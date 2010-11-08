Анонс на 9 ноября

* Круглый стол на тему: “Что несет новый Налоговый кодекс благотворителям?”. Организатор - Украинский форум благотворителей. Вопросы: Как будет регулировать Налоговый кодекс получение благотворительной помощи? Изменится ли налоговый режим для бизнес-компаний благотворителей? Каковы изменения в налогообложении благотворительных фондов и организаций? Участники: Александр Винников, председатель правления Сети развития европейского права; Максим Лациба, руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований.



* Состоится открытие Международного инвестиционного бизнес форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики. В торжественном открытии Форума ожидается участие первого вице-премьер-министра Андрея Клюева. Также в открытии примут участие председатель НАЭР Николай Пашкевич и министр МинЖКХ Юрий Хиврич. Брифинг для СМИ при участии представителей: Правительства Украины, руководителей МинЖКХ, НАЭР Украины, Госводхоза Украины.



* Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич проведет пресс-конференцию в рамках работы VI Конгресса «Институционные и технические аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства».



* Состоится открытие Национальной выставки Всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) «100 лучших товаров Украины», которая проходит в рамках Европейской недели качества в Украине. На открытии выставки ожидается участие министра экономики Украины Василия Цушко и председателя Госпотребстандарта Украины Александра Матвийчука. 9-10 ноября в „Українському Доме” будет проходить награждение финалистов, лауреатов и победителей конкурса.



* Начнется научно-практическая конференция «Совершенство и качество - факторы успеха и достойной жизни», которая состоится в рамках 19-го Международного форума «Дни качества в Киеве ’2010». Организаторы: Федерация профсоюзов Украины, Украинская ассоциация качества, УСПП. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Украинской ассоциации качества Петр Калита, председатель ФПУ Василий Хара. Состоится награждение предприятий-победителей 15-го Украинского национального конкурса качества.



*Пресс-конференция на тему: «ЕДАПС» ввел Украину в элитный мировой клуб производителей оборудования для персонализации документов». Участники: член Совета директоров консорциума «ЕДАПС» Георгий Бейлин; директор компании «ЕДАПС-Лазер» Владимир Возный. Будет продемонстрирована уникальная промышленная система: оборудование по работе с биометрическими данными и установка для лазерной гравировки и электронной персонализации идентификационных документов.



* Состоится презентация исследования потребительской активности покупателей в период новогодних и рождественских праздников 2010/2011 гг., проведенное аудиторско-консалтинговой компанией "Делойт". Участники: Григорий Павлоцкий, партнер "Делойт"; Андрей Степанов, партнер "Делойт"; Александр Черинько, менеджер "Делойт" ; Геннадий Вербиленко, генеральный директор COMFY.



* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Оболонский синдром» - угроза национальной безопасности Украины». Недавно в Украине была разоблачена преступная схема отъема у граждан личного имущества. В ней задействованы иностранные граждане и украинские коррумпированные чиновники. О преступной схеме будет рассказано на примере ситуации с попыткой захвата помещения по ул.Оболонская набережная, 15, корпус 2, принадлежащего Оксане Добровольской. Будет обнародновано обращение О.Добровольской к главе СБУ, министру внутренних дел, главе Верховного суда Украины, главе Высшего совета юстиции, и главе Высшей квалификационной комиссии судей Украины с просьбой разобраться в ситуации, дать квалифицированную оценку действиям чиновников и защитить ее от преступных действий мошенников. Участники: Юрий Червинский, эксперт по M&A; Оксана Добровольская, владелец помещения по ул. Оболонская набережная, 15, корпус 2; юрисконсульт (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.



* Пресс-конференция на тему: «Увеличение рабочей недели на 8 часов и другие новации Трудового кодекса. Чего ожидать украинцам?». Участники: Валентина Позинич, зав.отделом экспертиз юридического департамента ФПУ; Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины; Григорий Кабанченко, зам.председателя Национального форума профсоюзов Украины.



* Пресс-конференция РА "Эксперт-Рейтинг" и ЗАО "Лизинг IT", посвященная присвоению кредитного рейтинга одному из первых в Украине выпусков облигаций, которые выступают продуктами секьюритизации активов. Участники: генеральный директор ЗАО "Лизинг ИТ", президент Союза "Сертифицированные специалисты лизинга Украины" Дмитрий Богодухов; директор РА "Эксперт-Рейтинг" Владимир Духненко; главный финансовый аналитик, глава аналитической службы РА "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран.



* Пресс-конференция на тему: «Возможно ли снижение цен на мясо и молоко?». Участники: председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский и ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа.



* Состоится пресс-ланч с создателями первого в Украине портала по он-лайн страхованию www.finshop.com.ua на тему: «Страхование и он-лайн сервисы - реалии и перспективы развития рынка». Участники: авторы идеи и создатели сайта Роман Бублик, Максимилиан Федингер, Иван Бублик. Также в мероприятии примет участие член Наблюдательного Совета и основатель страховой компании АСКА Александр Сосис.



* Состоится встреча Сети Глобального договора Украины формата B2B (бизнес бизнесу) на тему: “Экологические практики в корпоративном контексте”. Участники: Андрей Бублик, директор по связям с органами государственной власти и коммуникаций, Кока-Кола Бевериджиз Украина; Анна Таранцова, менеджер по экологическим программам, Тетра Пак Украина; Михаил Винницкий, интеллектуальный руководитель Presidents’ MBA и преподаватель Киево-Могилянской Бизнес Школы.



* В Международном выставочном центре состоится официальное открытие VII Международной агропромышленной выставки “АГРОФОРУМ - 2010”, в рамках которой будет проведена ХІІІ Агропромышленная выставка "Фермер Украины". Организаторы: ООО «Международный выставочный центр», ООО Экспо-Центр «Госопдар».



* 18-00 - В УНИАН состоится брифинг представителей Министерства труда, социальных отношений, семьи и солидарности Франции на тему: «Лучшие практики социальных информационных кампаний». Французские эксперты по коммуникациям откроют секреты проведения успешных социальных информационных кампаний, которые были обсуждены накануне с представителями Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Государственной социальной службы. Участники: эксперты Министерства труда, социальных отношений, семьи и солидарности Франции: Элизабет Том-Гертейнриш, начальник Управления по правам женщин и гендерного равенства и Мари Керль, начальник Генерального директората по европейским и международным делам и социального включения (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Для аккредитации необходимо заполнить и прислать заявку (ФИО, место работы, должность, моб.тел., e-mail) по адресу: osushytska@internews.ua до 16:00 8 ноября с пометкой в теме письма: ministry workshop. Телефон:. 067-243-63-55.



* Состоится торжественное открытие трехдневной Международной конференции на тему: ”От прикладных исследований к предпринимательству: содействие новым инновационным предприятиям и компаниям, связанным с освоением результатов академических исследований”. Организатор: Европейская экономическая комиссия ООН совместно с МОНП Украины, НТУУ “КПИ” при поддержке Посольства Королевства Норвегия в Украине. В 11-30 пресс-конференция для СМИ.



* Состоится финал национального первенства по барменскому искусству в категории flairing - «Planet Z - Flair Open». В программе: Подведение итогов чемпионата на пресс-конференции при участии представителей Всемирной Ассоциации флейринга (WFA) в Украине; Выступление финалистов; Шоу-программа и церемония награждения победителя - лучшего flair-бармена Украины. Всего в финале с эксклюзивными программами выступят 12 барменов . В 18-30 - пресс-конференция для представителей СМИ.

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