Курс НБУ на 11 ноября

Официальный курс НБУ на 11.11.10100 USD – 791.0000 (на 10 ноября – 791.0700)100 EUR – 1089.2070 (на 10 ноября – 1103.1471)10 RUR – 2.5772 (на 10 ноября – 2.5633)Учетные курсы банковских металлов на 11.11.10. за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-110898.20(10 нояб.-112035.29)961 XAG 10 Серебро-2177.62(10 нояб.-2258.50)962 XPT 10 Платина-140323.40(10 нояб.-140810.46)964 XPD 10 Палладий-56477.40(10 нояб.-57036.15)

Официальный курс НБУ на 11.11.10 100 USD – 791.0000 (на 10 ноября – 791.0700) 100 EUR – 1089.2070 (на 10 ноября – 1103.1471) 10 RUR – 2.5772 (на 10 ноября – 2.5633) Учетные курсы банковских металлов на 11.11.10. за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-110898.20(10 нояб.-112035.29) 961 XAG 10 Серебро-2177.62(10 нояб.-2258.50) 962 XPT 10 Платина-140323.40(10 нояб.-140810.46) 964 XPD 10 Палладий-56477.40(10 нояб.-57036.15)

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