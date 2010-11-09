Главное на 9 ноября (вечер)

Основные события второй половины дня 9 ноября

(Главное за утро 09.11.2010 можно посмотреть здесь)



Финансы



Макропоказатели экономического развития Украины на 2011 год будут пересмотрены после принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге.

«Макропоказатели, которые были приняты четыре месяца назад, будут пересмотрены. Но сейчас их нет смысла переутверждать, потому что мы ждем принятия Налогового кодекса, который определит доходную часть бюджета. И тогда одновременно мы и пересмотрим макроэкономические показатели, которые, как сейчас уже ясно, будут несколько другими», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство, по предварительным прогнозам Министерства экономики за август т.г., планировало, что рост ВВП в 2011 году составит 4,5%, номинальный ВВП будет составлять 1 трлн. 253 млрд. грн. Инфляция в 2011 году ожидалась на уровне 10-10,8%, дефицит бюджета госсектора (с учетом бездефицитности НАК «Нафтогаз Украины») – 3%.

В то же время, глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО, в свою очередь, заявил, что утверждение основных принципов денежно-кредитной политики на 2011 год станет возможным после принятия Налогового кодекса и Государственного бюджета на следующий год.

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На сегодняшний день задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине составляет около 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Полтора-два миллиарда задолженность. Вот такой порядок цифр», – сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, проект нового Налогового кодекса предусматривает применение штрафных санкций против налоговых администраций за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость. По словам вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, «вводится режим автоматического возмещения НДС. На 23-й день после представления декларации вам должны вернуть НДС. Нет – включается штрафная санкция на налоговую администрацию – 120% ставки Национального банка Украины».

Как сообщал УНИАН, на 1 октября 2010 года в Украине задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость составляла 3 млрд. грн.

По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, правительство выполнило взятые на себя обязательства по сокращению задолженности по возмещению НДС с более чем 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

Министерство финансов Украины выпустило облигации внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9650, к 12:00 цены понизились до 7,9575/7,9635. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9565/7,9610 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2576/0,2579, к 12:00 цены поднялись до 0,2584/0,2586. К закрытию цены достигли уровня 0,2591/0,2592. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6000 (-0,1900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3827/1,3829, а к 15:00 выросли до 1,3950/1,3952. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0115/11,0235, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0435/11,0580. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли текущего максимума 11,1010/11,1135.

ТЭК



Киевская городская госадминистрация обратилась к АК “Киевэнерго” с требованием обеспечить заданную для этого сезонного периода температуру теплоносителя, что идет на отопление и нагрев воды в системе водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, система отопления и сеть горячего водоснабжения обслуживается единым теплоносителем. В связи с повышением температуры воздуха на улице, сказал А.МАЗУРЧАК, жители столицы начали жаловаться, что в домах высокая температура воздуха и Киевэнерго, реагируя на это, снизил температуру теплоносителя.

“Мы обратились сейчас к Киевэнерго по поводу того, что заданные параметры нужно выдерживать...”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, нужно буквально несколько дней, чтобы исправить ситуацию, и это связано с техническими моментами.

“Нельзя сегодня перейти – это нужно, грубо говоря, прикрутить задвижки во всех домах на отопление, в 10 тысячах домов, но оставить температурный режим на входе хотя бы 70 градусов для того, чтобы нагреть воду”, - объяснил А.МАЗУРЧАК.

“Мы обратились к Киевэнерго с таким требованием - либо они обеспечивают горячую воду, либо нужно делать за этот период пересчет. Потому что это на сегодня носит массовый характер”, - подытожил он.

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В Киевской горгосадминистрации рассчитывают, что в течение ноября вопрос определения поставщика тепла и горячей воды будет решен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

На вопрос журналистов, на каком этапе находятся переговоры с “Киевэнерго” по этой проблеме, А.МАЗУРЧАК ответил: “На завершающем этапе”.

По его словам, мэрия на следующий год разрабатывает программу финансирования объектов “Киевэнерго”, и при этом выдвигается условие о принятии “пакетного решения”. “Финансирование в будущем году объектов “Киевэнерго” связываем с необходимостью определения производителя услуг”, - сказал он.

“Мы будем вынуждать “Киевэнерго” согласиться быть производителем услуг, пока не добьемся. Мы им предложили альтернативный вариант, что готовы забрать все сети и ЦТП в коммунальную собственность. Они не хотят - тогда готовы сами быть производителями услуг. В течение этого месяца, я думаю, что договоримся”, - заметил А.МАЗУРЧАК.

При этом он напомнил и об инициативе КГГА пересмотреть соглашение с “Киевэнерго” об аренде коммунального имущества, то есть заменить ее концессией.

Как сообщал УНИАН, 16 июля с.г. А.МАЗУРЧАК прогнозировал, что КГГА и «Киевэнерго» планируют окончательно решить вопрос относительно определения официального производителя услуг по горячему водо- и теплоснабжению в Киеве через неделю. Вопрос в мэрии хотели закрыть до начала отопительного сезона. Он отметил наличие лишь двух возможных вариантов: либо производителем становится «Киевэнерго», либо коммунальное предприятие «Киевтеплокоммунэнерго». Он отметил, что производитель будет исполнителем услуг «непосредственно вплоть до жильцов», и непосредственно с киевлянами будет подписывать соглашения о предоставлении указанных услуг.

АПК



Сахар на протяжении трех месяцев подорожает на 8-10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид КОЗАЧЕНКО.

«Мы не соберем тот урожай, который весной планировали, потому что были жесткие погодно-климатические условия – засуха, и увеличение посевов сахарной свеклы, которое давало нам основания делать предварительные прогнозы об уборке больших объемов сахарных корней и производстве большего количества сахара, не оправдалось», – сообщил Л.КОЗАЧЕНКО.

По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира ЛАПЫ, с начала года прогнозы производства сахара составляли 2-2,3 млн. тонн, сейчас официальный прогноз – 2 млн. тонн, но большинство экспертов склоняются к тому, что этот показатель не будет достигнут и Украина произведет 1,7-1,8 млн. тонн сахара.

По мнению В.ЛАПЫ, с учетом той квоты, которая есть у Украины как обязательство перед Всемирной торговой организацией (ВТО), – 260 тыс. тонн сахара-сырца по сниженной ставке импортной пошлины, этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей.

По словам В.КОЗАЧЕНКО, Украина будет иметь то количество сахара, которого требует внутренний рынок. «У нас не будет переходящих запасов и мы будем импортировать то, что предусмотрено квотой. То есть мы не выходим на перепроизводство. А если мы не выходим на перепроизводство, то мы очень быстро адаптируем внутреннюю цену к мировой, а она имеет тенденцию небольшого роста», – отметил эксперт.

По его мнению, "если скоррелировать и посмотреть перспективу мирового рынка, то ближайшие три месяца рост (цен на сахар – УНИАН) может составить 8-10%".

"Но очевидно, через три месяца рост будет больше", – добавил В.КОЗАЧЕНКО.

По словам гендиректора «Украинского клуба аграрного бизнеса» Владимира ЛАПЫ, еще один фактор, который влияет на цену, это повышение себестоимости производства сахара. «Засушливые погодные условия привели к снижению урожайности, и те инвестиции, которые вкладывали свеклосеющие хозяйства, не окупились бы при ценах на сахар ниже 6-6,5 грн. за килограмм. Соответственно, от этого показателя отталкиваются производители сахара и сахарной свеклы, при этом закладывая определенную маржу, чтобы обеспечить минимальную прибыль при производстве», – пояснил эксперт.

Он добавил, что на минимуме цены на сахар на украинском рынке составляли 6,8 грн./кг, сейчас они на уровне примерно 7,3 грн./кг в оптовой торговле. «Но ажиотажных настроений не наблюдается. Динамика есть, но она не резкая и отвечает экономичным процессам внутри страны и на мировом рынке», – подчеркнул В.ЛАПА.

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С начала 2010 года в лабораториях молекулярно-генетических исследований, действующих на базе испытательных центров Госпотребстандарта Украины, генетически модифицированные организмы (ГМО) были выявлены в 5,9% проверенных образцов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госпотребстандарта, всего было проведено 11,7 тыс. испытаний образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов, и в 702 образцах продукции обнаружено содержание ГМО.

Генетически модифицированные организмы были найдены, в частности, в хлебобулочных, кондитерских, сахаристых, мясных и колбасных изделиях, в мясных полуфабрикатах, молочной продукции и т.д.

Отмечается, что в прошлом году процент содержания ГМО в продуктах питания был приблизительно на таком же уровне: из 4,7 тыс. проверенных образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов ГМО выявлено в 254 образцах (5,4%). При этом в 122 образцах содержание ГМО превышало 0,9%.

Транспорт



К Дню Киева в столице планируют открыть новые станции городской электрички.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В мэрии информируют, что первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ провел совещание по вопросам продолжения строительства железнодорожного кольца городской электрички. В совещании также приняли участие начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, директор института «Киевпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ, заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, руководители профильных коммунальных предприятий. Участники встречи осуществили объезд по маршруту железнодорожного кольца и обсудили актуальные вопросы, связанные с реализацией проекта.

«Уже выполнен ряд подготовительных работ, утверждено технико-экономическое обоснование проекта. Теперь необходимо завершить разработку проектно-сметной документации, и уже в начале следующего года при поддержке Юго-Западной железной дороги мы сможем начать сооружение станций и пересадочных узлов», – проинформировал А.ПОПОВ.

Он добавил, что на реализацию проекта необходимо направить приблизительно 50-60 млн. грн. (без учета закупки подвижного состава).

В свою очередь, А.КРИВОПИШИН сообщил, что для того, чтобы обеспечить интервал движения электропоездов на маршруте не более 12-15 минут, необходимо дополнительно закупить 4-5 единиц подвижного состава. Это будут трехдверные электропоезда большой вместимости, построенные по принципу конструкции поездов метрополитена.

Главный проектант железнодорожного кольца, директора института «Киевпроект» В.ВОРОБЬЕВ обратил внимание на то, что цель данного проекта – использовать существующие железнодорожные пути не только для обеспечения междугородного и международного сообщения, но и для осуществления пассажирских перевозок в пределах столицы. Работа полного кольца городской электрички, по его словам, позволит ощутимо разгрузить транспортную сеть города.

Как сообщал УНИАН, 28 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после введения в эксплуатацию транспортного узла «Левый берег» в Киеве сообщил, что кольцевое движение городской электрички будет налажено до сентября 2011 года.

Соцполитика



Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует повышение размера помощи при рождении ребенка и по уходу за ребенком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

По ее словам, в Верховную Раду Украины уже направлены два соответствующих законопроекта.

И.АКИМОВА сообщила, что первый законопроект предусматривает увеличение размера помощи при рождении первого ребенка до 25 тыс. 50 грн. (на сегодняшний день это 12 тыс. 240 грн.), при рождении второго ребенка - до 50 тыс. 100 грн., при рождении третьего – до 100 тыс. 200 грн.

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение разовой выплаты при рождении ребенка до 8 тыс. 350 грн. Также проектом закона увеличиваются сроки, на протяжении которых выплачивается материальная помощь: для первого ребенка – с 1 до 2 лет, для второго ребенка – с 2 до 4 лет и третьего – с 3 до 6 лет.

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Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заверяет, что к началу зимы в Киеве будет все готово к тому, чтобы убирать снег в очень сжатые сроки и оперативно реагировать на погодные условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня журналистам после демонстрации образцов новой техники корпорации “Киевавтодор”, приобретенной в рамках подготовки столицы к зиме 2010-2011 годов.

В то же время, на вопрос, может ли он гарантировать, что прошлогодние зимние проблемы не повторятся этой зимой, А.ПОПОВ ответил, что они точно не повторятся, “потому что в прошлом году, я считаю, были субъективные, ну и объективные ошибки. Потому что погодные условия были очень сложные. Бывает, когда погода диктует свои условия... Все будет готово для того, чтобы убрать снег в очень сжатые сроки. Я думаю, что может быть так, что будут какие-то небольшие проблемные вопросы, но то, что мы в принципе готовы системно к этой работе, это однозначно. Я сегодня это утверждаю”.

По словам первого заместителя председателя КГГА, реализован целый комплекс мероприятий по подготовке к зиме. Прежде всего, в столице будет изменена система организации работы по ликвидации последствий ненастья: “Мы планируем, чтобы ни один квадратный метр территории в Киеве не был бесхозным, а был закреплен за теми или иными коммунальными предприятиями или другими предприятиями, которые будут отвечать за то, чтобы своевременно убирать или осуществлять благоустройство”.

А.ПОПОВ заметил, что вторым важным вопросом является ужесточение ответственности: “Мы будем четко понимать, кто за что отвечает и какая за это будет ответственность. Мы будем очень жестко относиться к своевременной реакции на погодные условия”.

И третьим решенным вопросом являются выделенные из бюджета более 40 млн. грн. на приобретение новой техники, что используется для уборки снега и борьбы с гололедицей. Вся эта техника, подчеркнул А.ПОПОВ, уже прошла испытания либо в Украине, либо в других странах. Это, по его данным, более 100 единиц техники, среди которой будут также спецмашины для автоматизации работы дворников. “Новым будет также то, что часть работ, которую будут выполнять дворники, будет механизирована. Мы приобрели небольшое количество техники, с помощью которой дворник будет идти и легко убирать снег”, - сказал он.

А.ПОПОВ также сообщил, что после 20 ноября в Киев поступит спецтехника из Софии: “Это будет 30-40 единиц современной снегоуборочной техники. Мы сейчас проводим заключительный этап переговоров о предоставлении технической помощи относительно того, чтобы 40 единиц техники пришли в Киев и отработали здесь сезон. Если нам понравится уровень этой техники, мы сможем говорить о том, чтобы приобрести в будущем и использовать в условиях Киева”, - сказал он.

Также А.ПОПОВ сообщил, что предложил предусмотреть для ЖЭКов определенный премиальный фонд “для того, чтобы дворников, которые активно будут работать, стимулировать, в том числе и материально – выплачивать им награду. Безусловно, работать летом и зимой – это разные условия”.

По словам А.ПОПОВА, столица также планирует в следующем бюджетном году приобрести хотя бы одну снегоплавильную машину, чтобы опробовать, как она будет работать.

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Украинцы намерены увеличить затраты на новогодние праздники на 19% - с 2,5 тыс. грн. в 2009 году до 2,970 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты исследования компании «Делойт» озвучил сегодня журналистам партнер «Делойт» Григорий ПАВЛОЦКИЙ.

По его словам, ожидается, что расходы европейцев на новогодние праздники снизятся в среднем на 2,5%. При этом увеличивать траты на праздники намерены жители Украины и России (на 7,3%). Однако общая сумма планируемых затрат на праздники (280 евро) остается меньшей, по сравнению с европейскими странами: в Великобритании 750 евро, Ирландии – 1020 евро, Греции – 410 евро, Польше – 445 евро, России – 385 евро.

Согласно исследованию, из общей суммы около половины (1590 грн.) украинцы намерены потратить на подарки, новогодний стол обойдется в среднем в 955 грн., развлечения - 424 грн.

При этом расходы на подарки вырастут на 30%, по сравнению с 2009 годом, на новогодний стол – на 9%, на развлечения – на 5%.

Эксперты компании связывают планируемое увеличение затрат на новогодние праздники с ростом доходов населения (так ответили 55% опрошенных), желанием наслаждаться жизнью и не думать о кризисе (42% опрошенных) и появлением на рынке новинок (26%), а также инфляцией.

Среди самых ожидаемых украинцами подарков на праздники – путешествия (53%), деньги (52%), электроника для дома (51%). При этом в европейских странах первые позиции удерживают подарочные сертификаты, книги, деньги, одежда и обувь.

Однако дарить украинцы, как и европейцы, планируют косметику и парфюмерию (55%). В тройке планируемых подарков также шоколадные конфеты (46%) и ювелирные изделия/часы (42%).

Исследование показало, что большинство опрошенных планируют определиться с подарками при помощи Интернета и социальных сетей, а сделать покупку – в магазинах.

При этом основная масса украинцев планирует покупать полезные и недорогие подарки, покупать продукты и подарки на распродажах, а также делать коллективные подарки.

В ходе исследования планов украинских и европейских потребителей в отношении покупок в сезон новогодних и рождественских праздников 2010-2011 г. было опрошено 20 655 представителей 19 стран Западной и Восточной Европы.

***Опрос проводился в течение двух последних недель сентября методом интернет-анкетирования. В исследовании от Украины приняли участие более 700 человек в возрасте от 18 до 65 лет. 80% респондентов – жители Харькова (23%), Киева (20%), Львова (8%), Одессы (8%), Николаева (7%), Днепропетровска (6%), Донецка (4%) и Сум (4%).

(УНИАН)

