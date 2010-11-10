Анонс на 11 ноября

* Президент Украины Виктор Янукович планирует посетить с рабочей поездкой Ивано-Франковскую область. Глава государства в Калуше примет участие в открытии новых производств хлора и каустической соды мембранным методом и производства поливинилхлорида суспензионного на нефтехимическом предприятии «Карпатнафтохим». Во второй половине дня В.Янукович в горнолыжном комплексе «Буковель» проведет расширенное совещание по вопросам развития туризма Карпатского региона при участии руководителей шести областей.

* Пресс-конференция компании McAfee и компании «Бакотек», официального дистрибьютора McAfee в Украине, посвященная объединению Intel & McAfee, а также перспективам развития в Украине. Участники: Евгений Бадах, директор «Бакотек»; Олег Ляшенко, менеджер по развитию бизнеса, «Бакотек»; Robert Zelazo, Country Manager at McAfee - Poland, Baltics, Ukraine, Romania, Bulgaria & Moldova; Hans-Peter Bauer, Vice President Central Europe at McAfee.

* Украинский инвестиционный форум «Привлечение инвестиций во время перемен», который состоится 11 ноября 2010 года в отеле «Премьер Палас».

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Фермеры требуют отменить квоты на экспорт зерна - лишь так Украина станет житницей Европы, а аграрии получат достойную оплату!”. Из-за недальновидной политики в сфере экспорта зерновых аграрный комплекс Украины понес колоссальные убытки - свыше 10 млрд. грн. Сегодня приостановлен сбор кукурузы, потому что переполнены элеваторы. Негативных последствий по объемам урожая-2011 уже не удастся избежать, их можно только минимизировать. Участники: президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) Николай Миркевич, председатель забастовочного комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Леонид Кириченко, вице-президенты АФЗУ. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. На заседании Комитета будет рассматриваться проект Налогового кодекса Украины (реестр. № 7101-1), второе чтение.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Новации проекта Трудового кодекса: позитивы и негативы». Участники: председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины Михаил Волынец, зам.председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий Кабанченко, председатель Центрального координационного комитета всеукраинского профсоюза «Народная солидарность» Алексей Кляшторный, председатель Федерации профсоюзов представителей малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой. Приглашен председатель Федерации профсоюзов Украины, народный депутат Украины Василий Хара.

* Состоится пресс-клуб на тему: “Ликвидация государственной экологической экспертизы: кому это выгодно в Украине?”. Участники: Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги; Александр Бондарь, ректор Государственной экологической академии последипломного образования и управления Министерства охраны окружающей природной среды Украины; Галина Балюк, профессор кафедры трудового, земельного и экологического права КНУ им.Т.Шевченко; Олег Картавцев, начальник управления экологической экспертизы, сертификации и аудита Минприроды Украины; Борис Васильковский, председатель общественной организации «Эко-Право-Киев».

* Пресс-конференция на тему: «Трудовой кодекс: «за» и «против». Участники: советник Конфедерации работодателей Украины Родион Колишко, директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин и руководитель отдела социально-трудовых отношений Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталия Левицкая.

* Пресс-конференция на тему: «Йогурты: здоровье в бутылочке или эффект плацебо». Будут представлены результаты расследования, которое проводилось журналистами Издательской группы «Наш Продукт» в рамках Программы потребительских экспертиз, а также результаты европейских и американских исследований йогуртов. Участники: Игорь Каневский, координатор Программы потребительских экспертиз ИА «НАШ ПРОДУКТ»; Олег Назар, директор Киевского центра клинической иммунологии; Светлана Наумова, руководитель проекта «Едим со вкусом».

* Состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Украинским союзом промышленников и предпринимателей и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах и ректор КНУ Леонид Губерский. Соглашение предусматривает взаимные консультации по вопросам подготовки качественных кадров для украинских компаний; сотрудничество в отрасли внедрения научно-исследовательских разработок в производство; проведение научных исследований по актуальным проблемам развития национального хозяйственного комплекса в условиях модернизации экономики Украины.

* Институт мировой политики проведет дискуссию при участии вице-премьер-министра и государственного министра по евроатлантической интеграции Грузии Георгия Барамидзе. Обсуждение будет посвящено отношениям Украины и Грузии.

* Пресс-конференция на тему: «Развитие АПК Украины: опыт, возможности, технологии». Участники: Александр Мостипан, Герой Украины, председатель ассоциации «Нива Переяславщини»; Николай Васильченко, Герой Украины, почетный член УААН, директор СООО «Агрофирма Маяк»; Татьяна Корост, Герой Украины, экс-руководитель агрофирмы.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Начало всеукраинской кампании по популяризации правил безопасного поведения на железных дорогах». Вопрос: Причины ДТП на переездах. Основные виды нарушений при пересечении переездов. Схемы самых резонансных ДТП; Повышение социальной ответственности участников движения - один из основных факторов уменьшения количества непроизводственного травматизма на железных дорогах. Мировой опыт реализации программ по сокращению количества несчастных случаев на железнодорожных переездах. Возможность его применения в украинских реалиях; Основные направления реализации всеукраинской информационно-рекламной кампании по популяризации правил безопасного поведения на железных дорогах. Приглашены: Василий Яковлев, главный инженер ГУ путевого хозяйства “Укрзалізниці”; Игорь Бабий, председатель Правления Ассоциации заказчиков и производителей социальной рекламы в Украине; Дмитрий Пидтуркин, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 044-585-30-15, 098-047-37-74.

* Состоится заседание оппозиционного правительства

* Начнет работу прямая линия президента ассоциации украинских банков Александра Сугоняко и читателей «АиФ». Темы: Объемы проблемных кредитов таковы, что это стало уже общенациональной проблемой. Как банки будут решать ее? Когда будут внедрены на практике механизмы законодательной защиты кредиторов – с одной стороны – и заемщиков – с другой? Когда может быть открыто массовое банковское кредитование - как физических лиц, так и корпоративного сектора? Какие меры для этого необходимы – со стороны государства, общества? Какие уроки вынесли из кризиса украинские банки? Стоит ли ожидать девальвации национальной валюты в этом году и в первые месяцы будущего года?

* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Правда и ложь о Налоговом Кодексе в отношении малого бизнеса». Цель пресс-конференции – выяснить, является ли уничтожение упрощенной системы налогообложения - спланированной акцией или признаком непрофессионализма Правительства??? и обнародовать новые факты о требованиях МВФ относительно Налогового Кодекса. Участники: координатор Совета объединений частных предпринимателей Украины, председатель Винницкого городского объединения предпринимателей «Центр» Алла Алексенцева; председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова; и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Вячеслав Быковец; вице-президент Ассоциации «Укрынок» Владимир Левин; председатель профсоюза таксистов Украины Василий Попик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится встреча участников Финансового пресс-клуба на тему: "Гособлигации - тихая гавань или зона повышенного риска?" . Вопросы: Текущее состояние государственных финансов и долга: есть ли причина для беспокойства? Финансирование банками государственных обязательств - взаимовыгодный альянс или взаимная медвежья услуга? Участники: Александр Арсенюк, директор департамента монетарной политики НБУ; Виктор Пинзеник, экс-министр финансов; Борис Тимонькин, председатель правления Укрсоцбанка; Павел Цетковский, председатель правления "Эрсте Банка".

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет совещание по вопросам научно-технической и инновационной политики.

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