До конца года размещение в гостиницах Киева дорожать не будет

Стоимость размещения в 3-5-звездочных киевских гостиницах до конца текущего года существенно не изменится.

Такое мнение УНИАН высказала директор Департамента профессиональных услуг и инвестиций консалтинговой компании Knight Frank LLC Ukraine Ярослава ЧАПКО.

«До конца 2010 года цены на размещение в киевских гостиницах 3-5 звезд существенно не изменятся, уровень среднегодовой загрузки гостиниц по предварительным прогнозам может составить 60-70%», - считает она.

По данным компании, в третьем квартале в большинстве гостиниц класса 3-4 звезды цены на проживание не изменились. В отелях категории 5 звезд понижение цен наблюдалось в пределах 2-5%. Стоимость проживания в гостиницах класса 4-5 звезды остается завышенной по отношению к среднеевропейским ценам.

В частности, стоимость стандартного номера в гостиницах категории 5 звезд в третьем квартале 2010 г. находилась в диапазоне 377–640 долл., в гостиницах 4 звезды - 110–320 долл., что сопоставимо с показателями второго квартала 2010 г.

Эксперт также отметила, что в условиях снижения показателя загрузки отельеры вынуждены конкурировать за клиентов, привлекая их дополнительными услугами (бесплатный интернет, ранний заезд и поздний выезд, дополнительное питание и т.д.), во многих гостиницах смягчили политику аннуляций и штрафов.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.