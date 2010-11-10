Главное на 10 ноября (вечер)

Основные события второй половины дня

Финансы



Совокупный уставный капитал украинских банков (по предварительным данным) в октябре т.г. увеличился на 4,8% - до 140,45 млрд. грн., сообщается на сайте Национального банка Украины.



Собственный капитал в прошлом месяце сократился на 0,5 млрд. грн. – до 135,7 млрд. грн. и на 1 ноября 2010 года составлял 14,6% банковских пассивов.

Активы банков выросли на 1% - до 931 млрд. грн. Общие активы увеличились на 1,3% - до 1,078 трлн. грн., из которых 69,6% - кредитные операции, 7,1% - вложения в ценные бумаги.

Обязательства банков увеличились на 1,4% - до 795,4 млрд. грн. В структуре обязательств банков 32,7%, или 260 млрд. грн., составляли средства физических лиц, 20,9%, или 166,3 млрд. грн., - срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты от других банков, 17,8%, или 141,8 млрд. грн., - средства субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

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В пресс-центре СБУ подтверждают информацию о задержании совместно с Генеральной прокуратурой начальника Государственной инспекции по регулированию цен Татьяны РУДЬ.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, работники СБУ совместно с сотрудниками Генпрокуратуры вчера задержали указанное лицо.

При этом она отметила, что подробности причин задержания будут обнародованы позже.

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Государственные учреждения Украины пользуются нелегальным программным обеспечением на общую сумму более чем в 100 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор компании "Майкрософт Украины" Дмитрий ШИМКИВ.

По его словам, сейчас компания «Майкрософт Украины» обсуждает с Кабинетом министров Украины процесс легализации ПО в государственных учреждениях. «Мы понимаем, что это потребует значительных затрат, и бюджет их просто не выдержит. Поэтому мы рассматриваем переход на лицензионное ПО поэтапно. Мы будем рассматривать возможности улучшения работы госорганов путем улучшения качества программного обеспечения», - отметил он.

Д.ШИМКИВ также сообщил, что корпорация "Microsoft" рассматривает возможность реинвестций в украинскую экономику в случае усиления со стороны государства борьбы с нелегальным пиратским программным обеспечением. «Мы готовы реинвестировать в Украину, когда мы увидим реальные результаты борьбы с нарушением авторских прав разработчиков ПО. Кабмин при этом должен быть тем маячком, который показывает обществу пример, и легализация ПО должна начинаться, в первую очередь, с госорганов», - подчеркнул Д.ШИМКИВ.

Вместе с тем он уточнил, что пока не может назвать точные сроки перехода госорганов Украины на легальное ПО, и объем средств, который для этого потребуется. «Идет переговорный процесс», - добавил гендиректор «Майкрософт Украина».

Как сообщал УНИАН, 5 ноября состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с генеральным директором корпорации Microsoft Стивом БАЛМЕРОМ.

В ходе встречи В.ЯНУКОВИЧ отметил важность деятельности компании в Украине в направлении развития информационных технологий и реализации инновационных проектов в сфере образования.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9570/7,9640, к 12:00 цены понизились до 7,9505/7,9535. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9495/7,9535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2591/94, к 12:00 сузился спрэд 0,2593/94. К закрытию цены понизились 0,2592/93. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7050 (+0,1050). На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3740/1,3820. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9705/10,9825, к 12:00 цены повысились 10,9725/10,9830. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,9465/10,9580. Фондовый рынок

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в Донецкой области объявило конкурс по отбору оценщика целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Шахта "Путиловская", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".

Конкурс по отбору оценщика проводится с целью дальнейшей передачи имущественного комплекса в аренду.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 октября 2010 года составляет 36 млн. грн. Общий размер земельного участка – 27,6 га, уставный капитал – 45 млн. 156 тыс. грн.

ТЭК



Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 декабря текущего года может вырасти на 11,4 -13,4 доллара – до 302-304 доллара за тонну с нынешних 290,6 доллара, пошлина на льготируемую нефть может вырасти до 107-108 долларов за тонну.

Это следует из средней цены мониторинга Министерства финансов РФ и формулы расчета экспортной пошлины, передает РИА «Новости».

«Средняя цена мониторинга с 15 октября 2010 года по 10 ноября этого года составила 82,33 доллара за баррель. Если за оставшиеся три дня цена будет лежать в коридоре 84-87, то окончательная цена мониторинга может составить 82,57-83,00 доллара за баррель», – сказал эксперт в Минфине Александр САКОВИЧ.

Таким образом, согласно расчетам, пошлина на нефть с 1 декабря может составить 302 - 304 доллара за тонну, а ставка пониженной пошлины для льготируемой нефти – 107-108 долларов за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты может вырасти до 216-217 доллара за тонну с нынешних 208,1 доллара за тонну, на темные – до 117 доллара за баррель с 112,1 доллара за тонну.

Цены на российскую нефть за девять месяцев текущего года выросли до 77,4 доллара за баррель с 56,66 доллара за баррель годом ранее.

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в этом году до 75 долларов за баррель с первоначального прогноза в 54-57 долларов за баррель.

Правительство РФ осенью 2008 года из-за снижения мировых цен на нефть скорректировало порядок расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

Период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании.

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Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства завода по фабрикации ядерного топлива в Украине разработает госпредприятие «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии» (Желтые Воды, Днепропетровская область).

Об этом сказано в информации об итогах соответствующих торгов, проведенных госконцерном «Ядерное топливо», обнародованных на официальном сайте госконцерна.

Согласно сообщению, в частности, цена акцептированного предложения от «УкрНИПИпромтехнология» составила 4,2 млн. грн. (с НДС). Предполагается, что институт завершит разработку ТЭО до апреля 2011 года. Заявка ГП «УкрНИПИпромтехнология» акцептирована 5 ноября.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября т.г. «Ядерное топливо» объявило тендер на разработку технико-экономического обоснования строительства завода по производству ядерного топлива.

На разработку ТЭО претендовали Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ), а также государственные предприятия «Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт промышленной технологии» («УкрНИПИпромтехнологии») и «Восточный горно-обогатительный комбинат» (оба – Желтые воды, Днепропетровская обл.)

Справка УНИАН. 27 октября т.г. топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Российская топливная компания ОАО «ТВЭЛ» прогнозирует завершение разработки технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива до конца первого полугодия 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

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Польские власти намерены добиваться изменения формулы определения стоимости поставляемого в Польшу российского газ для снижения его цены.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал в среду глава правления национальной нефтегазовой компании PGNiG Михал ШУБСКИЙ.

Он отметил, что компания мониторит переговоры, которые ведут европейские покупатели российского газа о снижение цен, и планирует в ближайшее время начать аналогичные переговоры. «Мы присматриваемся к тренду, в частности, к попыткам связать часть контрактов со спотовым рынком. Мы также рассматриваем такой вариант», - сказал М.ШУБСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным польской газеты Rzeczpospolita, итальянская компания Edison через суд требует у «Газпрома» снизить цену поставляемого газа с 300-320 долл. за тыс. куб. м до уровня спотового рынка, где его стоимость составляет 240-250 долл.

Справка УНИАН. ОАО "Газпром" в связи с резким падением спроса на газ, вызванным мировым кризисом, в 2009 году было вынуждено согласиться на скидки на поставляемый газ для ряда европейских потребителей.

В конце октября польские власти после почти двухлетних переговоров подписали новый газовый договор, заключение которого ранее вице-премьер Вальдемар ПАВЛЯК называл условием для начала переговоров о снижении цен на газ. По данным PGNiG, стоимость российского газа при нынешних ценах на нефть и действующей формуле определения цены составит около 275 долл. за тыс. куб. м.

АПК



Украина примет участие в разработке Европейской комиссией «Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона».



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства, делегация которого 8 ноября т.г. принимала участие в Бухарестском саммите по вопросам Дунайского региона.



Выступая во время заявлений глав делегаций о присоединении к Декларации по итогам Бухарестского саммита по вопросам Дунайского региона, министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА отметил, что Украина в целом присоединяется к политической декларации, разделяя изложенное в ней видение целей по усилению сотрудничества Европейской комиссии и стран Придунавья в контексте реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона.



«Мы убеждены, что успешная имплементация стратегии требует равноправного участия всех государств Дунайского региона (как членов, так и не членов ЕС) в соответствующих процессах, включая доступ ко всем существующим и будущим источникам финансирования соответствующих программ и проектов», – подчеркнул он.



Украинская сторона призвала ЕС рассматривать Украину как государство, которое станет членом Евросоюза, предоставить ей практические возможности полной мерой воспользоваться инструментами политики регионального выравнивания, доступными как для государств-членов, так и для кандидатов и потенциальных кандидатов на членство в Евросоюзе.

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Таможенники не пропустили в Украину запрещенную продукцию с содержанием генетически модифицированных организмов (ГМО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

В частности, говорится в сообщении, из Аргентины в адрес одного из киевских предприятий был ввезен товар „соевый лецитин марки Voroles F–62” стоимостью более 570 тыс. грн.

Для надлежащей проверки сведений, содержащихся в представленных к таможенному оформлению товара документах, таможенники провели отбор проб и образцов товаров и направили их на экспертизу. Ее результаты засвидетельствовали наличие в направленных образцах товара генетически модифицированных организмов. Этот товар не включен в Государственный реестр генетически модифицированных организмов источников пищевых продуктов, а также пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств, которые содержат генетически модифицированные организмы или полученные с их использованием. А следовательно, в соответствии с законодательством, такая продукция запрещена к ввозу в Украину, пока она не пройдет государственную регистрацию и не получит соответствующие разрешения, подчеркнули в Гостаможслужбе.

По объяснению директора украинского предприятия, при поставке этого товара по адресу из-за рубежа не поступило ни одного сообщения о содержании в товаре ГМО, относительно которых в Украине установлены меры государственного контроля.

Таким образом, таможне были предоставлены в качестве основания для перемещения товаров документы, содержащие неправдивые данные.

По данному факту таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 352 Таможенного кодекса Украины, а товар изъяли до решения суда.

Будівництво

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины «О планировании и застройке территорий» (относительно зданий заведений образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения)”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 октября.

Законом совершенствуются правовые принципы государственной поддержки строительства заведений культуры и образования, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения, и обеспечиваются равные условия хозяйствования всех субъектов права собственности во время строительства указанных зданий.

Закон направлен на освобождение от паевого участия (взноса) в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта заказчиков строительства зданий заведений образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения (школ, детских садов, заведений культуры, библиотек, театров, кинотеатров, музеев, стадионов, спортивных площадок, больниц, медицинских центров, детских оздоровительных лагерей, других оздоровительных и санаторно-курортных заведений и т.п.).

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Сегодня с очередным инспекционным визитом во Львове находилась экспертная комиссия УЕФА во главе с директором Департамента по стадионам и безопасности ассоциации Марком ТИММЕРОМ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

«Члены комиссии разговаривали с проектной командой стадиона во Львове и ознакомились с ходом строительных работ непосредственно на объекте», - рассказал УНИАН заместитель председателя Львовской ОГА Владимир ГУБИЦКИЙ.

По его словам, во Львов комиссия УЕФА прибыла в рамках визита в Украину. Кроме львовского стадиона, они также проинспектировали НСК «Олимпийский» в Киеве. «Выводы экспертов по двум аренам станут составляющей очередного отчета по стадионам», - сказал В.ГУБИЦКИЙ.

Транспорт



С 11 февраля 2011 г. вступят в силу Правила обслуживания воздушного движения на гражданских аэродромах Украины, утвержденные приказом Минтранссвязи от 23.06.2010 № 383 и зарегистрированы в Минюсте под № 979/18274.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, новые правила призваны повысить уровень безопасности и эффективности обслуживания воздушного движения на аэродромах, гармонизировать национальные процедуры с европейскими и усовершенствовать нормативно-правовую базу для дальнейшего развития аэронавигации в Украине.

Согласно новым правилам, аэродромно-диспетчерские башни предоставляют информацию и выдают разрешения воздушным судам, находящимся под их контролем, для обеспечения безопасного, упорядоченного и ускоренного потока воздушных судов на аэродроме или вокруг него с целью предупреждения столкновений. Также осуществляется аварийное обслуживание в случаях авиационного происшествия, получения информации об угрозе безопасности полетов и т.д.

Диспетчеры аэродромно-диспетчерских вышек постоянно наблюдают за всеми полетами над аэродромом и вокруг него, а также за движением транспортных средств и людей в зоне маневрирования аэродрома.

Требования правил распространяются на юридических и физических лиц, деятельность которых связана с выполнением полетов и обслуживанием воздушного движения.

Как подчеркивают в министерстве, общий объем полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве Украины составляет более 70%. Ввиду этого, развитие аэронавигационной системы Украины должен удовлетворять не только внутренние потребности, но и быть способным обеспечить свои функции на международном уровне путем гармонизации национальных правил со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), и в первую очередь с правилами, установленными в Европейском регионе ИКАО.

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Дорогу от Подольского моста до проспекта Ватутина в Киеве с новой транспортной развязкой планируют построить в 2012 году.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации № 905 от 3 ноября, текст которого имеет в своем распоряжение УНИАН.

Документ подготовлен с целью обеспечения введения в эксплуатацию второй очереди Подольского мостового перехода через реку Днепр от ул. Верхний Вал до просп. Ватутина в первом полугодии 2012 года.

Согласно распоряжению, в 2010-2012 гг. предусмотрено осуществить работы по строительству новой дороги, которые будут включать и сооружение транспортной развязки на примыкании в урочище Горбачиха к Подольскому мостовому переходу и съезду с ул. Верхний Вал через Гавань на мост.

Заказчиком строительства определено КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева”, которое на конкурсной основе определит проектную и строительные организации для выполнения работ по указанному строительству.

В документе говорится, что КГГА обратится в Кабинет министров Украины с ходатайством о включении строительства дороги от Подольского моста до просп. Ватутина со строительством транспортной развязки в Государственную целевую программу подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, в части финансирования в 2010-2012 годах.

(УНИАН)

