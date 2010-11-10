ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В каких продуктах больше всего ГМО» пишет - Госпотребстандарт обнаружил ГМО в 6% продуктов питания. Больше всего ГМО выявили в хлебобулочных, мясных и колбасных изделиях…

http://delo.ua/biznes/rynki/v-kakih-bolshe-vsego-gmo-147460/

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Также «Дело» публикует материал «НБУ опубликовал «свежие» данные о собственниках украинских банков», в котором пишет - Нацбанк обновил данные о собственниках банков, доля участия которых в финучреждении превышает 10%. Согласно этой информации, изменения структуры акционеров произошло в более чем 30-ти банках…

http://delo.ua/dengi/banki/nbu-opublikoval-svezhie-dannye-o-sobstvennikah-bankov-147408/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Президент вспомнил детство», в котором пишет – Президент Виктор Янукович пересматривает механизм государственной поддержки семей с детьми. Суммы выплат матерям при рождении ребенка будут увеличены вдвое – до 25-100 тыс. грн. Впрочем, ежемесячные платежи вырастут незначительно, так как сроки выплат социальной помощи также увеличатся в два раза. По мнению экспертов, рост материальной помощи даст лишь краткосрочный демографический эффект…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1536026

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ с душком» пишет – в мире наблюдается мода на украинские нефтегазовые активы. Вчера было объявлено о новом венчурном проекте по добыче углеводородов – канадская East West Petroleum Corporation (EWP) и кувейтская Kuwait Energy Company заявили, что будут добывать в Украине сланцевый газ. Объявление вызвало рост котировок EWP на бирже в Торонто. Эксперты объясняют интерес инвесторов к украинским проектам ожиданиями роста цены газа в стране, а также слабой информированностью о реальном положении дел в Украине…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1536024

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«Коммерсант-Украина» в материале «Прибыль вышла на поверхности» пишет – операторы наружной рекламы восстанавливают прибыльность своего бизнеса. По итогам девяти месяцев рынок достиг 712 млн. грн., увеличившись за год на 30%, подсчитали в исследовательской компании Doors Consulting. Компаниям помогли политическая реклама и обращение к их услугам новых категорий рекламодателей…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1536002

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Издание «Экономические известия» в публикации «Транзит не отразил потенциала» пишет – согласно выводам аудита Счетной палаты Верховной Рады, в Украине действуют слишком низкие ставки за транзит по ее территории. В результате чего госбюджет не получает должной выгоды. Однако, по мнению транспортников, единственный сегодня путь для сохранения транзитных потоков - демпинг. Возможно, вскоре законодатели решат, что за езду по разбитым дорогам нужно брать больше денег…

http://markets.eizvestia.com/full/tranzit-ne-otrazil-potenciala

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Также «Экономические известия» в публикации «Оспорить действия государственных исполнителей должники смогут лишь в судебном порядке» пишут – Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании принудительного исполнения судебных решений. Но пока госисполнителям не поднимут зарплаты, реализация имущества должников на рыночных условиях не ускорится…

http://finance.eizvestia.com/full/osporit-dejstviya-gosudarstvennyh-ispolnitelej-dolzhniki-smogut-lish-v-sudebnom-poryadke

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«Газета по-киевски» в публикации «Николай Катеринчук: «Мы выполнили ритуал для успокоения предпринимателей» пишет – Налоговый кодекс почти готов. Сегодня, как обещал глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, будут «утверждены последние шесть разделов». Явить народу проект НК в окончательной редакции сайт Рады сможет уже в четверг…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/10/045736.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Миру грозит продовольственный кризис» пишет – по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за октябрь цены на продовольствие на мировом рынке выросли в среднем на 4,45% по сравнению с сентябрем…

http://mycityua.com/articles/world/2010/11/10/023235.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Билет на нижнюю полку хотят сделать дороже» пишет – в 2011 году билет на нижнюю полку в поезде может стоить дороже, чем на верхнюю, а проезд в вагоне с кондиционером - больше, чем в старом без него. О намерении дифференцировать тарифы в зависимости от комфорта заявил замгендиректора «Укрзализныци» Леонид Лобойко…

http://www.segodnya.ua/news/14193348.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Непридатні пестициди: досі не визначили ні де, ні скільки...» пишет – в Україні інвентаризація непридатних пестицидів розпочалася в 90-х роках і триває до сьогодні. Але визначитися необхідно, аби знешкодити цю "смакоту" загалом. Процедура потребує великих коштів. У влади є можливість отримати їх з-за кордону, потрібне тільки бажання...

https://economics.unian.net/ukr/detail/66037

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Курсовая аномалия» пишет - этой осенью курс рубля ведет себя странно, отмечают аналитики: экономические индикаторы показывают, что он должен расти, а он падает…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249250/kursovaya_anomaliya

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Также «Ведомости» в публикации ««Оглядываться назад страшно», - Борис Йордан, президент инвестиционной группы «Спутник» и группы «Ренессанс страхование» подают интервью этого российского финансиста, который называет интернет самым быстрорастущим сектором экономики. В выигрыше окажутся те, кто быстрее остальных придумает, как ловить клиентов в сети…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249103/oglyadyvatsya_nazad_strashno_boris_jordan_prezident

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Издание «Известия» в публикации «Железный поток» пишет - на российском рынке автомашин наступил перелом. Если до кризиса большая часть продаваемых в стране машин была импортной, то теперь почти две трети автомобилей собирается внутри страны…

http://www.izvestia.ru/auto/article3148141/

(УНИАН)