дела крупных европейских банков не пошло им на пользу, неизвестно какие еще сюрпризы преподнесут немецкие и греческие банки, поддержанные правительствами. При этом значительно ухудшилось качество кредитного портфеля российских госбанков ВТБ и Сбербанка…

http://finance.eizvestia.com/full/inostrannyj-ne-znachit-nadezhnyj

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Белорусы давят троллейбусом» пишет – белорусские производители коммунального транспорта теснят отечественных машиностроителей на рынке Восточной Европы…

http://markets.eizvestia.com/full/belorusy-davyat-trollejbusom

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«Газета по-киевски» в публикации «Как Киевщина стала бело-голубой» пишет – за регионалами и их союзниками большинство не только в парламенте. Теперь Киевский облсовет на две трети состоит из соратников Януковича…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/07/204817.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Московская площадь: две минуты вместо двадцати» пишет – в Киеве открыли реконструированную развязку на Московской площади – все, кроме одного заезда на эстакаду в сторону бульвара Дружбы народов…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/08/010232.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Наши БТРы будут служить королю Таиланда» пишет – через месяц в Таиланд будет отправлена новая партия украинских бронетранспортеров БТР-3Е1, разработанных Харьковским КБ машиностроения…

http://www.segodnya.ua/news/14192348.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Деньги на экспорт» пишет - за 2009 г. из России только по поддельным таможенным декларациям выведено 170 млрд руб. — в 21 раз больше, чем в 2008 г.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249029/dengi_na_eksport

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«Ведомости» в публикации «Чубайс научит торговать» пишут - гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс обещает технологическую революцию в ритейле. По его словам, через несколько лет участие человека в управлении торговыми сетями будет минимальным. Но ритейлеры к этому не готовы — технологии будущего очень дорогие…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249037/chubajs_nauchit_torgovat

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Издание «Известия» в публикации «От российского сельхозинформбюро» пишет - Министерство сельского хозяйства РФ запускает систему "Мобильный информер". С ее помощью каждый россиянин сможет узнавать цены на товары и запасы основных продуктов в стране. В перспективе такая информированность граждан должна снизить продуктовую инфляцию на 2%, полагают эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3147989/

(УНИАН)