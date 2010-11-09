ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «ОПЭК: Россия определяет цену на газ для Украины по устаревшей формуле» пишет - Организация стран экспортеров нефти удивлена формулой расчета цены на российский газ для Украины...

http://delo.ua/biznes/rynki/opek-rossija-opredeljaet-cenu-na-gaz-ukrainy-po-ustarevshej-147398/

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Также «Дело» публикует материал «Как изменятся условия труда после принятия нового трудового кодекса», в котором пишет - на следующей неделе Верховная Рада должна принять Трудовой кодекс. Издание разобралось, как изменятся условия труда украинцев…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/kak-izmenjatsja-uslovija-truda-posle-prinjatija-novogo-trudovogo-kodeksa-147371/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нефть пустили по кругу», в котором пишет – украинским нефтеперерабатывающим заводам стало выгоднее продавать продукцию за рубеж. Вывозимое из страны топливо ввозится обратно через компанию "Ливела" – единственного импортера, имеющего право не платить ввозные налоги и сборы. Схема приобретает все большую популярность среди участников рынка, а работать с уплатой всех налогов становится практически невозможно, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1535588

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Укрзализныця» сбрасывает лишний груз», в котором пишет – "Укрзализныця" инициирует повышение тарифов для грузов, перевозка которых убыточна. Как стало известно изданию, монополия направила в Минтранс предложение повысить в 2011 году стоимость перевозок, в частности, угля, руды и щебня. Угольные предприятия и сейчас рассчитываются с УЗ с задержками, поэтому затраты от повышения тарифов предлагается переложить на генерирующие компании…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1535591

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«Коммерсант-Украина» в материале «Украине не хватает на мясо» пишет – Министерство аграрной политики признало, что протекционистская политика Украины на рынке мяса в последние несколько лет вместо ожидаемого роста производства привела к дефициту. Украинским компаниям, вопреки ожиданиям, не удалось обеспечить внутренний рынок из-за низкой платежеспособности украинского потребителя. Выход из ситуации участники рынка и чиновники видят в увеличении эффективности производства за счет экспорта. Но внешние рынки для украинских компаний пока закрыты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1535561

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«Газета по-киевски» в публикации «Лукашенко остался год до экономического краха» пишет – за кредит в 3 млрд евро бацька вчера согласился на все условия ЕС – внутренние ресурсы Беларуси заканчиваются, объясняют эксперты…

http://mycityua.com/articles/world/2010/11/09/015253.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Почему украинцы стали скупать доллары и чем это грозит» пишет – в столице повысился спрос на американскую валюту. Какими аргументами руководствуются люди, которые скупают доллары, и чем грозит этот ажиотаж?…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/09/013048.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Библию» Азарова Украина увидит уже в четверг» пишет – новая редакция проекта Налогового кодекса будет официально обнародована в четверг, 11 ноября…

http://www.segodnya.ua/news/14192894.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Скоростной трамвай» - ни проехать, ни пройти…» пишет – в цивилизованной стране за проезд на «скоростном» доплачивали бы. Если первые четыре станции выстроены в европейском стиле, то все остальное желает лучшего. И это мягко сказано...

https://economics.unian.net/rus/detail/65844

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Кто продаст ВТБ» пишет - первую сделку новой волны приватизации - продажу 10% акций ВТБ правительство России поручило Bank of America Merrill Lynch…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249135/kto_prodast_vtb

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Издание «Ведомости» в публикации «Доброе малое» пишет – премьер РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию малоэтажной жилищной застройки. Такого жилья вводится уже больше, чем многоквартирного, и без участия государства…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249136/dobroe_maloe

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Издание «Известия» в публикации «Недвижимости поставят оценку» пишет - в следующем году начнется массовое внесение в кадастр рыночных цен на принадлежащую гражданам недвижимость. Именно с нее в 2013 году или позже (точный срок пока не определен) будут брать налог на недвижимость….

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3148086/

(УНИАН)