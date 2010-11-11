ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Президент Янукович раскрыл информацию о своем бизнесе», в котором пишет - пресс-служба главы государства обнародовала информацию о том, долей в каких бизнес-структурах владеет Виктор Янукович - миноритарными пакетами компании "Донецкавтотранс", страховой компании "Generali Garant Страхование", являющейся правопреемником Украинской страховой компании "Гарант-Авто", и входящего в группу крупнейших Проминвестбанка…

http://delo.ua/vlast/politika/prezident-janukovich-raskryl-informaciju-o-svoem-147548/

* * *

Также «Дело» в публикации «В расследовании тендерных махинаций исчезли важные документы» пишет – СБУ возбудила уголовное дело относительно присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах при проведении госзакупок. В махинациях подозреваются компании, которые являлись членами либо учредителями Тендерной палаты Украины. В черный список, в частности, входят фирмы, которые создавал депутат Антон Яценко…

http://delo.ua/vlast/politika/v-rassledovanii-po-tendernoj-ischezli-vazhnye-dokumenty-147483/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Транснефть» и пустота», в котором пишет – российская "Транснефть" заявила, что больше не нуждается в использовании нефтепроводов Одесса–Броды и "Дружба". С 2011 года компания сможет прокачивать нефть по альтернативным направлениям за пределами Украины и Белоруссии. Впрочем, в Минтопэнерго считают, что заявление компании связано, скорее, с высокими тарифами на прокачку, чем с появившимися альтернативами. А эксперты отмечают, что полный отказ от этих направлений вряд ли возможен…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1536615

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в материале «Нацбанк практикуется в гибкости» пишет – МВФ рекомендовал Нацбанку снизить свое влияние на валютный рынок. В НБУ говорят, что продолжат политику либерализации валютного рынка, но будут сглаживать резкие колебания своими интервенциями. Банкиры поддерживают МВФ и просят, чтобы регулятор отчитывался о размере интервенций и позволил им выходить с ежедневными двусторонними котировками валюты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1536603

* * *

«Коммерсант-Украина» в материале «Нацсовет взял «Киев» пишет – муниципальный телеканал "Киев" лишили лицензии. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вчера отказал компании в продлении лицензии из-за многочисленных нарушений. Частоты "Киева" выставят на конкурс, но, как ожидают эксперты, он будет формальным – право столицы на собственный эфирный телеканал закреплено законодательно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1536602

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Льготный» импорт бензина и дизтоплива сдерживает рост цен» пишет – импорт нефтепродуктов без уплаты налогов и сборов, реализуемый компанией «Ливела», стал своеобразным буфером между украинским и мировым рынком…

http://markets.eizvestia.com/full/lgotnyj-import-benzina-i-diztopliva-sderzhivaet-rost-cen

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «На чувства потратят больше» пишут – среднестатистический украинец потратит в этом году на 14,8% больше собственных средств. Это самый оптимистичный показатель среди стран Европы и лучше показателей «эталонной» по близости и ментальности Российской Федерации…

http://markets.eizvestia.com/full/na-chuvstva-potratyat-bolshe

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Украсть – так миллион» пишет – было бы странно, если бы этический уровень оппозиции сильно отличался от уровня власти…

http://mycityua.com/articles/column/2010/11/11/012633.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в публикации «Дарницкий вокзал: сначала откроют, потом достроят» пишет – Минтранс обещал вскоре определиться с инвестором для достройки главного терминала Дарницкого вокзала, а Юго-Западная железная дорога уже готовится принимать здесь весной поезда дальнего следования. Издание исследовало ситуацию…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/11/020436.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Из Украины уехали 6,6 миллиона человек» пишет – по данным Мирового банка, мы на 5 месте в мире по эмиграции. Больше всего украинцев в России, Италии и США…

http://www.segodnya.ua/news/14193726.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Саммит G20: «сдвиг» МВФ и распоясавшийся доллар…» пишет – мировые финансовые площадки и фондовые рынки застыли в ожидании итогов саммита G20 в Сеуле. Основной вопрос форума – реформирование мировой финансовой системы и перераспределение сил в МВФ… Украина теряет "вес"...

https://economics.unian.net/rus/detail/66118

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «ОПЕК - мощный союзник Украины в газовом противостоянии с Россией?» пишет – украинская власть в бесконечном споре с Россией о цене газа, похоже, выбирает именно те аргументы и тех союзников, которые не будут слишком сильно раздражать РФ. Чего же в таком случае стоит вся наша «отчаянная» борьба за дешевое голубое топливо?..

https://economics.unian.net/rus/detail/66192

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «АМК «умасливает» украинцев, или Цены на молоко по приказу «скиснут»?» пишет – власть в борьбе с удорожанием продуктов применила неэффективный, но традиционный метод – ручное регулирование. Эксперты считают, что добиваться желаемого удешевления нужно другим способом…

https://economics.unian.net/rus/detail/66145

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Союз скрепят пошлиной» пишет – российское правительство рассматривает, как минимум, три варианта изменения пошлин на нефтепродукты. Один из них - единая ставка на уровне до 90% пошлины на нефть и компенсирующие субсидии нефтяникам из бюджета, чтобы те не поднимали цены на бензин…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249320/soyuz_skrepyat_poshlinoj

* * *

Издание «Известия» в публикации «Деньги возвращаются домой» пишет - на российском рынке недвижимости большие перемены. Продажи жилья резко выросли - почти наполовину. Но цены на квартиры в большинстве регионов не успевают даже за инфляцией, то есть фактически продолжают падать. Одновременно смена московского мэра запустила механизм передела на строительном рынке, причем не только в Москве. Эксперты считают, что все это может привести к дальнейшему снижению цен и последующему строительному буму. Но только при условии, что появлению доступного жилья поможет государство…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148182/

(УНИАН)