Закон о защите персональных данных приведут к европейским стандартам?

Кабинет министров предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно нарушения законодательства о защите персональных данных.

Соответствующий проект закона был разработан Министерством юстиции и одобрен 10 ноября на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, проект закона разработан в связи с ратификацией Украиной Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных и Дополнительного протокола к Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных относительно органов надзора и трансграничных потоков данных.

Принятие этого закона должно урегулировать вопрос ответственности лиц за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных и позволит обеспечить выполнение Украиной требований Конвенции и Дополнительного протокола к ней.

Так, предложенные изменения касаются введения уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных. С этой целью должны быть внесены изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Законопроектом предлагается урегулировать права уполномоченного государственного органа по вопросам защиты персональных данных.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 23 «Информация о лице» Закона Украины «Об информации». В частности, предлагается установить право лица на ознакомление с информацией, собранной о нем.