НАТО остается наиболее успешным военным альянсом - дипломат из Канады

Посол Канады в Австрии и постоянный представитель Канады в международных организациях в Вене Мари ЖЕРВЕ-ВИДРИКЕР считает, что НАТО остается наиболее успешным военным альянсом в мире.

Об этом М.ЖЕРВЕ-ВИДРИКЕР заявила в интервью газете "День" (№ 204 от 9 ноября) накануне очередного, ІV Киевского форума безопасности (КФБ) "Новая безопасность во фрагментированном мире и ее европейское измерение".

"С момента основания в 1949 году НАТО является наиболее успешным военным альянсом, который когда-либо существовал. Хотя контекст холодной войны, который превалировал во время его создания, перестал существовать, НАТО остается чрезвычайно важным для коллективной безопасности его членов, потому что он предоставляет важный механизм реагирования на новые вызовы безопасности, как, например, терроризм", - сказала М.ЖЕРВЕ-ВИДРИКЕР.

Дипломат также считает, что такие организации безопасности, как НАТО и ОБСЕ, обеспечивают необходимые институциональные рамки для гарантирования безопасности в Европе. "Можно лишь добавить к этому, что все может быть усовершенствовано, и поэтому очень важно, что все заинтересованные страны предоставят идеи относительно совершенствования системы", - отметила она, отвечая на вопрос о целесообразности создания отдельной европейской системы безопасности.

М.ЖЕРВЕ-ВИДРИКЕР считает, что роль НАТО и в дальнейшем будет заключаться в обеспечении коллективной безопасности его членов или союзников. "НАТО ХХІ века должен быть способным реагировать на новые вызовы безопасности, которые могут происходить из любого места, как это было в случае с Афганистаном. Наша группа экспертов считает, что партнерство является ключевым в обеспечении возможности НАТО действовать эффективно, реагируя на новые угрозы", - объяснила эксперт.

Дипломат отметила, что в стратегии партнерства отношения между НАТО и Россией являются очень важными. "В нашем докладе речь идет о способах улучшения партнерства между Альянсом и Россией, в частности, через лучшее использование, например, Совета НАТО-Россия. Одна из рекомендаций доклада заключается в том, что в новой стратегической концепции должна быть подтверждена политика открытых дверей, которая предоставляет определенные критерии возможного приема новых членов", - подчеркнула М.ЖЕРВЕ-ВИДРИКЕР.