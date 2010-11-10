Главное за 10 ноября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения Азарова о росте ВВП и уровне инфляции, мнение Нацбанка о капитализации частных банков, заявление премьер-министра о том, что проблема дефицита Нафтогаза практически решена...

Экономика

Рост ВВП за 10 месяцев составит около 5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине за январь-октябрь составит около 5%, рост промпроизводства в октябре превысил 11%.

Об этом сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил на заседании Кабинета министров.

«За октябрь рост промпроизводства составил более 11,5%. Также мы идем по расчетным параметрам по росту ВВП. За 10 месяцев рост по предварительным расчетам составит приблизительно 5%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Инфляция по итогу года не превысит 10%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что сегодня есть все основания ожидать, что инфляция по итогу 2010 года не превысит показатель 10%.

Об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что рост инфляции в сентябре был вызван не монетарными причинами, а ажиотажным спросом на продукты питания, вызванным ростом цен на зерно. Он отметил, что благодаря мерам, принятым правительством, в октябре показатель инфляции снизился до 0,5%.

«По итогам года инфляция не должна превышать 10%. То есть, впервые за последние годы, годовая инфляция будет в пределах однозначного числа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Азаров: Предприниматели, протестовавшие против проекта Налогового кодекса, «в глаза его не видели»

Предприниматели, которые на прошлой неделе протестовали против проекта Налогового кодекса, «в глаза его не видели», заявил сегодня, открывая заседание правительства, премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«На прошлой неделе наши оппоненты пытались создать сенсацию по поводу якобы претензий МВФ к проекту Налогового кодекса. В действительности мы все замечания и предостережения конструктивно обсудили и пришли к взаимопониманию», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, эти замечания продиктованы осторожным подходом к формированию доходов государственного бюджета.

Как сказал премьер, правительство и Международный валютный фонд обсудили все спорные вопросы, касающиеся Налогового кодекса. При этом он отметил, что вокруг проекта кодекса есть «очень много спекуляций».

По его мнению, это вызвано тем, что налоговая реформа “перекрывает кислород теневой экономике, преступному бизнесу возвращения НДС”. “Мы все наблюдали, как на прошлой неделе в стране пытались продемонстрировать протест малых предпринимателей. В действительности эти люди, которые вынуждены изображать протест, и их хозяева, норм Налогового кодекса в глаза не видели. До сих пор протесты проходили под манипулятивным лозунгом: Это уничтожит малый бизнес”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Финансы

В Нацбанке позитивно оценивают капитализацию частных банков

В Национальном банке Украины позитивно оценивают процесс капитализации частных банков, проведение которой было признано необходимым согласно результатам стресс-тестирования по итогам 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Нацбанка Сергей АРБУЗОВ.

«Некоторые банки в процессе (докапитализации – УНИАН), все в графике. Обеспокоенности на сегодня по поводу этих банков нет», – сказал он, уточнив при этом, что речь идет о необходимой сумме капитализации на уровне 20 млрд. грн.

По поводу рекапитализации банка «Надра» и других банков, рекапитализированных при участии государства, С.АРБУЗОВ отметил, что Нацбанк ждет оглашения позиции правительства, после чего и будет принимать соответствующие решения.

Функции по установлению цены на акцизные марки переданы Кабмину

Функции по установлению цены на акцизные марки переданы от Министерства финансов Украины Кабинету Министров.

О принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Раньше цену акцизной марки устанавливал Минфин, сейчас, согласно закону об акцизном сборе, цену на акцизную марку будет устанавливать Кабинет Министров», – сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

В Фонд госимущества поступили три заявки по «Укртелекому»

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) уже поданы три заявки на ознакомление с конкурсной документацией по приватизации ОАО «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщил председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

«Это не означает, что они будут принимать участие в конкурсе, – сказал он. – Они хотят иметь официальную информацию о конкурсе».

По словам А.РЯБЧЕНКО, заявки поданы от потенциальных участников конкурса из Украины, России и дальнего зарубежья. Кроме того, отметил он, ФГИ получил письмо с просьбой о предоставлении данной документации от Посольства Турции.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

ТЭК

Азаров: Проблема с дефицитом «Нафтогаза» решена почти полностью

Проблема дефицита НАК «Нафтогаз Украины» решена на 90% и правительство предпринимает все возможные меры для доведения дефицита до уровня 1%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Я считаю, что проблема решена на 90%, и сейчас мы предпринимаем целый ряд мер, чтобы выйти на 1% дефицита «Нафтогаза» в текущем году», – сказал Н.АЗАРОВ.

Пробный аверс "Одесса-Броды" намечен на 17 ноября за счет белорусской стороны

Пробную прокачку нефти в аверсном режиме по нефтепроводу "Одесса-Броды" планируется провести 17 ноября за средства белорусской стороны.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Ориентировочно планируется на 17 ноября», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что вопрос по оплате расходов, связанных с этой процедурой, уже решен, и она будет происходить за счет средств Беларуси.

«Вопрос уже решен, оплачивать будет заказчик – Беларусь», - сказал А.КЛЮЕВ.

Транспорт

Фонд госимущества принял решение о продаже 61,58% акций МАУ

Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Об этом сообщается в официальное издании ФГИУ «Ведомости приватизации».

Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета составляет 63 млн. 449 тыс. грн.

Кабмин намерен повысить плату за использование российской авиацией комплекса НИТКА в Крыму

Кабинет министров Украины намерен повысить плату за использование российской авиацией научно-испытательного тренажерного комплекса авиации (НИТКА) в г. Саки (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Отвечая на вопрос, будет ли повышена оплата за использование комплекса НИТКА, М.ЕЖЕЛЬ сказал: «Я думаю, что да. Я думаю, что в следующем году будет увеличена. Все же дорожает, газ дорожает».

Министр отметил, что на базе полигона, где находится комплекс НИТКА, планируется создать государственное предприятие Министерства обороны, в котором не будет воинской части.

Киевский метрополитен вводит новый месячный проездной билет

15 ноября 2010 года в Киевском метрополитене вводятся в обращение месячные проездные билеты на основе пластиковых бесконтактных карточек с возможностью продления срока их действия на следующий календарный месяц или вторую половину текущего месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

Впервые приобрести месячный проездной билет с возможностью продления срока действия можно в кассах станций метрополитена по стоимости, установленной согласно действующему тарифу. В цену билета входит залоговая стоимость бесконтактной карточки - 7 грн. и стоимость месячного проездного билета - 95 грн. или проездного билета на вторую половину месяца - 48 грн.

Продлить срок действия месячного проездного билета на основе пластиковой бесконтактной карточки можно будет в кассах станций метрополитена и с помощью автоматов дозаписи бесконтактных карточек (АДБК), с 22 числа текущего месяца – на следующий месяц, с 15 числа – на вторую половину текущего месяца.

Корпорация «Богдан» увеличила производство автобусов и троллейбусов на 70%

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в январе-октябре т.г. выпустила на производственных мощностях в Черкассах и Луцке 754 автобуса и троллейбуса, что на 70,2% превысило показатель января-октября 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, рост производства автобусов по-прежнему обусловлен активной экспортной политикой компании.

С.КРАСУЛЯ также напомнил, что корпорация является единственным отечественным производителем, который не останавливал производство автобусов и троллейбусов в кризис.

Напомним, корпорация «Богдан» - единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.