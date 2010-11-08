Событие в индустрии гостеприимства, которое невозможно пропустить!

9–11 ноября в Выставочном центре “КиевЭкспоПлаза” состоится Международный экспофорум ресторанно-гостиничного бизнеса и клининга 2010.

Индустрия гостеприимства на сегодняшний день является одной из отраслей, которые наиболее активно развиваются и имеют большие перспективы. В связи с подготовкой Украины к чемпионату Европы по футболу Евро-2012 внимание к этому сектору значительно повысилось.

Одним из наиболее эффективных мероприятий, которые содействуют развитию данной отрасли, является Международный экспофорум ресторанно-гостиничного бизнеса и клининга.

Организатор экспофорума – ООО “Киевская международная контрактовая ярмарка”.

Генеральный партнер экспофорума - компания “METRO”.

Экспофорум – это проведение сразу 5 специализированных выставок и экспозиций, которые дают возможность охватить весь спектр товаров и услуг для ресторанно-гостиничной индустрии. Среди них уже известные “Ресторан Экспо Украина”, “Ресторан Прод Экспо”, “Мир стекла и посуды”, “Modern hotel”, а также новая специализирована экспозиция клининга “Kiev Clean Expo”.

Экспофорум – это 11000 посетителей, около 200 участников, 3500 кв. м. площади (по данным 2009 года).

Экспофорум – это не только собрание ведущих компаний в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса, но и место проведения большого количества специализированных мероприятий, направленных на решение проблем и определения перспектив развития отрасли.

Одной из главных экспозиций экспофорума в 2010 году станет тренд-зона “Hotel-Design”.

Что такое “Hotel-Design”?

Группа дизайнеров создаст инновационные интерьерные решения гостиничных номеров эконом-, стандарт-, бизнес-классов, используя материалы лишь компаний-участниц экспофорума.

Что дает “Hotel-Design”?

Для посетителей – это возможность увидеть готовые инновационные проекты для создания интерьера высокого класса.

Для поставщиков – это новый формат для экспонирования своей продукции.

Для дизайнеров – это возможность для реализации новых творческих идей, позиционирования своего имени как бренда в секторе HoReCa.

Тренд-зона “Hotel-Design” - не единственное событие экспофорума, которое достойно внимания. В рамках Международного экспофорума ресторанно-гостиничного бизнеса и клининге пройдет ряд мероприятий, которые непременно станут ключом для решения проблем в индустрии гостеприимства Украины. Среди них: бизнес-форум “Академия ресторанного бизнеса”, ряд бизнес-модулей на тематику гостиничного сектора, а также большое количество семинаров и демонстраций оборудования и услуг в рамках специализированной экспозиции “Kiev Clean Expo”.

Экспофорум интересен также тем, что в его рамках уже в шестой раз пройдет Чемпионат кофейных бариста. Бармены, которые представляют рестораны, кофейные компании, ассоциации будут соревноваться в искусстве приготовления кофе. Победителя определит авторитетное жюри.

Участие в экспофоруме – это своеобразный беспроигрышный лотерейный билет для удачного начала и развития бизнеса в индустрии гостеприимства Украины. Ведь, как показывает опыт других развитых стран, именно удачно сформирована инфраструктура данного направления, во-первых, приносит неплохую прибыль государству, а во-вторых, делает страну привлекательной для туристов из всего мира.

Каждый год Международный экспофорум ресторанно-гостиничного бизнеса и клининга - это яркое событие в индустрии гостеприимства Украины, которое имеет целью объединить все составляющие данной отрасли в одном месте для обеспечения самого эффективного развития ресторанно-гостиничного бизнеса.

Церемония официального открытия экспофорума состоится 9 ноября 2010 года в 12.00 в павильоне № 1 ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев, ул. Салютная, 2-б).

Время работы выставок: 9-11 ноября - с 10.00 до 18.00 (вход посетителей до 17.30).

Детальную информацию об экспофоруме вы сможете получить у дирекции выставки по телефонам: (044) 461 9390, 490 6203 или на сайте :www.rest-hotel.kiev.ua.

Бесплатное приглашение на экспофорум вы сможете получить на сайте: www.invitation.kiev.ua