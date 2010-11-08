АНОНС на 08.11.2010

* Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе рабочего визита в Австрию примет участие в заседании Венского экономического форума.Также планируется встреча премьер-министра з Генеральным секретарем Организации стран экспортеров нефти ОПЭК Абдаллой эль-БАДРИ.





* Состоится Коллегия Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации. Вопросы: О результатах выполнения Пилотного проекта по внедрению технологий электронного управления в Украине; О разработке современных механизмов государственной поддержки инновационной деятельности. Планируется брифинг при участии председателя Госкоминформнауки В.Семиноженко.





* В Окружном административном суде г. Киева состоится судебное заседание по иску коммерческих банков о признании незаконными и недействительными положений Постановления НБУ от 09.06.2010 г. № 273 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Исковое заявление группы коммерческих банков подготовлено и подано по инициативе Ассоциации украинских банков. В заседании примут участие: президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко и представители коммерческих банков. Перед началом судебного заседания и по окончании судебного заседания перед входом в Окружной административный суд г.Киева президент АУБ Александр Сугоняко и представители коммерческих банков проведут пресс-конференцию.

