Европарламент снова отложил резолюцию по Украине

Европейский парламент на своем сегодняшнем заседании в Брюсселе принял решение снова отложить рассмотрение резолюции по Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Европарламента в Брюсселе.

В соответствии с решением, депутаты планируют вернуться к резолюции на своей сессии 22-25 ноября в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, Европарламент планировал принять резолюцию по ситуации в Украине 21 октября, однако потом решил отложить рассмотрение этого вопроса до проведения местных выборов, запланированных на 31 октября.

22 ноября в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС.