Попов заверяет, что этой зимой Киев будут очищать от снега оперативно

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заверяет, что к началу зимы в Киеве будет все готово к тому, чтобы убирать снег в очень сжатые сроки и оперативно реагировать на погодные условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня журналистам после демонстрации образцов новой техники корпорации “Киевавтодор”, приобретенной в рамках подготовки столицы к зиме 2010-2011 годов.

В то же время, на вопрос, может ли он гарантировать, что прошлогодние зимние проблемы не повторятся этой зимой, А.ПОПОВ ответил, что они точно не повторятся, “потому что в прошлом году, я считаю, были субъективные, ну и объективные ошибки. Потому что погодные условия были очень сложные. Бывает, когда погода диктует свои условия... Все будет готово для того, чтобы убрать снег в очень сжатые сроки. Я думаю, что может быть так, что будут какие-то небольшие проблемные вопросы, но то, что мы в принципе готовы системно к этой работе, это однозначно. Я сегодня это утверждаю”.

По словам первого заместителя председателя КГГА, реализован целый комплекс мероприятий по подготовке к зиме. Прежде всего, в столице будет изменена система организации работы по ликвидации последствий ненастья: “Мы планируем, чтобы ни один квадратный метр территории в Киеве не был бесхозным, а был закреплен за теми или иными коммунальными предприятиями или другими предприятиями, которые будут отвечать за то, чтобы своевременно убирать или осуществлять благоустройство”.

А.ПОПОВ заметил, что вторым важным вопросом является ужесточение ответственности: “Мы будем четко понимать, кто за что отвечает и какая за это будет ответственность. Мы будем очень жестко относиться к своевременной реакции на погодные условия”.

И третьим решенным вопросом являются выделенные из бюджета более 40 млн. грн. на приобретение новой техники, что используется для уборки снега и борьбы с гололедицей. Вся эта техника, подчеркнул А.ПОПОВ, уже прошла испытания либо в Украине, либо в других странах. Это, по его данным, более 100 единиц техники, среди которой будут также спецмашины для автоматизации работы дворников. “Новым будет также то, что часть работ, которую будут выполнять дворники, будет механизирована. Мы приобрели небольшое количество техники, с помощью которой дворник будет идти и легко убирать снег”, - сказал он.

А.ПОПОВ также сообщил, что после 20 ноября в Киев поступит спецтехника из Софии: “Это будет 30-40 единиц современной снегоуборочной техники. Мы сейчас проводим заключительный этап переговоров о предоставлении технической помощи относительно того, чтобы 40 единиц техники пришли в Киев и отработали здесь сезон. Если нам понравится уровень этой техники, мы сможем говорить о том, чтобы приобрести в будущем и использовать в условиях Киева”, - сказал он.

Также А.ПОПОВ сообщил, что предложил предусмотреть для ЖЭКов определенный премиальный фонд “для того, чтобы дворников, которые активно будут работать, стимулировать, в том числе и материально – выплачивать им награду. Безусловно, работать летом и зимой – это разные условия”.

По словам А.ПОПОВА, столица также планирует в следующем бюджетном году приобрести хотя бы одну снегоплавильную машину, чтобы опробовать, как она будет работать.