Визит Азарова в Вену: ОПЕК, Южный поток и экономический форум

Визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Австрию ознаменовался рядом значимых публичных заявлений, которые касаются энергетической темы. Начнем с ОПЕК...

Украина и Россия в ОПЕК будут на равных?

Глава украинского правительства, причем по инициативе руководства картеля, 8 ноября в ходе визита в Австрию встретился с генеральным секретарем этой организации Абдаллой Салем эль-Бадри. Н.Азаров прибыл в штаб-квартиру ОПЕК после участия в Венском экономическом форуме, что и являлось основной причиной визита.

Встреча проходила без участия прессы. Согласно официальной информации, полученной от пресс-секретаря премьера Виталия Лукьяненко, а позже и от самого Н.Азарова, стороны затронули вопрос целесообразности формирования цены на газ с учетом стоимости нефти. По словам В.Лукьяненко, эль-Бадри отметил, что актуальность такого подхода постепенно теряет смысл из-за активизации спотовых рынков газа, на которых стоимость голубого топлива в некоторых случаях вдвое ниже контрактной, а также перспектив разработки сланцевого газа.

«Сегодня уже нет прямой ценовой связки нефти и газа, поскольку начались мощные разработки сланцевого газа в Соединенных Штатах», - процитировал эль-Бадри пресс-секретарь главы украинского правительства.

В принципе, данное заявление - не новость «номер один», поскольку европейские страны уже не первый год проводят переговоры с Россией об изменении формулы формирования цены на газ. Об этом также не раз говорили и зарубежные, и украинские эксперты.

Однако, на заявление генсека ОПЕК, учитывая актуальность вопроса для Украины, стоит обратить особое внимание. Фактически, можно расценить его как позитивный жест в нашу сторону. Причем, по неофициальной информации от источников, в ходе встречи эль-Бадри не раз переводил разговор именно в русло газовых отношений Украины и России, а свою позицию по поводу формирования цены высказал именно в ответ на вопрос Н.Азарова.

О расположении к нашей стране говорит и тот факт, что на предложение Н.Азарова относительно наделения Украины статусом наблюдателя при ОПЕК эль-Бадри ответил обещанием на ближайшей конференции организации рассмотреть данный вопрос. Как рассказали источники, Н.Азарову даже были показаны места, предназначенные на заседаниях ОПЕК для представителей стран наблюдателей.

Сам эль-Бадри родом из Ливии, где в свое время работал в составе руководства нефтяных компаний. Именно туда намерен в конце ноября с визитом отправиться Н.Азаров и еще раз поднять вопрос предоставления Украине статуса наблюдателя при ОПЕК в ходе встречи с Муаммаром Каддафи.

Украина в случае получения статуса наблюдателя при Организации стран экспортеров нефти может оказаться практически на равных условиях с Россией, которая уже несколько лет имеет аналогичный статус. Правда, каких-то существенных плюсов, кроме как владеть оперативной информацией по всем вопросам, касающимся рынка нефти, наша страна от такого статуса не получит. Тем не менее, она сможет дать России хорошую «пилюлю» в ответ на упертость в вопросе пересмотра газовых контрактов и желание заменить модернизацию ГТС строительством «Южного потока». Правда, с другой стороны, не стоит сомневаться, что независимо от решения ОПЕК Киев от Москвы еще, как говорится, «выгребет по полной программе». Причем совочки для этого надо будет готовить уже к саммиту глав правительств СНГ, который запланирован на 19 ноября, а вот лопаты – наверно к 22 ноября, когда в Брюсселе в формате Украина-ЕС-Россия будет (а может уже и не будет) рассмотрен вопрос модернизации ГТС.

Украина не предлагает Австрии отказаться от Южного потока, но…

Еще один, скажем так, «привет российским коллегам» украинский премьер передал в ходе выступления на Венском экономическом форуме, потом, правда, забрал слова обратно. Обращаясь к Федеральному канцлеру Австрии Варнеру Файманну, Н.Азаров высказал просьбу «конструктивно отнестись к позиции Украины по «Южному потоку».

Он напомнил, что 22 ноября в Брюсселе планируется провести переговоры о модернизации украинской газотранспортной системы в формате Украина-ЕС-Россия. Наша позиция как до переговоров, так и во время их проведения заключалась и будет заключаться в том, что строительство Южного и Северного потоков может привести к сокращению почти вдвое транзита газа по украинской ГТС.

«Это для нас потери. Это для нас крайне невыгодный вариант. Мы предложили ЕС и России, и, я надеюсь, что такая трехстороння встреча пройдет в ближайшем будущем (в Брюсселе 22 ноября), рассмотреть вопрос о реконструкции нашей южной сети газопроводов с тем, чтобы вложить в двадцать раз меньше средств в модернизацию наших южных газопроводов и выйти в ту же самую точку – город Бургас в Болгарии с тем же самым объемом газа, который планируется направлять по системе "Южного потока», - сказал Н.Азаров.

После завершения доклада премьер вместе с канцлером Австрии, который практически никак особо не отреагировал на сказанное, отправился на запланированные двусторонние переговоры.

Упомянутое высказывание Н.Азарова было воспринято не только украинскими, но и европейскими СМИ не иначе как осторожное предложение Австрии отказаться от участия в строительстве «Южного потока». В контексте того, что власти Украины ведут активную работу по представлению модернизации отечественной ГТС как альтернативы российской инициативе, заявление несколько неожиданное, однако вполне логичное. Тем более что Австрия является конечной точкой одной из веток газопровода.

Однако, уже через несколько часов после выступления на форуме, на брифинге в ответ на просьбу журналистов рассказать обсуждался ли данный вопрос в ходе общения с В.Файманном в узком кругу и какой была его реакция Н.Азаров заявил, что не стоит понимать его слова как предложение Австрии отказаться от участия в проекте. Его делать «бессмысленно», подчеркнул украинский премьер.

«Реакция канцлера, когда разговор проходил с глазу на глаз, была абсолютно адекватной. Какая разница Австрии, из какого потока получать газ. Австрия, как и любая другая страна, заинтересована в конкуренции систем, поставляющих газ, в надежности их работы, в возможности диверсификации поставок газа. Так что такая позиция абсолютно понятна.

Мы не призывали Австрию занять позицию какого-то противодействия этому строительству, потому что мы прекрасно понимаем, что этого не будет. Но мы обратили внимание руководства Австрии на то, что существуют и другие возможности. В том числе, модернизация нашей газотранспортной системы. Это более дешевая и надежная возможность для транзита газа, в том числе, и в Австрию… Австрия, как и любая другая страна, заинтересована в конкуренции систем, поставляющих газ, в надежности их работы, в возможности диверсификации поставок газа. Так что такая позиция абсолютно понятна», - сказал Н.Азаров.

В результате получается, что конструктивное отношение к позиции Украины должно заключаться в том, чтобы, к примеру, Австрия заявила, что нужно как модернизировать и расширять возможности украинской ГТС, так и строить «Южный поток» для диверсификации поставок газа. При том, что сама Украина настаивает - модернизация отечественной ГТС является альтернативой «Южному потоку»…

Непосредственно форум

А теперь перейдем к главному мероприятию визита, как было заявлено при анонсировании поездки. Венский экономический форум, основанный в 2004 году, 8 ноября в седьмой раз прошел в столице Австрии. Основные темы для обсуждения - анализ экономической ситуации в странах Юго-Восточной Европы и сотрудничество между ними. На форуме присутствовали более 500 представителей из 44 стран. Украинскую делегацию возглавлял премьер-министр Н.Азаров.

Первым выступил глава правления крупнейшего банка Австрии Raiffeisen International Герберт Степич, который по случаю присутствия на саммите премьер-министра Украины надел орден «За заслуги» третей степени, врученный ему в свое время Президентом Леонидом Кучмой.

Г.Спепич проанализировал ситуацию в ряде стран-участников форума, а это, кроме Австрии - Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Молдова, Македония, Черногория, Румыния, Сербия, Словения, Турция. Отдельно он становился на Украине и отметил существенный прогресс в экономическом развитии страны, особенно ожидаемый рост ВВП до 5% в 2010 году с учетом его падения до 15% в прошлом году.

«Это действительно поражает, как эта страна в течение 8 месяцев серьезно улучшила свои показатели», - сказал глава банка. Также он отметил как позитив договоренность Украины и России о снижении цены на газ, подчеркнув при этом, что Украина в текущем году существенно улучшает отношения как с РФ, так и с Европейским Союзом. Возможно, желая сделать приятно главе украинского правительства, Г.Степич отметил, что в течение предыдущих двух лет ситуацию в нашей стране можно было воспринимать никак иначе, как «со слезами на глазах».

Затем слово взял Федеральный канцлер Австрии В.Файманн. Его речь в большей степени была посвящена общей для стран Юго-Восточной Европы экономической проблеме – восстановлению финансовой стабильности, развитию производства и т.д. В.Файманн раскритиковал МВФ за слишком жесткие условия для выделения кредитов. Он также сделал акцент на том, что экономия средств не всегда означает сокращение их расходования. Экономить можно и путем более рационального использования, подчеркнул В.Файманн.

Затем он плавно перешел к теме отношений Украины и Австрии. Отметил давние связи, вспомнив Австро-венгерскую империю. В ответ Н.Азаров предложил правительству Австрии и банку Raiffeisen International поучаствовать в строительстве дороги от Львова до Чопа. «Пользуясь случаем, вы говорили о тесных связях Украины и Австрии в прошлом, и чтобы активизировать их в настоящем, господин Федеральный канцлер, давайте вместе построим хорошую транспортную коммуникацию – автомобильную дорогу Чоп-Львов. Может быть, и господин Степич примет участие», - сказал Н.Азаров.

После переговоров с канцлером и руководством банка стало известно, что украинское предложение принято. В ходе форума была достигнута договоренность провести выездное заседание Венского экономического форума в Украине в апреле 2011 года.

Позже Н.Азаров чрезвычайно позитивно отзывался о работе форума и назвал его хорошей площадкой для обсуждения проблем Украины в мировом контексте.

«Венский экономический форум – очень хорошая площадка, где можно вполне конкретно обсуждать проблемы Украины, в отличие от, к примеру, форума в Давосе, где больше внимания привлекает международная политика, международные экономические проблемы и в меньшей степени обсуждаются проблемы конкретных стран», - отметил он на брифинге.

После форума украинский премьер принял участие в ланче с представителями деловых кругов Австрии. Под молодой Рислинг местного производства и легкие закуски обсуждались условия работы иностранного бизнеса в Украине и планы по сотрудничеству в различных отраслях. Австрийцы проявили интерес к украинскому авиапрому, судостроению, сельскому хозяйству, развитию транспортной инфраструктуры. Так что ориентиры по сотрудничеству намечены, а планы обещают определить в скором времени…

Юрий Ходжаян (УНИАН)