Анонс на 10 ноября

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.



* Пресс-конференция на тему: «Какой будет транспортная инфраструктура Киева в ближайшие годы и как решится вопрос велосипедных дорожек?». В работе примет участие начальник Главного управления транспорта и связи КГГА Евгений Водовозов.



* В рамках украинско-голландского бизнес форума на выставке “Энергоэффективность 2010” состоится брифинг на тему: “Энергосбережение и энергоэффективность: голландский опыт”. Организатор - Нидерландско-Украинская Стабильная Энергетическая Платформа (НУСЭП) при поддержке Министерства экономики Королевства Нидерландов. Участники: Рохир Ван Торен, второй секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине; Игорь Савелкулс, председатель НУСЭП в Нидерландах; Илья Стариков, директор Next Step Oekraїne, представитель НУСЭП в Украине.



* Пресс-конференция на тему: «ТОП-10 экологических катастроф и предприятий-загрязнителей в Украине, — итоги независимой общественной оценки за 2010 год». Участники: Светлана Берзина, президент ВОО«Живая планета»; Александр Бондарь, ректор Государственной экологической академии последипломного образования и управления Минприроды Украины.



* Пресс-конференция зам.председателя Гостаможслужбы Украины Сергея Сёмки, во время которой состоится обсуждение мероприятий, разработанных с целью выполнения заданий, поставленных Президентом Украины по дальнейшему развитию таможенного дела, реформированию деятельности таможенной службы, усовершенствованию и упрощению таможенных процедур, содействию внешнеэкономической деятельности, а также внедрению в работу таможенных органов принципа «Лицом к людям».



* Пресс-конференция на тему: «Влияние компьютерного пиратства на экономику Украины». Вопросы: Каков реальный уровень компьютерного пиратства в Украине; Как влияет пиратство на экономику страны по данным исследования Business Software Alliance в Украине; Кто заработает и кто потеряет в Украине от снижения уровня пиратства и т.п. Участники: Дмитрий Шимкив, ген.директор Microsoft Украина; Юрий Омельченко, руководитель департамента защиты прав интеллектуальной собственности Microsoft Украина; Владислав Шаповал, Ассоциация производителей программного обеспечения Business Software Alliance (BSA); Алекс Раян, дипломат экономического отдела Посольства США в Украине; Юрий Гандзюк, директор компании Atlantic Records, председатель правления Всеукраинского агентства авторских прав.



* В Госкомпредпринимательстве состоится общеукраинское совещание по вопросам финансового оздоровления и банкротства предприятий. Участники: председатель Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский; президент ВОО «Союз кризис-менеджеров Украины» Павел Михайлиди, арбитражные управляющие и представители органов власти. Участники совещания, в частности, обсудят проект закона «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», который планируется принять в новой редакции до конца 2010 года.



* Круглый стол на тему: "Каким должен быть независимый регулятор рынка газа в Украине" . Среди участников круглого стола - представители компаний Shell Ukraine, Chevron, Gaz de France, Ruhrgas, Vanco, аналитических центров Q-клуб, "Дикси Групп", "Номос", журналисты ведущих СМИ. Ожидаются выступления: Сергея Титенко (председатель НКРЭ), Аллы Еременко (газета "Зеркало недели"), Александра Тодийчука (Киевский Международный Энергетический Клуб "Q-club"), Елены Павленко ("DiXi Group"), а также представителей "Ruhrgas" и "Gaz de Franc".

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