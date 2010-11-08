ЕС отменил визы для Албании и Боснии и Герцеговины

Европейский Союз отменил визы для краткосрочных поездок для граждан Албании и Боснии и Герцеговины.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС.

Безвизовый режим для граждан этих стран будет введен «на следующий день» после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

Европарламент поддержал решение об отмене краткосрочных виз для граждан этих двух стран 7 октября этого года.

Таким образом, Албания, Босния и Герцеговина присоединятся к двум другим балканским странам – Черногории и бывшей югославской республики Македония, которые получили безвизовый режим с ЕС с 19 декабря 2009 года.