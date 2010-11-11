Янукович владеет акциями на сумму 6 тыс. 567 грн. - пресс-служба Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ владеет акциями на общую сумму 6 тыс. 567 грн.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмесается, что В.ЯНУКОВИЧ в 1996 году приобрел свыше 10 тыс. акций открытого акционерного общества "Донецкавтотранс" на сумму 2 тыс. 540 грн. Двумя годами ранее он также приобрел 100 акций страховой компании "Гарант-Авто" на сумму 1 тыс. грн. Есть у Президента и 3027 акций украинского акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка "Проминвестбанк" на общую сумму 3027 грн., купленных в 1995 году.

По сообщению пресс-службы главы государства, с момента приобретения прав собственности на указанные акции никаких операций с ними не осуществлялось.

"В 2006 году, в соответствии с требованиями закона "О выборах народных депутатов Украины", принадлежащие Виктору ЯНУКОВИЧУ корпоративные права были переданы в управление другому лицу", - отметили в пресс-службе Президента.

Как сообщалось, "Украинская правда" раньше подала иск к Президенту в связи с отказом сообщить, основателем какого акционерного общества является В.Янукович.

Исковым требованием является обязать Президента В.ЯНУКОВИЧА предоставить полное название эмитента акций, которыми он владеет.

Перед этим интернет-издание подавало информационный запрос в Администрацию Президента и непосредственно к В.ЯНУКОВИЧУ, однако в получении такой информации было отказано.