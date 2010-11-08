Главное за 8 ноября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения Госкомстата об уровне инфляции, призыв Азарова к Австрии поддержать Украину в вопросе "Южного потока" и предложение совместно построить дорогу от Львова до Чопа...

Налог на прибыль ежегодно будет сокращаться на 2% - с 25% до 19%

Налоговая система в Украине в ближайшее время будет упрощена, число налогов сократится вдвое, налог на прибыль будет сокращен с 25 до 19% путем ежегодного сокращения с 2011 года на 2%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на Венском экономическом форуме, комментируя результаты переговоров Украины с Международным валютным фондом.

«Первоначально у нас были планы в течение одного года снизить (налог на прибыль – УНИАН) на 6% - с 25 до 19%, однако та ситуация, которая сейчас происходит на мировых рынках, заставляет нас более консервативно подходить к этому обстоятельству. И мы приняли решение о сокращении на 2% в год налога на прибыль и в течение трех лет сократить его на 6%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что налог на добавленную стоимость (НДС) планируется сократить с 20% до 16% в 2014 году.

В проекте Налогового кодекса предусматривалось снижение ставки налога на прибыль в 2011 году с 25 до 19%.

Инфляция в Украине с начала года составила 7,9%

Инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,5%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По сравнению с октябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,1%, а по сравнению с январем-октябрем 2009 года – 9,4%.

Инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%, по сравнению с сентябрем 2009 года - 10,5%, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

Цены производителей промпродукции в октябре выросли на 2,4%

В Украине цены производителей промышленной продукции в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 2,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По предоставленной информации, рост цен производителей в январе-октябре 2010 г. к декабрю 2009 года (с начала года) составил 18%.

Топливно-энергетический комплекс

Азаров просит Австрию поддержать Украину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ просит Австрию конструктивно отнестись к позиции Украины по "Южному потоку".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Венском экономическом форуме, на котором присутствовал Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН.

«Мы бы просили австрийскую сторону - я знаю о ваших переговорах с российским руководством - вместе с тем отнестись конструктивно к нашей идее, к нашему подходу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что 22 ноября в Брюсселе планируется провести переговоры о модернизации украинской газотранспортной системы в формате Украина-ЕС-Россия.

Позиция Украины, как и до переговоров, так и во время переговоров заключалась и заключается в том, что строительство Южного и Северного потоков может привести к сокращению почти в два раза транзита газа через территорию Украины по украинской ГТС

«Это для нас потери. Это для нас крайне невыгодный вариант. Мы предложили ЕС и России, и, я надеюсь, что такая трехстороння встреча пройдет в ближайшем будущем, рассмотреть вопрос о реконструкции нашей южной сети газопроводов с тем, чтобы вложить в двадцать раз меньше средств в модернизацию наших южных газопроводов и выйти в ту же самую точку – город Бургас в Болгарии с тем же самым объемом газа, который планируется направлять по системе "Южного потока», - сказал Н.АЗАРОВ.

В ОПЭК удивлены формулой расчета цены газа для Украины

В Организации стран экспортеров нефти (ОПЭК) удивлены формулой расчета цены на газ для Украины.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом заявил генеральный секретарь ОПЭК Эль-Бадри в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Вене.

В частности, отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО, удивление вызывает то, что цена на газ корректируется в зависимости от цены на нефть.

«Сегодня уже нет прямой ценовой связки нефти и газа, поскольку начались мощные разработки сланцевого газа в Соединенных Штатах», - процитировал Эль-Бадри пресс-секретарь украинского премьер-министра.

Транспорт

Авиакомпания Windrose на 45% увеличила перевозки пассажиров

За 9 месяцев 2010 г. суммарный объем перевозок авиакомпании Windrose вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 45% и составил 434 тыс. пассажиров. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, в январе-сентябре т.г. компания выполнила 3 760 авиарейсов, что на 26% превысило интенсивность полетов Windrose за 9 месяцев 2009 г.

Как отмечают в компании, летом, в сезон наивысшей активности на украинском чартерном рынке, авиакомпания активизировала сотрудничество с туроператорами и существенно увеличила перевозки на основных туристических направлениях. В частности, в июле-сентябре т.г. количество пассажиров, доставленных чартерными авиарейсами компании, возросло на 66% и составило 201 тыс. человек. При этом в сентябре т.г. пассажиропоток на чартерных рейсах Windrose увеличился на 81% - до 64 тыс. пассажиров.

Строительство

Азаров предлагает Австрии совместно построить дорогу от Львова до Чопа

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает Австрии, «учитывая давние связи и необходимость их укрепления», совместно простроить дорогу от Львова до Чопа.

Такое заявление глава правительства озвучил сегодня, выступая на Венском экономическом форуме, на котором также присутствовали Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН и председатель правления Raiffeisen International Герберт СТЕПИЧ.

«Пользуясь случаем, вы говорили о тесных связях Украины и Австрии в прошлом, и чтобы активизировать их в настоящем, господин Федеральный канцлер, давайте вместе построим хорошую транспортную коммуникацию – автомобильную дорогу Чоп-Львов. Может быть, и господин Г.СТЕПИЧ (Райфайзен банк – УНИАН) примет участие», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он предложил вариант участия в строительстве дороги украинского и австрийского капитала в пропорции 50 на 50.

«Мы готовы на 50% профинансировать это дело. И у нас будет из Вены до Львова прекрасная автострада», - сказал Н.АЗАРОВ.

Агро

Заместителем главы Госкомзема назначен Калюжный

Заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам назначен Николай КАЛЮЖНЫЙ.

Об этом говорится в указе Президента Украины №998/2010 от 1 ноября т.г., размещенном на сайте Верховной Рады.

«Украгролизинг» передал в лизинг 730 единиц техники на 218 млн. грн.

НАК «Украгролизинг» за 10 месяцев т. г. поставила аграриям на условиях финансового лизинга 730 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 218,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украгролизинга».

Согласно сообщению, аграрии получили в лизинг 261 трактор на сумму 56 млн. грн, 24 зерноуборочных комбайна и 26 жаток на общую сумму 27,7 млн. грн., 190 единиц почвообрабатывающей и посевной техники на 17,5 млн. грн., 255 единиц другой техники и оборудования на 119,4 млн. грн.

На протяжении 2010 года передано в повторный лизинг 542 единицы техники на 44 млн. грн. От лизингополучателей на протяжении 2010 года получено свыше 117 млн. грн. плановых платежей.

(УНИАН)