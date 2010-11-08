Главное на 8 ноября (вечер)

Основные события второй половины дня



Финансы



Выездное заседание Венского экономического форума состоится в Украине в апреле 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность была достигнута сегодня в ходе VII Венского экономического форума, на котором присутствовал премьер-министр Украины Николай Азаров, а также федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН и председатель правления Raiffeisen International Герберт СТЕПИЧ.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем форуме в Вене принимали участие более 500 представителей из 44 стран.

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Украина ввела квоты на импорт спичек.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ). Решение принято на основании материалов специального расследования, которое инициировали государственное предприятие «Ривненская спичечная фабрика» и ООО «Украинская спичечная фабрика» (оба предприятия находятся в городе Березном Ривненской области).

Отмечается, что представители этих предприятий жаловались на то, что импортная продукция, которая в последнее время заполонила отечественный рынок, может привести к банкротству отечественных производителей спичек.

Таким образом, МКМТ установила квоту на импорт спичек на период с 6 ноября 2010 года по 5 ноября 2011 года на уровне 7328 тонн – из Российской Федерации, 2656 тонн – из Беларуси и 301 тонна – из других стран.

На период с 6 ноября 2011 года по 6 ноября 2012 года размер квотирования будет увеличен еще на 5%.

Справка УНИАН. В ноябре 2009 года Украина ввела на 3 года специальную пошлину на импорт спичек – 11,3% независимо от страны-производителя.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к австрийским бизнесменам с предложением инвестировать средства в экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в ходе рабочего ланча с представителями австрийских деловых кругов в офисе Raiffeisen International.

При этом премьер-министр Украины отметил, что со своей стороны украинское правительство гарантирует создание благоприятных условий для инвестиций.

«Стабильность, предсказуемость, надежность – это те основные условия, которые мы гарантируем всем тем, кто захочет с нами работать», – сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, он предложил австрийским бизнесменам сотрудничество в аграрной сфере и отметил, что в скором времени в Украине будет принят закон о рынке земли.

Также Н.АЗАРОВ озвучил предложение о сотрудничестве в строительной отрасли. Он отметил, что для реализации важных проектов инвесторы смогут получить уже готовые площадки под строительство.

Кроме того, отметил глава украинского правительства, в Украине есть потенциал для развития производства компьютеров и программного обеспечения.

Также Н.АЗАРОВ заверил, что Украина учтет все замечания относительно работы иностранных инвесторов, которые были высказаны сегодня руководством банка Raiffeisen International и касались прежде всего юридической стороны работы иностранного бизнеса в Украине.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9670, к 12:00 сузился спрэд – 7,9600/7,9630. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9585/7,9635 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2583/0,2586, к 12:00 цены повысились до 0,2586/0,2588. К закрытию цены откатились к уровню 0,2585/0,2586. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7900 (+0,0389).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3953/1,3955, а к 15:00 упали до 1,3907/1,3909. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1030/11,1180, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0895/11,0995. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,0775/11,0905.

ТЭК



В Организации стран экспортеров нефти (ОПЭК) удивлены формулой расчета цены на газ для Украины.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом заявил генеральный секретарь ОПЭК Эль-Бадри в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Вене.

В частности, отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО, удивление вызывает то, что цена на газ корректируется в зависимости от цены на нефть.

«Сегодня уже нет прямой ценовой связки нефти и газа, поскольку начались мощные разработки сланцевого газа в Соединенных Штатах», - процитировал Эль-Бадри пресс-секретарь украинского премьер-министра.

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Украина предложила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЭК) стать наблюдателем при этой организации.



Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что сделал такое предложение в ходе встречи с Абдаллой эль-БАДРИ.

«Мы, в частности, предложили рассмотреть вопрос о статусе Украины как наблюдателя при этой организации. Для нас чрезвычайно важно знать политику основных производителей нефти, знать основные параметры и прогнозы (по рынку нефти – УНИАН). Поэтому участие нашей страны как наблюдателя при ОПЭК мне представляется целесообразным», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он подчеркнул, что в ответ это на просьбу А.эль-БАДРИ пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя на ближайшей конференции ОПЭК.

Кроме того, глава правительства отметил, что в ходе его визита в Ливию, которая является членом ОПЭК, в конце ноября т.г. этот вопрос также будет затронут.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ сегодня также заявил, что Украина заинтересована в активизации отношений с ОПЭК в связи с увеличением объема транзита нефти через территорию страны. Глава правительства отметил, что с текущего года транзитом через Украину в Беларусь поставляется венесуэльская нефть, также идут переговоры о транзите нефти с Азербайджаном, который планирует существенно увеличить ее добычу в ближайшее время. «Украину интересуют прогнозы ОПЭК, информация о ситуации на рынках – о рисках и перспективах развития рынков», - сказал он.

Справка УНИАН. Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж, в частности, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ. Россия в ОПЕК не входит. На долю 13 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть более 32 млн. баррелей в день. Мировой спрос на нефть, согласно оценке основателя BP Capital Буна ПИКЕНСА, составляет 87 млн. баррелей в день.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. В этих странах сосредоточено около 67% мировых разведанных запасов нефти.

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Австрия занимает позицию, согласно которой пути поставок газа должны быть диверсифицированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя реакцию федерального канцлера Австрии Варнера ФАЙМАННА на сделанное ему украинской стороной предложение конструктивно относиться к позиции Украины в отношении «Южного потока». «Реакция канцлера, когда разговор проходил с глазу на глаз, была абсолютно адекватной. Какая разница Австрии, из какого потока получать газ. Австрия, как и любая другая страна, заинтересована в конкуренции систем, поставляющих газ, в надежности их работы, в возможности диверсификации поставок газа. Так что такая позиция абсолютно понятна», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что Украина не призывала Австрию отказаться от участия в строительстве газопровода «Южный поток». «Мы не призывали Австрию занять позицию какого-то противодействия этому строительству, потому что мы прекрасно понимаем, что этого не будет. Но мы обратили внимание руководства Австрии на то, что существуют и другие возможности. В том числе, это и модернизация нашей газотранспортной системы. Это более дешевая и надежная возможность для транзита газа, в том числе, и в Австрию». Он еще раз подчеркнул, что ставить целью отказ Австрии от участия в «Южном потоке» бессмысленно, и Украина такой цели не ставит. Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая сегодня на Венском экономическом форуме, на котором присутствовал Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН, высказал просьбу австрийской стороне «конструктивно отнестись к позиции Украины по «Южному потоку». Он напомнил, что 22 ноября в Брюсселе планируется провести переговоры о модернизации украинской газотранспортной системы в формате Украина-ЕС-Россия. Позиция Украины, как и до переговоров, так и во время переговоров заключается в том, что строительство Южного и Северного потоков может привести к сокращению почти в два раза транзита газа через территорию Украины по украинской ГТС «Это для нас потери. Это для нас крайне невыгодный вариант. Мы предложили ЕС и России, и, я надеюсь, что такая трехстороння встреча пройдет в ближайшем будущем, рассмотреть вопрос о реконструкции нашей южной сети газопроводов с тем, чтобы вложить в двадцать раз меньше средств в модернизацию наших южных газопроводов и выйти в ту же самую точку – город Бургас в Болгарии с тем же самым объемом газа, который планируется направлять по системе "Южного потока», - сказал Н.АЗАРОВ. Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток» (South Stream). Газопровод “Южный поток" планируется построить до 2015 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долл. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна ветка пройдет через Грецию в Италию, другая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год. ***

В АК «Киевэнерго» заявляют, что причиной снижения температуры горячей воды в домах киевлян стало ограничение давления газа в связи с долгом компании перед газовиками.

Об этом говорится в сообщении Департамента корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго».

«За последние дни значительно увеличилось количество обращений граждан в call-центр "Киевэнерго" по поводу снижения температуры горячей воды в квартирах. Причиной этого является снижение газовщиками давления газа на теплоэлектроцентралях Киевэнерго”, - отмечают в компании.

В распространенном ею сообщении объясняется, что из-за задолженности города в 860 млн. грн. по компенсации разницы между установленным тарифом и расходами на производство тепловой энергии, "Киевэнерго" не может своевременно и в полной мере рассчитаться с газовщиками за долг прошлого отопительного сезона.

“Недостаток газоснабжения также влияет на баланс производства электрической энергии компанией. Это является недопустимым с учетом того, что за так называемый «электрический газ» (топливо для производства электрической энергии) "Киевэнерго" не имеет долгов”, - отмечают в энергокомпании.

В "Киевэнерго" в очередной раз отмечают, что прибыль за 9 месяцев текущего года, которую компания получила за счет перечисления городом компенсации по разнице в тарифах “осталась только на бумаге, ведь в тот же день все средства "Киевэнерго" перечислила ДК «Газ Украины» на погашение долга за топливо”.

Также на предприятии напоминают, что в 2010 г. уровень оплаты "Киевэнерго" за потребленный газ составляет 80%. Но с началом отопительного сезона потребление топлива значительно увеличивается, и существующий долг быстро накапливается. К тому же остается 1,7 млрд. грн. долга потребителей за потребленные тепло и электроэнергию.

Между прочим, в компании отмечают, что при условии снижения давления газа, ЖЭКам поставляется меньшее количество гигакаллорий, и в соответствии с этим происходит расчет за тепловую энергию.

“Подчеркиваем также, что начисление и расчеты непосредственно с населением осуществляют жилищно-эксплуатационные организации, а не "Киевэнерго". Таким образом, по поводу перечислений, в случае так называемого «недогрева» советуем обращаться непосредственно в жилищные организации”, - говорится в сообщении "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, 2 ноября УМГ «Киевтрансгаз» начал снижать давление газа для теплоэлектроцентралей АК «Киевэнерго». Таким образом, давление газа по ТЭЦ-6 упало на 65,5%, по ТЭЦ-5 — на 57,5%.

На заседании сессии Киевсовета 4 ноября, где обсуждалась ситуация с началом отопительного сезона в столице, заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что Киев обязался погасить задолженность перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах в течение недели. По его словам, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ встретился с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО, и на этой встрече, по словам А.МАЗУРЧАКА, была достигнута договоренность, что давление газа в сетях Киева будет возобновлено. Вместо этого столица должна за неделю отдать «Киевэнерго» 500 млн. грн. долга за счет кредита банков, который позволит «Киевэнерго» осуществить свои расчеты с газопоставщиками.

Вместе с тем, по словам А.МАЗУРЧАКА, мэрия отказывается платить “Киевэнерго” разницу в тарифах, начиная с 1 августа этого года (нет решения НКРЭ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве с 1 августа с.г. в связи с ростом цены на газ, который используется для производства тепла). Заместитель председателя КГГА объяснил, что мэрия решила лишь фиксировать разницу в тарифах и передавать эти данные в Министерство энергетики для покрытия из госбюджета.

Связь



Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) одобрила проект Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

На очередном заседании НКРС приняла решение №497 «Об одобрении проекта Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций».

В указанном документе установлены единые таксы завершения трафика на сетях операторов фиксированной телефонной и мобильной связи.

Так, расчетная такса за доступ к сетям фиксированной телефонной связи за местное завершение соединений установлена в размере 2 коп./мин. Такса за междугородное завершение соединений, независимо от происхождения трафика (из фиксированных или мобильных сетей), - 25 коп./мин., такса за завершение соединений на сетях мобильной связи, независимо от происхождения трафика (из фиксированных или мобильных сетей), - 36 коп./мин.

Расчетная такса за доступ к телекоммуникационным сетям при предоставлении услуг входной международной телефонной связи не включена в данный документ, поскольку для ее определения необходимо последующее накопление информации и проведение дополнительного анализа.

По данным НКРС, эти расчетные таксы планируется ввести в действие с 1 января 2011 года и не изменять на протяжении года.

Решение НКРС в установленном законодательством порядке будет обнародовано на веб-сайте комиссии и направленно на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти.

В НКРС отметили, что принятие этого документа предоставит возможность операторам телекоммуникаций во время заключения соглашений избегать спорных вопросов относительно условий проведения взаиморасчетов.

Справка УНИАН. Проект Расчетных такс 30 сентября 2010 г. был принят за основу и размещен на сайте НКРС для общественного обсуждения.

В июне текущего года Антимонопольный комитет Украины определил ряд операторов связи как занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке интерконнекта: "Киевстар", "МТС-Украина", "Астелит", "Украинские радиосистемы", "Голден Телеком", "Интертелеком", "Телесистемы Украины" и "Укртелеком".

Транспорт



Австрию заинтересовало предложение, озвученное сегодня украинской стороной, относительно совместного строительства дороги от Львова до Чопа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. «Мне кажется, оно принято позитивно», – сказал он. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что украинская сторона также предложила Австрии выступить с инициативой рассмотрения транспортных вопросов в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что строительство дороги от Львова до Чопа может быть напрямую связано с планируемым развитием европейских транспортных коридоров. Как сообщал УНИАН, сегодня на Венском экономическом форуме премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к представителям правительства Австрии с предложением совместно простроить дорогу от Львова до Чопа. При этом он предложил вариант участия в строительстве дороги украинского и австрийского капитала в пропорции 50 на 50. «Мы готовы на 50% профинансировать это дело. И у нас будет из Вены до Львова прекрасная автострада», – сказал Н.АЗАРОВ.

Соцполитика



Киевская городская госадминистрация подготовила проект распоряжения об урегулировании цен на основные продовольственные товары в столице.

Текст соответствующего проекта регуляторного акта обнародован на официальном веб-портале столичной власти с целью его обсуждения.

Замечания и предложения от юридических и физических лиц, их объединений принимаются до 19 ноября с.г.

Проект решения предусматривает признать утратившим действие распоряжение КГГА от 27 октября 2008 г. № 1464 «О регулировании цен на основные продовольственные товары», зарегистрированного в Главном управлении юстиции в г. Киеве 15.12.2008 за № 32/798.

В новом варианте регуляторного акта предлагается оставить без изменений предельные уровни рентабельности производства (для всех субъектов предпринимательской деятельности независимо от форм собственности) муки пшеничной высшего, первого и второго сорта, муки ржаной обдирочной – 8%; хлеба весом более 500 граммов из муки пшеничной высшего, первого и второго сорта и их смеси, муки ржаной и смеси муки пшеничной и ржаной простой рецептуры (мука, дрожжи, соль, вода) без добавления сахара, жира, других наполнителей, а также хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков – 12%.

Проектом предлагается утвердить, что предельные торговые (поставочно-сбытовые) надбавки к оптовой цене производителя (таможенной стоимости) на колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные, мясо птицы – 10%; мука, макаронные изделия (кроме изделий быстрого приготовления), крупы (кроме изделий быстрого приготовления), сахар – 12%; говядину, свинину, хлеб – 15%, без учета расходов по их транспортировке в междугородном сообщении.

Документом предусматривается ввести декларирование Главному управлению ценовой политики КГГА изменения оптово-отпускных цен на муку пшеничную высшего, первого и второго сорта, муку ржаную обдирочную, говядину, свинину, мясо птицы (тушка), колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое до 2,5% жира, творог кисломолочный с массовой долей жира до 9%, сметану с массовой долей жира до 20%, масло сливочное с содержанием жира до 72,5% процентов, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению КГГА № 1464, 10-процентные предельные торговые надбавки были утверждены в 2008 г. на колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое до 2,5% жира, творог кисломолочный с массовой долей жира до 9%, сметану с массовой долей жира до 20%, масло сливочное с массовой долей жира до 72,5%, масло подсолнечное, яйца куриные, мясо птицы. На муку, макаронные изделия (кроме изделий быстрого приготовления), крупы (кроме изделий быстрого приготовления), сахар-песок предельная надбавка составляла 12%; говядину, свинину, хлеб – 15%.

Погода

9 ноября по Украине синоптики обещают сухую и теплую погоду, в Крыму - до 26°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, во вторник по всей стране переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных и северных областях местами небольшой, в Карпатах умеренный дождь, на западе отдельные грозы. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью - 7-12° тепла, на побережье Черного моря - до 15°; днем - 13-18°, в южной части - 17-22°, в Крыму - до 26°; в Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 6-11°.

По Киевской области местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем - 13-18°.

В Киеве переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 9-11° тепла, днем - 15-17°.

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Чрезвычайно теплый и сухой ноябрь, что является необычным для Украины, стал, скорее, нормой, чем аномалией. И продержится такая погода до конца месяца. Об этом в комментарии ЗИКу 8 ноября рассказал начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА.

«Это было бы аномалией, если сравнивать нынешний температурный режим с тем, что был 30 лет тому назад. Тогда это, действительно, аномалия. Но если проанализировать температурный режим за последние 30 лет, то, конечно, это уже не такая аномалия, а ближе к норме, хотя все равно выше средних показателей за этот период», – отметил Н.КУЛЬБИДА.

Эксперт объясняет, чем спровоцировано такое повышение температуры: «Развитие атмосферных процессов с учетом глобальных изменений климата. Ведь глобальное потепление никто не отменял и, если оно есть, оно выражается таким образом».

Несмотря на это, по словам руководителя Украинского гидрометеорологического центра, постоянно такая высокая температура не удержится. «Практически, до конца месяца она сохранится с некоторыми колебаниями, но зима все равно придет. Вероятно, начало зимы будет в первых числах декабря», – спрогнозировал Н.КУЛЬБИДА

Зима же, по словам Н.КУЛЬБИДЫ, исходя из тенденций последних лет, должна быть неустойчивой, с повышенным температурным режимом, с достаточно большим количеством опасных явлений – налипание мокрого снега, штормовые ветры, гололед, снегопад. «Так что, все будет», – сказал Н.КУЛЬБИДА.

(УНИАН)

