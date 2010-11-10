Украина присоединилась к разработке стратегии ЕС для Дунайского региона

Украина примет участие в разработке Европейской комиссией «Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона».



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства, делегация которого 8 ноября т.г. принимала участие в Бухарестском саммите по вопросам Дунайского региона.



Выступая во время заявлений глав делегаций о присоединении к Декларации по итогам Бухарестского саммита по вопросам Дунайского региона, министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА отметил, что Украина в целом присоединяется к политической декларации, разделяя изложенное в ней видение целей по усилению сотрудничества Европейской комиссии и стран Придунавья в контексте реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона.



«Мы убеждены, что успешная имплементация стратегии требует равноправного участия всех государств Дунайского региона (как членов, так и не членов ЕС) в соответствующих процессах, включая доступ ко всем существующим и будущим источникам финансирования соответствующих программ и проектов», – подчеркнул он.



Украинская сторона призвала ЕС рассматривать Украину как государство, которое станет членом Евросоюза, предоставить ей практические возможности полной мерой воспользоваться инструментами политики регионального выравнивания, доступными как для государств-членов, так и для кандидатов и потенциальных кандидатов на членство в Евросоюзе.